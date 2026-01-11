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Paris FC 3-1 Monaco: Paris FC giành chiến thắng

Văn Thể01/11/2026 18:15

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Monaco 1 điểm trước cuộc đối đầu lúc 23h15 ngày 01/11/2026 tại Stade Jean Bouin, nơi hai đội cùng cần điểm.

Paris FC3 - 1MonacoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Paris FC tiếp đón Monaco.

  • 15'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Paris FC 52% - 48% Monaco, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Paris FC 57% - 43% Monaco, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 38'BÀN THẮNG! Paris FC (1-0)

    Phút 38': Lassine Sinayoko (Paris FC) lập công (kiến tạo: Maxime López). Tỷ số: 1 - 0.

  • 41'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 55% - 45% Monaco, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 44'BÀN THẮNG! Paris FC (2-0)

    Phút 44': Lassine Sinayoko (Paris FC) lập công (kiến tạo: Moses Simon). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Paris FC): Moustapha Mbow vào sân thay Samir Chergui.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Monaco): Christian Mawissa vào sân thay Edan Diop.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Monaco): Folarin Balogun vào sân thay Paris Brunner.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 49% - 51% Monaco, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 5.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Monaco): Takumi Minamino vào sân thay Denis Zakaria.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Flavio Nazinho.

  • 65'BÀN THẮNG! Monaco (2-1)

    Phút 65': Folarin Balogun (Monaco) lập công (kiến tạo: Vanderson). Tỷ số: 2 - 1.

  • 66'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 47% - 53% Monaco, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 6.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Vanderson (Monaco) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Moses Simon.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Paris FC): Patrick Zabi vào sân thay Ilan Kebbal.

  • 74'BÀN THẮNG! Paris FC (3-1)

    Phút 74': Pablo Pagis (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 3 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Monaco): Jordan Teze vào sân thay Sadibou Sane.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Paris FC): Omar Sissoko vào sân thay Lassine Sinayoko.

  • 80'Paris FC ép sân

    Cầm bóng: Paris FC 45% - 55% Monaco, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 2 - 6.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Hamari Traore (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Lamine Camara (Monaco) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Pablo Pagis (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Paris FC): Emmanuel Mbemba vào sân thay Hamari Traore.

  • KTKết thúc: Paris FC 3-1 Monaco

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:11 02/11/2026

Đội hình chính thức
Paris FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior
Monaco
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Luís
1
K. Trapp
14
H. Traoré
31
S. Chergui
42
D. Coppola
6
Otávio
20
M. Lopez
33
P. Lees-Melou
10
I. Kebbal
7
P. Pagis
27
M. Simon
9
L. Sinayoko
1
L. Hrádecký
2
Vanderson
72
Sadibou Sané
15
E. Dier
20
Flávio Nazinho
8
L. Camara
6
D. Zakaria
37
E. Diop
11
M. Abline
10
A. Golovin
29
Paris Josua Brunner
Dự bị
Paris FC
16 O. Nkambadio5 M. Mbow28 T. De Smet23 R. Matondo8 E. Zabi4 V. Marchetti18 O. Sissoko11 J. Krasso3 E. Mbemba
Monaco
9 F. Balogun19 Pape Cabral49 I. Touré18 T. Minamino28 M. Coulibaly7 M. Detourbet4 J. Teze13 Mawissa Elebi16 P. Köhn
Cập nhật đội hình lúc 22:47 01/11/2026
Paris FCThống kêMonaco
44%
Kiểm soát bóng
56%
18
Dứt điểm
9
10
Trúng đích
2
3
Phạt góc
2
13
Phạm lỗi
15
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
L. Sinayoko
L. Sinayoko
Paris FC
2 bàn · 1 kiến tạo
P. Pagis
P. Pagis
Paris FC
1 bàn
F. Balogun
F. Balogun
Monaco
1 bàn
M. Lopez
M. Lopez
Paris FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
M. Simon
M. Simon
Paris FC
1 kiến tạo · điểm 7.7
Vanderson
Vanderson
Monaco
1 kiến tạo · điểm 6.09

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón Monaco tại Stade Jean Bouin lúc 23h15 ngày 01/11/2026 là dịp để họ thu hẹp khoảng cách với một đối thủ ở ngay phía trên. Hiện Paris FC đứng hạng 6 với 14 điểm, kém Monaco đang ở hạng 4 đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến kết quả của trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu bảng.

Cuộc đua tốp đầu thu hẹp còn một điểm

Monaco đang giữ hạng 4 với 15 điểm, còn Paris FC xếp ngay sau hai bậc với 14 điểm. Chênh lệch chỉ là một điểm, nên người thắng ở Stade Jean Bouin sẽ có lợi thế rõ rệt trong nhóm cạnh tranh.

Với Paris FC, đây là cơ hội để chứng minh họ không chỉ góp mặt mà còn đủ sức cạnh tranh với những đội đang đứng cao hơn. Với Monaco, trận đấu là phép thử để bảo vệ vị trí và giữ khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Phong độ: Paris FC thăng trầm, Monaco ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Paris FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, trước đó là chuỗi thắng và thua đan xen. Phong độ này cho thấy sự thiếu ổn định, dù họ vẫn giữ được vị trí sát nhóm dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Monaco thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ cũng không hoàn toàn thuyết phục, nhưng ít thất bại hơn đối thủ và chỉ nếm mùi thua một lần. Trận gần nhất của Monaco kết thúc với tỷ số hòa.

Thế đối đầu nghiêng về Paris FC

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Paris FC thắng cả hai, Monaco chưa có chiến thắng nào và cũng chưa có trận hòa. Con số này chưa đủ để kết luận về một xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, nó mang lại cho đội chủ nhà thêm niềm tin khi bước vào cuộc tái ngộ.

Điều đó cũng đặt Monaco vào thế phải tìm cách phá vỡ mạch kết quả bất lợi, trong bối cảnh họ đang là đội đứng trên trên bảng xếp hạng.

Điểm mấu chốt của trận đấu

Hai đội có phong độ gần đây tương đối giống nhau: cùng thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở sự đều đặn. Monaco ít thua hơn, trong khi Paris FC có lợi thế đối đầu và yếu tố sân nhà đang chờ họ tại Stade Jean Bouin.

Vì khoảng cách trên bảng xếp hạng quá nhỏ, những chi tiết như sự tập trung trong các tình huống cố định hay khả năng giữ nhịp độ trận đấu có thể tạo ra khác biệt. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc trong trận cầu có sức nặng này sẽ có cơ hội nắm lợi thế.

Nhận định

Đây là trận đấu có độ cân bằng cao. Monaco có vị trí cao hơn và phong độ ít thất bại hơn, còn Paris FC sở hữu thế đối đầu tích cực cùng động lực bám đuổi. Một chiến thắng sẽ giúp Paris FC vượt lên hoặc ít nhất san bằng khoảng cách, trong khi Monaco muốn tận dụng cơ hội để nới rộng lợi thế trong nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Paris FC · 2 thắng0 hòaMonaco · 0 thắng
11/04/2026
Paris FC
4 - 1
Monaco
PF
02/11/2025
Monaco
0 - 1
Paris FC
PF
Paris FC
5 trận gần nhất
BTBTH
8
Trận
4-2-2
T-H-B
13
Ghi (TB 1.6)
9
Thủng lưới
Monaco
5 trận gần nhất
HTBTH
8
Trận
4-3-1
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Rennes9513+116BTBTB
4Monaco8431+415HBHTH
5Lyon8422+614BTBTH
6Paris FC8422+414BTBTH
7Nice9423+114TTBTT
Tình hình lực lượng
Paris FC
L. Koleosho (Muscle Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)
A. Camara (Hamstring Injury)
S. Chergui (Knee Injury)
J. Ikone (Thigh Injury)
K. Trapp (Illness)
L. Koleosho (Muscle Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)
Monaco
A. Fati (Hamstring Injury)
S. Idumbo (Groin Injury)
M. Salisu (Coach's decision)
A. Fati (Hamstring Injury)
S. Idumbo (Groin Injury)
M. Salisu (Coach's decision)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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