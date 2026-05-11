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Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia: Panathinaikos giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 22:46

Panathinaikos đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất và đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. CSKA Sofia, đội xếp hạng 23, sẽ làm khách trên sân Olympic Stadium of Athens lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Panathinaikos2 - 1CSKA SofiaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Panathinaikos tiếp đón CSKA Sofia.

  • 12'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 66% - 34% CSKA Sofia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 24'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 66% - 34% CSKA Sofia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 36'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 61% - 39% CSKA Sofia, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 3 - 2.

  • 41'BÀN THẮNG! Panathinaikos (1-0)

    Phút 41': D. Calabria (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: V. Taborda). Tỷ số: 1 - 0.

  • 44'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (1-1)

    Phút 44': D. Almeida (CSKA Sofia) lập công (kiến tạo: S. Sensi). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': R. Van Drongelen (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (CSKA Sofia): M. Ebong vào sân thay I. Pittas.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (CSKA Sofia): B. Jordao vào sân thay I. Solet.

  • 48'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 62% - 38% CSKA Sofia, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 7 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 4 - 6.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': I. Louza (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 55'Thay người

    Phút 55' (CSKA Sofia): T. Ouorou vào sân thay Pastor.

  • 60'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 64% - 36% CSKA Sofia, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 10 - 5), phạt góc 9 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 4 - 9.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Panathinaikos): A. Tetteh vào sân thay E. Rastoder.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Panathinaikos): E. Camara vào sân thay I. Louza.

  • 68'BÀN THẮNG! Panathinaikos (2-1)

    Phút 68': V. Taborda (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: A. Tetteh). Tỷ số: 2 - 1.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (CSKA Sofia): M. Brahimi vào sân thay S. Sensi.

  • 72'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 62% - 38% CSKA Sofia, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 11 - 5), phạt góc 9 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 4 - 10.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Panathinaikos): C. Dessers vào sân thay L. Garcia.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': E. Camara (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (CSKA Sofia): J. Zwarts vào sân thay A. Yordanov.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': S. Andino (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Panathinaikos ép sân

    Cầm bóng: Panathinaikos 61% - 39% CSKA Sofia, dứt điểm 22 - 8 (trúng đích 13 - 5), phạt góc 9 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 4 - 10.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Panathinaikos): A. Jagusic vào sân thay S. Andino.

  • KTKết thúc: Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026

Đội hình chính thức
Panathinaikos
Sơ đồ 4-3-3
CSKA Sofia
Sơ đồ 5-4-1
1
Iñaki Peña
2
Davide Calabria
6
Stefan de Vrij
55
Rick Van Drongelen
77
Georgios Kyriakopoulos
20
Vicente Taborda
26
Imrân Louza
42
Kings Kangwa
99
Levi García
74
Elmin Rastoder
10
Santino Andino
21
Fedor Lapoukhov
2
Pastor
14
Teodor Ivanov
5
Jean-Philippe Gbamin
4
Dinis Almeida
17
Ángelo Martino
28
Ioannis Pittas
94
Isaac Solet
8
Stefano Sensi
19
Andrey Yordanov
9
Leandro Godoy
Dự bị
Panathinaikos
71 Christos Gitonas70 Konstantinos Kotsaris3 Georgios Katris14 Erik Palmer Brown19 Triantafyllos Tsapras4 Pedro Chirivella8 Adriano Jagušić18 Sotiris Kontouris22 Etienne Camara
CSKA Sofia
25 Dimitar Evtimov91 Aleks Tunchev32 Facundo Rodríguez3 Tamimou Ouorou99 James Eto'o67 Cătălin Itu34 Vasil Kaymakanov30 Petko Panayotov11 Mohamed Amine Brahimi
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
PanathinaikosThống kêCSKA Sofia
62%
Kiểm soát bóng
38%
23
Dứt điểm
9
12
Trúng đích
5
10
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
10
Cầu thủ nổi bật
Vicente Taborda
Vicente Taborda
Panathinaikos
1 bàn · 1 kiến tạo
Davide Calabria
Davide Calabria
Panathinaikos
1 bàn
Dinis Almeida
Dinis Almeida
CSKA Sofia
1 bàn
Andreas Tetteh
Andreas Tetteh
Panathinaikos
1 kiến tạo · điểm 6.9
Stefano Sensi
Stefano Sensi
CSKA Sofia
1 kiến tạo · điểm 6.7
Fedor Lapoukhov
Fedor Lapoukhov
CSKA Sofia
Điểm 8.6

Panathinaikos đang có mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất và hiện đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Trên sân Olympic Stadium of Athens lúc 03:00 ngày 06/11/2026, đội chủ nhà có cơ hội kéo dài chuỗi kết quả tích cực trước CSKA Sofia, đội đang ở nhóm cuối bảng.

Panathinaikos: phong độ không tì vết

Năm trận gần nhất, Panathinaikos đều giành chiến thắng. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng thủ đô Hy Lạp có tâm lý rất tốt trước trận đấu.

Hiện Panathinaikos đang đứng hạng 1 với 6 điểm. Vị trí dẫn đầu cho thấy đội đã tận dụng tốt những cơ hội có được ở giai đoạn đầu hành trình. Với đà hưng phấn hiện tại, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chơi tự tin trước khán giả nhà.

CSKA Sofia: ổn định nhưng thiếu điểm nhấn

Ở chiều ngược lại, CSKA Sofia có phong độ khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của đội là một trận hòa.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh tích cực những kết quả đó. CSKA Sofia đang xếp hạng 23 với 1 điểm, khoảng cách khá xa so với chủ nhà. Đội khách cần một kết quả tốt để thay đổi bức tranh hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy Panathinaikos đang ở thế thuận lợi. Đội chủ nhà mang theo mạch 5 trận thắng liên tiếp, trong khi CSKA Sofia chưa tìm được sự ổn định ở những trận gần đây.

Với đội khách, trận đấu tại Athens là phép thử lớn cho khả năng chống chịu trước một đối thủ đang hưng phấn. Nếu muốn có điểm, CSKA Sofia cần giữ sự chắc chắn ngay từ đầu trận và hạn chế để chủ nhà sớm lấy đà.

Nhận định

Nhìn chung, thế trận nghiêng về Panathinaikos nhờ chuỗi thắng liên tiếp, vị trí dẫn đầu bảng và lợi thế sân nhà. CSKA Sofia vẫn có những trận hòa và thắng trong thời gian gần đây, nhưng thành tích tổng thể còn khiêm tốn.

Câu hỏi đặt ra là liệu chủ nhà có tiếp tục nối dài mạch thăng hoa hay không. Xu hướng hiện tại cho thấy đó là kịch bản có cơ sở hơn cả.

Panathinaikos
5 trận gần nhất
TTTTT
8
Trận
5-3-0
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
10
Thủng lưới
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
HTHTB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
22FK Crvena Zvezda2011-11HB
23CSKA Sofia2011-11HB
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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