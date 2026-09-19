Paris FC 2-1 Strasbourg: Paris FC giành chiến thắng Paris FC tiếp đón Strasbourg tại Stade Jean Bouin trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau một điểm, tạo nên màn so tài đầy kịch tính ở nửa trên bảng xếp hạng.

Paris FC 2 - 1 Strasbourg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paris FC tiếp đón Strasbourg.

12' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 65% - 35% Strasbourg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

18' BÀN THẮNG! Paris FC (1-0) Phút 18': Ilan Kebbal (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 1 - 0.

26' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 62% - 38% Strasbourg, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 3.

39' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 58% - 42% Strasbourg, dứt điểm 11 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 3.

40' Thẻ vàng Phút 40': Maxime López (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 59% - 41% Strasbourg, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 3.

54' Thay người Phút 54' (Paris FC): Thibault De Smet vào sân thay Hamari Traore.

57' BÀN THẮNG! Paris FC (2-0) Phút 57': Pablo Pagis (Paris FC) lập công (kiến tạo: Maxime López). Tỷ số: 2 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Strasbourg): Conrad Harder vào sân thay Jacobo Ortega.

63' Thẻ vàng Phút 63': Diogo Sousa (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 55% - 45% Strasbourg, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 3.

67' Thẻ vàng Phút 67': Gessime Yassine (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Strasbourg): Dario Essugo vào sân thay Giovanni Reyna.

67' Thay người Phút 67' (Strasbourg): Pape Demba Diop vào sân thay Samir El-Mourabet.

67' Thay người Phút 67' (Strasbourg): Samuel Amo-Ameyaw vào sân thay Sebastian Nanasi.

68' Thay người Phút 68' (Paris FC): Jonathan Ikoné vào sân thay Pablo Pagis.

68' Thay người Phút 68' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Ilan Kebbal.

75' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Strasbourg, dứt điểm 17 - 3 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 1 - 4.

86' Thay người Phút 86' (Paris FC): Vincent Marchetti vào sân thay Maxime López.

87' Thay người Phút 87' (Paris FC): Patrick Zabi vào sân thay Lassine Sinayoko.

87' Thay người Phút 87' (Strasbourg): Yaya Dieme vào sân thay Gessime Yassine.

87' Paris FC ép sân Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Strasbourg, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 10, cứu thua 1 - 5.

88' BÀN THẮNG! Strasbourg (2-1) Phút 88': Moustapha Mbow (Paris FC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

90' Thẻ vàng Phút 90': Thibault De Smet (Paris FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Luca Koleosho (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Paris FC 2-1 Strasbourg Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:12 20/09/2026

Đội hình chính thức Paris FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior Strasbourg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hugo Oliveira 1 K. Trapp 14 H. Traoré 42 D. Coppola 5 M. Mbow 17 A. Camara 33 P. Lees-Melou 20 M. Lopez 10 I. Kebbal 7 P. Pagis 15 L. Koleosho 9 L. Sinayoko 1 F. Jörgensen 16 G. Antwi 4 J. Mitchell 6 I. Doukouré 36 Oso 29 El Mourabet 23 Diogo Sousa 80 Gessime Yassine 11 S. Nanasi 10 G. Reyna 30 J. Ortega Dự bị Paris FC 8 E. Zabi 28 T. De Smet 93 J. Ikoné 11 J. Krasso 4 V. Marchetti 16 O. Nkambadio 23 R. Matondo 27 M. Simon 25 Y. Koré Strasbourg 12 Piekutowski 28 Tyrese Noubissie 24 L. Høgsberg 40 C. Harder 35 Yaya Dieme 21 P. Diop 31 Abdoul Karim Coulibaly 14 Dário Essugo 7 S. Amo-Ameyaw Cập nhật đội hình lúc 21:48 19/09/2026

Paris FC Thống kê Strasbourg 52% Kiểm soát bóng 48% 17 Dứt điểm 5 7 Trúng đích 1 3 Phạt góc 0 17 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật I. Kebbal Paris FC 1 bàn P. Pagis Paris FC 1 bàn L. Sinayoko Paris FC 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. Lopez Paris FC 1 kiến tạo · điểm 7.5 F. Jörgensen Strasbourg Điểm 7.34

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Strasbourg lúc 22:15 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Stade Jean Bouin. Với vị thế hiện tại của đôi bên, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa định hình rõ nét cục diện cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Cuộc bám đuổi sít sao ở nhóm trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Paris FC đang nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và nhóm dẫn đầu là rất mong manh, biến mỗi vòng đấu ở giai đoạn này trở thành cơ hội để khẳng định tham vọng tiến xa hơn.

Ở phía đối diện, Strasbourg bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 6 với 7 điểm. Với việc khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn 1 điểm, màn chạm trán trực tiếp này là nút giao quan trọng, nơi một kết quả có lợi sẽ lập tức tạo ra biến động trực tiếp lên vị trí của cả đôi bên.

Sự ổn định của Paris FC và áp lực từ Strasbourg

Phong độ gần đây của Paris FC đang phản ánh tính ổn định cao trong lối chơi. Đại diện thủ đô duy trì thành tích bất bại trong 4 trận gần nhất, cụ thể gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự chắc chắn này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì chỗ đứng vững chắc ở nửa trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Strasbourg cũng thể hiện phong độ tương đối tích cực trong 4 trận vừa qua với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Dù vừa phải nhận một kết quả không như ý, khả năng giành trọn vẹn điểm số trong các vòng đấu trước đó cho thấy đội khách luôn là đối thủ khó lường khi nắm bắt cơ hội chuyển trạng thái.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Nhìn lại 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, sự giằng co được thể hiện rõ qua từng con số thống kê. Strasbourg nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Paris FC có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận đấu còn lại khép lại với kết quả hòa.

Với lợi thế sân nhà Stade Jean Bouin cùng chuỗi trận bất bại đang duy trì, Paris FC có điểm tựa vững chắc để áp đặt nhịp độ thi đấu. Tuy nhiên, bản lĩnh đối đầu của Strasbourg hứa hẹn sẽ biến 90 phút sắp tới thành một thế trận chặt chẽ, nơi toan tính chiến thuật và tính kỷ luật sẽ quyết định cán cân cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Paris FC · 1 thắng 2 hòa Strasbourg · 2 thắng Strasbourg 0 - 0 Paris FC Hòa Paris FC 2 - 3 Strasbourg STR Strasbourg 2 - 1 Paris FC STR Paris FC 1 - 1 Strasbourg Hòa Strasbourg 0 - 2 Paris FC PF

Paris FC 5 trận gần nhất H T T H B 4 Trận 2-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Strasbourg 5 trận gần nhất H T T B H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 2 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 3 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 4 Lyon 4 2 2 0 +4 8 H T H T 5 Paris FC 4 2 2 0 +4 8 H T T H 6 Strasbourg 4 2 1 1 +1 7 H T T B 7 Stade Brestois 29 4 1 2 1 0 5 B T H H …

Tình hình lực lượng Paris FC ✚ E. Mbemba (Inactive) ✚ Otavio (Injury) ✚ N. Sangui (Injury) ✚ T. De Smet (Inactive) ✚ E. Mbemba (Inactive) ✚ Otavio (Injury) ✚ N. Sangui (Injury) ✚ T. De Smet (Inactive) Strasbourg ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury)