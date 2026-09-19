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Paris FC 2-1 Strasbourg: Paris FC giành chiến thắng

Văn Thể19/09/2026 17:37

Paris FC tiếp đón Strasbourg tại Stade Jean Bouin trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau một điểm, tạo nên màn so tài đầy kịch tính ở nửa trên bảng xếp hạng.

Paris FC2 - 1StrasbourgKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Paris FC tiếp đón Strasbourg.

  • 12'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 65% - 35% Strasbourg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 18'BÀN THẮNG! Paris FC (1-0)

    Phút 18': Ilan Kebbal (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 62% - 38% Strasbourg, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 39'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 58% - 42% Strasbourg, dứt điểm 11 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Maxime López (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 59% - 41% Strasbourg, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Paris FC): Thibault De Smet vào sân thay Hamari Traore.

  • 57'BÀN THẮNG! Paris FC (2-0)

    Phút 57': Pablo Pagis (Paris FC) lập công (kiến tạo: Maxime López). Tỷ số: 2 - 0.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Strasbourg): Conrad Harder vào sân thay Jacobo Ortega.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Diogo Sousa (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 55% - 45% Strasbourg, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Gessime Yassine (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Strasbourg): Dario Essugo vào sân thay Giovanni Reyna.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Strasbourg): Pape Demba Diop vào sân thay Samir El-Mourabet.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Strasbourg): Samuel Amo-Ameyaw vào sân thay Sebastian Nanasi.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Paris FC): Jonathan Ikoné vào sân thay Pablo Pagis.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Ilan Kebbal.

  • 75'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Strasbourg, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Paris FC): Vincent Marchetti vào sân thay Maxime López.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Paris FC): Patrick Zabi vào sân thay Lassine Sinayoko.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Strasbourg): Yaya Dieme vào sân thay Gessime Yassine.

  • 87'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Strasbourg, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 1 - 5.

  • 88'BÀN THẮNG! Strasbourg (2-1)

    Phút 88': Moustapha Mbow (Paris FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Thibault De Smet (Paris FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Luca Koleosho (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Paris FC 2-1 Strasbourg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:12 20/09/2026

Đội hình chính thức
Paris FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior
Strasbourg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hugo Oliveira
1
K. Trapp
14
H. Traoré
42
D. Coppola
5
M. Mbow
17
A. Camara
33
P. Lees-Melou
20
M. Lopez
10
I. Kebbal
7
P. Pagis
15
L. Koleosho
9
L. Sinayoko
1
F. Jörgensen
16
G. Antwi
4
J. Mitchell
6
I. Doukouré
36
Oso
29
El Mourabet
23
Diogo Sousa
80
Gessime Yassine
11
S. Nanasi
10
G. Reyna
30
J. Ortega
Dự bị
Paris FC
8 E. Zabi28 T. De Smet93 J. Ikoné11 J. Krasso4 V. Marchetti16 O. Nkambadio23 R. Matondo27 M. Simon25 Y. Koré
Strasbourg
12 Piekutowski28 Tyrese Noubissie24 L. Høgsberg40 C. Harder35 Yaya Dieme21 P. Diop31 Abdoul Karim Coulibaly14 Dário Essugo7 S. Amo-Ameyaw
Cập nhật đội hình lúc 21:48 19/09/2026
Paris FCThống kêStrasbourg
52%
Kiểm soát bóng
48%
17
Dứt điểm
5
7
Trúng đích
1
3
Phạt góc
0
17
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
I. Kebbal
I. Kebbal
Paris FC
1 bàn
P. Pagis
P. Pagis
Paris FC
1 bàn
L. Sinayoko
L. Sinayoko
Paris FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
M. Lopez
M. Lopez
Paris FC
1 kiến tạo · điểm 7.5
F. Jörgensen
F. Jörgensen
Strasbourg
Điểm 7.34

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Strasbourg lúc 22:15 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Stade Jean Bouin. Với vị thế hiện tại của đôi bên, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa định hình rõ nét cục diện cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Cuộc bám đuổi sít sao ở nhóm trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Paris FC đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và nhóm dẫn đầu là rất mong manh, biến mỗi vòng đấu ở giai đoạn này trở thành cơ hội để khẳng định tham vọng tiến xa hơn.

Ở phía đối diện, Strasbourg bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 6 với 7 điểm. Với việc khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn 1 điểm, màn chạm trán trực tiếp này là nút giao quan trọng, nơi một kết quả có lợi sẽ lập tức tạo ra biến động trực tiếp lên vị trí của cả đôi bên.

Sự ổn định của Paris FC và áp lực từ Strasbourg

Phong độ gần đây của Paris FC đang phản ánh tính ổn định cao trong lối chơi. Đại diện thủ đô duy trì thành tích bất bại trong 4 trận gần nhất, cụ thể gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì chỗ đứng vững chắc ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Strasbourg cũng thể hiện phong độ tương đối tích cực trong 4 trận vừa qua với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Dù vừa phải nhận một kết quả không như ý, khả năng giành trọn vẹn điểm số trong các vòng đấu trước đó cho thấy đội khách luôn là đối thủ khó lường khi nắm bắt cơ hội chuyển trạng thái.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Nhìn lại 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự giằng co được thể hiện rõ qua từng con số thống kê. Strasbourg nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Paris FC có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận đấu còn lại khép lại với kết quả hòa.

Với lợi thế sân nhà Stade Jean Bouin cùng chuỗi trận bất bại đang duy trì, Paris FC có điểm tựa vững chắc để áp đặt nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, bản lĩnh đối đầu của Strasbourg hứa hẹn sẽ biến 90 phút sắp tới thành một thế trận chặt chẽ, nơi toan tính chiến thuật và tính kỷ luật sẽ quyết định cán cân cục diện.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Paris FC · 1 thắng2 hòaStrasbourg · 2 thắng
15/03/2026
Strasbourg
0 - 0
Paris FC
Hòa
21/09/2025
Paris FC
2 - 3
Strasbourg
STR
31/01/2015
Strasbourg
2 - 1
Paris FC
STR
23/08/2014
Paris FC
1 - 1
Strasbourg
Hòa
02/03/2014
Strasbourg
0 - 2
Paris FC
PF
Paris FC
5 trận gần nhất
HTTHB
4
Trận
2-2-0
T-H-B
6
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Strasbourg
5 trận gần nhất
HTTBH
4
Trận
2-1-1
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lille4310+510TTHT
3Rennes4310+310TTTH
4Lyon4220+48HTHT
5Paris FC4220+48HTTH
6Strasbourg4211+17HTTB
7Stade Brestois 29412105BTHH
Tình hình lực lượng
Paris FC
E. Mbemba (Inactive)
Otavio (Injury)
N. Sangui (Injury)
T. De Smet (Inactive)
E. Mbemba (Inactive)
Otavio (Injury)
N. Sangui (Injury)
T. De Smet (Inactive)
Strasbourg
M. Godo (Muscle Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)
M. Godo (Muscle Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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