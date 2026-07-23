Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay: Hai đội chia điểm
Panevėžys đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League lúc 22:30 ngày 23/07/2026 trên sân Aukstaitijos Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Panevėžys tiếp đón FK Tobol Kostanay.
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': V. Paulauskas (Panevėžys) nhận thẻ vàng.
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': L. Guerra (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.
- 41'Thay người
Phút 41' (FK Tobol Kostanay): D. Ustimenko vào sân thay S. Busurmanov.
- 45'BÀN THẮNG! Panevėžys (1-0)
Phút 45': S. Keita (Panevėžys) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': S. Keita (Panevėžys) nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (FK Tobol Kostanay): A. Talal vào sân thay D. Zhumat.
- 58'Thẻ vàng
Phút 58': K. Asamoah (Panevėžys) nhận thẻ vàng.
- 60'Hỏng phạt đền
Phút 60': A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': P. Bizoza (Panevėžys) nhận thẻ vàng.
- 71'Thay người
Phút 71' (Panevėžys): O. Kurtsev vào sân thay K. Asamoah.
- 71'Thay người
Phút 71' (Panevėžys): M. Bacanin vào sân thay N. Petkevicius.
- 71'Thay người
Phút 71' (Panevėžys): S. Kouadio vào sân thay V. Paulauskas.
- 72'Thay người
Phút 72' (FK Tobol Kostanay): A. Zuev vào sân thay L. Guerra.
- 77'Thay người
Phút 77' (Panevėžys): J. Bopesu vào sân thay D. Balsys.
- 84'BÀN THẮNG! FK Tobol Kostanay (1-1)
Phút 84': N. Cavnic (FK Tobol Kostanay) lập công (kiến tạo: A. Tagybergen). Tỷ số: 1 - 1.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': U. Milovanovic (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.
- 86'Thay người
Phút 86' (FK Tobol Kostanay): P. Ndiaye vào sân thay N. Cavnic.
- 88'Thay người
Phút 88' (Panevėžys): J. Janusevskis vào sân thay I. Asante.
- KTKết thúc: Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 00:26 24/07/2026
Thông tin trận đấu
Panevėžys sẽ đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 23/07/2026 trên sân Aukstaitijos Stadium.
Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Sân Aukstaitijos Stadium sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, với Panevėžys giữ vai trò đội nhà.
Nhận định trước trận
Những dữ liệu được cung cấp hiện tập trung vào thông tin cơ bản của trận đấu, chưa bao gồm thống kê phong độ, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Panevėžys hay FK Tobol Kostanay.
Về chuyên môn, các yếu tố như cách hai đội tổ chức thế trận, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định sẽ có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, cần thêm dữ liệu cụ thể trước khi đưa ra nhận định chi tiết về chiến thuật hoặc xu hướng trận đấu.
Địa điểm và thời gian
- Trận đấu: Panevėžys vs FK Tobol Kostanay
- Giải đấu: UEFA Europa Conference League
- Thời gian: 23/07/2026 22:30
- Sân vận động: Aukstaitijos Stadium
Nhìn chung, trận đấu giữa Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ diễn ra tại Aukstaitijos Stadium vào lúc 22:30 ngày 23/07/2026. Chưa có đủ cơ sở để dự đoán kết quả cụ thể hoặc xác định đội chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)