Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay: Hai đội chia điểm Panevėžys đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League lúc 22:30 ngày 23/07/2026 trên sân Aukstaitijos Stadium.

Panevėžys 1 - 1 FK Tobol Kostanay Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Panevėžys tiếp đón FK Tobol Kostanay.

22' Thẻ vàng Phút 22': V. Paulauskas (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

35' Thẻ vàng Phút 35': L. Guerra (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

41' Thay người Phút 41' (FK Tobol Kostanay): D. Ustimenko vào sân thay S. Busurmanov.

45' BÀN THẮNG! Panevėžys (1-0) Phút 45': S. Keita (Panevėžys) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': S. Keita (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (FK Tobol Kostanay): A. Talal vào sân thay D. Zhumat.

58' Thẻ vàng Phút 58': K. Asamoah (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

60' Hỏng phạt đền Phút 60': A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền.

63' Thẻ vàng Phút 63': P. Bizoza (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (Panevėžys): O. Kurtsev vào sân thay K. Asamoah.

71' Thay người Phút 71' (Panevėžys): M. Bacanin vào sân thay N. Petkevicius.

71' Thay người Phút 71' (Panevėžys): S. Kouadio vào sân thay V. Paulauskas.

72' Thay người Phút 72' (FK Tobol Kostanay): A. Zuev vào sân thay L. Guerra.

77' Thay người Phút 77' (Panevėžys): J. Bopesu vào sân thay D. Balsys.

84' BÀN THẮNG! FK Tobol Kostanay (1-1) Phút 84': N. Cavnic (FK Tobol Kostanay) lập công (kiến tạo: A. Tagybergen). Tỷ số: 1 - 1.

86' Thẻ vàng Phút 86': U. Milovanovic (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

86' Thay người Phút 86' (FK Tobol Kostanay): P. Ndiaye vào sân thay N. Cavnic.

88' Thay người Phút 88' (Panevėžys): J. Janusevskis vào sân thay I. Asante.

KT Kết thúc: Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:26 24/07/2026

Đội hình chính thức Panevėžys Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas FK Tobol Kostanay Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko 1 Vytautas Černiauskas 28 Ernestas Burdzilauskas 33 Seydina Keita 13 Strahinja Kerkez 66 Dovydas Balsys 77 Parfait Bizoza 6 Matas Ramanauskas 34 Isaac Asante 79 Valdas Paulauskas 27 Kwadwo Asamoah 24 Nauris Petkevičius 1 Sultan Busurmanov 21 Nauryzbek Zhagorov 4 Nemanja Cavnić 72 Rayan Senhadji 25 Antonio Boršić 8 Askhat Tagybergen 6 Maksim Myakish 10 Islam Chesnokov 19 Dauren Zhumat 30 Luis Guerra 18 Uroš Milovanović Dự bị Panevėžys 12 Liudvikas Valius 22 Arijus Brazinskas 5 Miano van den Bos 15 Justinas Janusevskis 25 Ignas Lukosevicius 95 Joël Bopesu 8 Salomon Kouadio 17 Oleksandr Kurtsev 80 Elivelto Ribeiro Dantas FK Tobol Kostanay 35 Yuriy Melikhov 44 Danil Ustimenko 3 Roman Asrankulov 5 Pape Alioune Ndiaye 22 Aleksandr Marochkin 14 Amine Talal 17 Aleksander Zuev 56 Emin Mussayev 57 Azamat Zinadin Cập nhật đội hình lúc 22:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Panevėžys sẽ đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 23/07/2026 trên sân Aukstaitijos Stadium.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Sân Aukstaitijos Stadium sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, với Panevėžys giữ vai trò đội nhà.

Nhận định trước trận

Những dữ liệu được cung cấp hiện tập trung vào thông tin cơ bản của trận đấu, chưa bao gồm thống kê phong độ, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Panevėžys hay FK Tobol Kostanay.

Về chuyên môn, các yếu tố như cách hai đội tổ chức thế trận, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định sẽ có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, cần thêm dữ liệu cụ thể trước khi đưa ra nhận định chi tiết về chiến thuật hoặc xu hướng trận đấu.

Địa điểm và thời gian

Trận đấu: Panevėžys vs FK Tobol Kostanay

Panevėžys vs FK Tobol Kostanay Giải đấu: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Thời gian: 23/07/2026 22:30

23/07/2026 22:30 Sân vận động: Aukstaitijos Stadium

Nhìn chung, trận đấu giữa Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ diễn ra tại Aukstaitijos Stadium vào lúc 22:30 ngày 23/07/2026. Chưa có đủ cơ sở để dự đoán kết quả cụ thể hoặc xác định đội chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Panevėžys 5 trận gần nhất B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FK Tobol Kostanay 5 trận gần nhất H T B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới