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Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay: Hai đội chia điểm

Văn Thể23/07/2026 17:41

Panevėžys đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League lúc 22:30 ngày 23/07/2026 trên sân Aukstaitijos Stadium.

Panevėžys1 - 1FK Tobol KostanayKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Panevėžys tiếp đón FK Tobol Kostanay.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': V. Paulauskas (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': L. Guerra (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

  • 41'Thay người

    Phút 41' (FK Tobol Kostanay): D. Ustimenko vào sân thay S. Busurmanov.

  • 45'BÀN THẮNG! Panevėžys (1-0)

    Phút 45': S. Keita (Panevėžys) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': S. Keita (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FK Tobol Kostanay): A. Talal vào sân thay D. Zhumat.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': K. Asamoah (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 60'Hỏng phạt đền

    Phút 60': A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': P. Bizoza (Panevėžys) nhận thẻ vàng.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Panevėžys): O. Kurtsev vào sân thay K. Asamoah.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Panevėžys): M. Bacanin vào sân thay N. Petkevicius.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Panevėžys): S. Kouadio vào sân thay V. Paulauskas.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (FK Tobol Kostanay): A. Zuev vào sân thay L. Guerra.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Panevėžys): J. Bopesu vào sân thay D. Balsys.

  • 84'BÀN THẮNG! FK Tobol Kostanay (1-1)

    Phút 84': N. Cavnic (FK Tobol Kostanay) lập công (kiến tạo: A. Tagybergen). Tỷ số: 1 - 1.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': U. Milovanovic (FK Tobol Kostanay) nhận thẻ vàng.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (FK Tobol Kostanay): P. Ndiaye vào sân thay N. Cavnic.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Panevėžys): J. Janusevskis vào sân thay I. Asante.

  • KTKết thúc: Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:26 24/07/2026

Đội hình chính thức
Panevėžys
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
FK Tobol Kostanay
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
1
Vytautas Černiauskas
28
Ernestas Burdzilauskas
33
Seydina Keita
13
Strahinja Kerkez
66
Dovydas Balsys
77
Parfait Bizoza
6
Matas Ramanauskas
34
Isaac Asante
79
Valdas Paulauskas
27
Kwadwo Asamoah
24
Nauris Petkevičius
1
Sultan Busurmanov
21
Nauryzbek Zhagorov
4
Nemanja Cavnić
72
Rayan Senhadji
25
Antonio Boršić
8
Askhat Tagybergen
6
Maksim Myakish
10
Islam Chesnokov
19
Dauren Zhumat
30
Luis Guerra
18
Uroš Milovanović
Dự bị
Panevėžys
12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas5 Miano van den Bos15 Justinas Janusevskis25 Ignas Lukosevicius95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio17 Oleksandr Kurtsev80 Elivelto Ribeiro Dantas
FK Tobol Kostanay
35 Yuriy Melikhov44 Danil Ustimenko3 Roman Asrankulov5 Pape Alioune Ndiaye22 Aleksandr Marochkin14 Amine Talal17 Aleksander Zuev56 Emin Mussayev57 Azamat Zinadin
Cập nhật đội hình lúc 22:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Panevėžys sẽ đối đầu FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 23/07/2026 trên sân Aukstaitijos Stadium.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Sân Aukstaitijos Stadium sẽ là địa điểm tổ chức trận đấu, với Panevėžys giữ vai trò đội nhà.

Nhận định trước trận

Những dữ liệu được cung cấp hiện tập trung vào thông tin cơ bản của trận đấu, chưa bao gồm thống kê phong độ, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Panevėžys hay FK Tobol Kostanay.

Về chuyên môn, các yếu tố như cách hai đội tổ chức thế trận, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong những tình huống quyết định sẽ có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, cần thêm dữ liệu cụ thể trước khi đưa ra nhận định chi tiết về chiến thuật hoặc xu hướng trận đấu.

Địa điểm và thời gian

  • Trận đấu: Panevėžys vs FK Tobol Kostanay
  • Giải đấu: UEFA Europa Conference League
  • Thời gian: 23/07/2026 22:30
  • Sân vận động: Aukstaitijos Stadium

Nhìn chung, trận đấu giữa Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ diễn ra tại Aukstaitijos Stadium vào lúc 22:30 ngày 23/07/2026. Chưa có đủ cơ sở để dự đoán kết quả cụ thể hoặc xác định đội chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Panevėžys
5 trận gần nhất
BHBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
FK Tobol Kostanay
5 trận gần nhất
HTBTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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