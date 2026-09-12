Paris FC 0-0 Lyon: Hai đội chia điểm Cuộc so tài giữa Paris FC và Lyon trên sân Stade Jean Bouin rất đáng chờ đợi khi hai đội cùng có 7 điểm và đang chia nhau những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Paris FC 0 - 0 Lyon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paris FC tiếp đón Lyon.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris FC 44% - 56% Lyon, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris FC 48% - 52% Lyon, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris FC 53% - 47% Lyon, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris FC 51% - 49% Lyon, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 3.

61' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris FC 52% - 48% Lyon, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 0 - 3.

63' Thẻ vàng Phút 63': Loïs Openda (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thẻ vàng Phút 69': Diego Coppola (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris FC 55% - 45% Lyon, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 0 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Lyon): Keito Nakamura vào sân thay Loïs Openda.

77' Thẻ vàng Phút 77': Hamari Traore (Paris FC) nhận thẻ vàng (Handball).

79' Thay người Phút 79' (Paris FC): Moses Simon vào sân thay Pablo Pagis.

79' Thay người Phút 79' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Luca Koleosho.

85' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 56% - 44% Lyon, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 17 - 12, cứu thua 0 - 4.

87' Thay người Phút 87' (Paris FC): Jonathan Ikoné vào sân thay Ilan Kebbal.

87' Thay người Phút 87' (Lyon): Tanner Tessmann vào sân thay Mads Bidstrup.

87' Thay người Phút 87' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Ernest Nuamah.

KT Kết thúc: Paris FC 0-0 Lyon Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 13/09/2026

Đội hình chính thức Paris FC Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV L. Rosenior Lyon Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Paulo Fonseca 1 K. Trapp 31 S. Chergui 42 D. Coppola 14 H. Traoré 17 A. Camara 20 M. Lopez 33 P. Lees-Melou 15 L. Koleosho 10 I. Kebbal 7 P. Pagis 9 L. Sinayoko 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 19 M. Niakhaté 16 Abner 2 M. Bidstrup 23 T. Morton 8 C. Tolisso 7 E. Nuamah 10 P. Šulc 17 L. Openda Dự bị Paris FC 93 J. Ikoné 25 Y. Koré 4 V. Marchetti 23 R. Matondo 5 M. Mbow 16 O. Nkambadio 27 M. Simon 18 O. Sissoko 8 E. Zabi Lyon 99 N. Nartey 11 Keito Nakamura 3 N. Tagliafico 6 T. Tessmann 40 R. Descamps 21 R. Kluivert 26 K. Boudache 22 Clinton Mata 18 K. Merah Cập nhật đội hình lúc 01:20 13/09/2026

Paris FC Thống kê Lyon 56% Kiểm soát bóng 44% 6 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 0 4 Phạt góc 3 19 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật D. Greif Lyon Điểm 8.35 M. Lopez Paris FC Điểm 7.2

Cuộc chạm trán giữa Paris FC và Lyon vào lúc 01h45 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stade Jean Bouin là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang hiện diện trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Với màn khởi đầu ấn tượng và sự bám đuổi sít sao về mặt điểm số, màn so tài trực tiếp này mang tính chất bản lề cho cuộc đua vị trí giữa hai đội bóng.

Cục diện bảng xếp hạng và sự tương đồng về phong độ

Bước vào trận đấu, cả Paris FC và Lyon đều tích lũy được 7 điểm sau những lượt trận đầu tiên. Paris FC đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 3, ngay phía trên Lyon ở vị trí thứ 4. Khoảng cách giữa hai bên chỉ là sự khác biệt về chỉ số phụ, phản ánh thế cân bằng gần như tuyệt đối giữa hai tập thể.

Sự tương đồng còn được thể hiện rõ nét qua phong độ thi đấu trong 3 trận gần nhất. Đội chủ nhà Paris FC duy trì thành tích bất bại với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, ở trận đấu gần nhất họ đã chia điểm với đối thủ, sau khi đã giành liên tiếp 2 chiến thắng thuyết phục trước đó.

Bên phía đối diện, Lyon cũng thể hiện bộ mặt ổn định tương tự khi giành 2 trận thắng và 1 trận hòa trong 3 trận đã qua. Sau một trận hòa xen giữa hai thắng lợi, đội khách đã nhanh chóng tìm lại niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Sự vững vàng này tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc cho Lyon trước chuyến hành quân đến sân Stade Jean Bouin.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Xu hướng giằng co không chỉ xuất hiện ở mùa giải hiện tại mà còn được khắc họa rõ qua những lần chạm trán trong quá khứ. Trong 3 lần đụng độ gần nhất được ghi nhận giữa hai đội, kết quả hòa chiếm ưu thế khi hai bên đã hòa nhau 2 trận, trong khi Paris FC thắng 0 trận và Lyon cũng thắng 0 trận.

Thống kê trên chỉ ra rằng những cuộc đấu giữa Paris FC và Lyon thường diễn ra với sự thận trọng cao độ. Cả hai đều không dễ dàng để đối phương áp đặt thế trận, dẫn đến việc chia điểm là kịch bản quen thuộc nhất mỗi khi họ so tài cùng nhau.

Nhận định xu hướng thế trận

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Stade Jean Bouin, Paris FC nhiều khả năng sẽ chủ động xây dựng khối đội hình chặt chẽ nhằm duy trì sự liền mạch trong lối chơi. Tuy nhiên, việc Lyon đang có được thắng lợi ở trận đấu gần nhất giúp đại diện vùng Rhone tự tin tổ chức các đợt lên bóng nhịp nhàng để gây áp lực ngược lại.

Khi cả hai đội đều đang chia nhau 7 điểm ở vị trí thứ 3 và thứ 4, sự thận trọng sẽ là yếu tố chi phối lớn đến các quyết định chiến thuật trên sân. Một thế trận giằng co tại khu vực trung tuyến và đề cao tính kỷ luật phòng ngự nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hai câu lạc bộ duy trì trong suốt 90 phút tranh tài.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Paris FC · 0 thắng 2 hòa Lyon · 0 thắng Lyon 1 - 1 Paris FC Hòa Paris FC 3 - 3 Lyon Hòa Paris FC - Lyon Hòa

Paris FC 5 trận gần nhất T T H B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất T H B T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 2 Monaco 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Paris FC 3 2 1 0 +4 7 T T H 4 Lyon 3 2 1 0 +4 7 T H T 5 Lille 3 2 1 0 +3 7 T H T …

Tình hình lực lượng Paris FC ✚ T. De Smet (Inactive) ✚ E. Mbemba (Inactive) ✚ Otavio (Injury) ✚ N. Sangui (Injury) ✚ J. Ikone (Hamstring Injury) ✚ T. De Smet (Inactive) ✚ E. Mbemba (Inactive) ✚ Otavio (Injury) Lyon ✚ J. Duranville (Muscle Injury) ✚ A. Hamdani (Inactive) ✚ R. Himbert (Inactive) ✚ M. Ouedraogo (Inactive) ✚ J. Duranville (Muscle Injury) ✚ A. Hamdani (Inactive) ✚ R. Himbert (Inactive) ✚ M. Ouedraogo (Inactive)