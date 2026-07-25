Paredes tiết lộ chung kết World Cup 2026 là trận cuối của Messi cho Argentina Sau trận chung kết World Cup 2026, Leandro Paredes tiết lộ Lionel Messi đã quyết định chia tay tuyển Argentina, khép lại 21 năm cống hiến lịch sử.

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại không chỉ bằng thất bại tối thiểu 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha, mà nhiều khả năng còn là dấu chấm hết cho chặng đường quốc tế của Lionel Messi. Tiền vệ Leandro Paredes mới đây đã xác nhận rằng siêu sao 39 tuổi nhiều khả năng đã thi đấu trận cuối cùng trong màu áo đại diện Nam Mỹ.

Giọt nước mắt sau trận chung kết World Cup 2026

Tương lai của Lionel Messi luôn là tâm điểm chú ý của bóng đá thế giới sau khi World Cup 2026 hạ màn. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ đồng đội thân thiết Leandro Paredes, quyết định dừng lại đã được siêu sao sở hữu 8 Quả bóng vàng đưa ra từ trước khi trận tranh cúp vô địch diễn ra.

Messi có hành trình vĩ đại cùng đội tuyển Argentina.

"Thật đau lòng, bởi trong suốt chiến dịch World Cup, tất cả chúng tôi đều không muốn thời khắc đó đến. Tôi tin rằng anh ấy đã đưa ra quyết định rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình cho tuyển Argentina", Paredes phát biểu trên truyền thông Argentina.

Tiền vệ thuộc biên chế Boca Juniors, người từng sát cánh cùng Messi tại Paris Saint-Germain lẫn cấp độ đội tuyển, cho biết hình ảnh Messi rơi nước mắt sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha chính là nốt trầm khép lại sự nghiệp quốc tế đỉnh cao. Dù vậy, Paredes vẫn bày tỏ hy vọng mong manh về việc người đàn anh sẽ đổi ý: "Hy vọng là không. Hy vọng anh ấy vẫn có thể tiếp tục. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là quyết định cá nhân của Messi. Bất kể điều gì làm anh ấy hạnh phúc thì chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó".

Di sản 21 năm vĩ đại của Lionel Messi

Nếu World Cup 2026 thực sự là điểm dừng, Lionel Messi sẽ chia tay sự nghiệp quốc tế với những thông số kỷ lục khó xô đổ. Trong suốt 21 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã có 196 lần ra sân và vươn lên dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

21 năm cống hiến liên tục cho cấp độ đội tuyển quốc gia.

cống hiến liên tục cho cấp độ đội tuyển quốc gia. 196 trận đấu chính thức trong màu áo Albiceleste.

chính thức trong màu áo Albiceleste. Danh hiệu lớn: Vô địch Copa America 2021, vô địch World Cup 2022 và á quân World Cup 2026.

Thành công của Messi không chỉ nằm ở số bàn thắng hay các danh hiệu cá nhân, mà còn ở cách anh dẫn dắt Argentina vượt qua giai đoạn khó khăn để bước lên đỉnh cao thế giới tại Qatar năm 2022, trước khi tiến vào trận chung kết World Cup 2026.

Sự kết thúc của một chu kỳ thành công

Không riêng gì Lionel Messi, đội tuyển Argentina đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển giao lực lượng quy mô lớn. Paredes thừa nhận nhiều trụ cột lâu năm trong đội hình cũng đang cân nhắc tương lai sau chu kỳ thành công kéo dài nhiều năm qua.

Tiền vệ 32 tuổi nhấn mạnh toàn đội và tập thể ban huấn luyện cần thêm thời gian để phân tích, đánh giá toàn diện trước khi đưa ra các quyết định nhân sự quan trọng cho chặng đường tiếp theo.