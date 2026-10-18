Paris FC 4-3 Rennes: Paris FC giành chiến thắng
Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 6 với 11 điểm, kém Rennes hạng 4 hai điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10 tại Stade Jean Bouin.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Paris FC tiếp đón Rennes.
- 13'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 68% - 32% Rennes, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 14'BÀN THẮNG! Paris FC (1-0)
Phút 14': Maxime López (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 1 - 0.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': Przemysław Frankowski (Rennes) nhận thẻ vàng (Handball).
- 25'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 61% - 39% Rennes, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 3.
- 29'BÀN THẮNG! Rennes (1-1)
Phút 29': Esteban Lepaul (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Djaoui Cissé (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Adrien Thomasson (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Anthony Rouault (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 56% - 44% Rennes, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 0 - 3.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Samir Chergui (Paris FC) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Thay người
Phút 45' (Rennes): Valentin Rongier vào sân thay Adrien Thomasson.
- 45'Thay người
Phút 45' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Ludovic Blas.
- 45'Thay người
Phút 45' (Rennes): Mahamadou Nagida vào sân thay Przemysław Frankowski.
- 45+4'BÀN THẮNG! Paris FC (2-1)
Phút 45+4': Maxime López (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 2 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Rennes, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 4.
- 51'VAR
Phút 51': Bàn thắng không được công nhận — Sebastian Szymański (Rennes).
- 62'Thay người
Phút 62' (Rennes): Mahdi Camara vào sân thay Djaoui Cissé.
- 62'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 53% - 47% Rennes, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 2 - 4.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Ilan Kebbal (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thay người
Phút 70' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Pablo Pagis.
- 74'BÀN THẮNG! Rennes (2-2)
Phút 74': Esteban Lepaul (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.
- 74'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 54% - 46% Rennes, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 3 - 4.
- 76'BÀN THẮNG! Paris FC (3-2)
Phút 76': Lassine Sinayoko (Paris FC) lập công. Tỷ số: 3 - 2.
- 79'Thay người
Phút 79' (Paris FC): Otavio vào sân thay Hamari Traore.
- 79'Thay người
Phút 79' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Issa Soumaré.
- 79'Thay người
Phút 79' (Paris FC): Moses Simon vào sân thay Ilan Kebbal.
- 86'Thay người
Phút 86' (Paris FC): Moustapha Mbow vào sân thay Luca Koleosho.
- 86'Thay người
Phút 86' (Paris FC): Emmanuel Mbemba vào sân thay Samir Chergui.
- 88'BÀN THẮNG! Rennes (3-3)
Phút 88': Esteban Lepaul (Rennes) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.
- 88'Paris FC ép sân
Cầm bóng: Paris FC 52% - 48% Rennes, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 3 - 4.
- 90+3'VAR
Phút 90+3': Phạt đền được công nhận — Lassine Sinayoko (Paris FC).
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': Hamari Traore (Paris FC) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 90+7'BÀN THẮNG! Paris FC (4-3)
Phút 90+7': Lassine Sinayoko (Paris FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 3.
- KTKết thúc: Paris FC 4-3 Rennes
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 3.
Cập nhật lúc 00:21 19/10/2026
Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 11 điểm, chỉ kém Rennes ở vị trí thứ 4 đúng hai điểm. Vì vậy, cuộc tiếp đón lúc 22h15 ngày 18/10/2026 trên sân Stade Jean Bouin là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng thủ đô.
Khoảng cách hai điểm tạo nên sức hút
Rennes đang giữ hạng 4 với 13 điểm, còn Paris FC xếp ngay phía dưới ở hạng 6 với 11 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả của trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu bảng.
Với Paris FC, đây là cơ hội để áp sát đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Với Rennes, trận đấu là dịp củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu và kéo giãn khoảng cách với đội đang bám đuổi.
Phong độ: Paris FC ổn định hơn, Rennes đang lên
Trong 5 trận gần nhất, Paris FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, thất bại duy nhất đến ở trận mới nhất, nên đội chủ nhà cần phản ứng ngay để không để cú vấp này kéo dài.
Ngược lại, Rennes cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đoàn quân khách đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Họ sẽ đến Stade Jean Bouin với tinh thần hưng phấn.
Bức tranh phong độ vì thế khá cân bằng. Paris FC có chuỗi kết quả tổng thể tốt hơn, trong khi Rennes mang theo đà đi lên rõ nét ở thời điểm hiện tại.
Thế đối đầu nghiêng về Rennes
Trong hai lần chạm trán gần nhất, Rennes thắng cả hai, còn Paris FC chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là điểm cộng về mặt tâm lý cho đội khách, dù hai trận là quãng thời gian chưa đủ dài để khẳng định một xu hướng cố định.
Paris FC vì thế có thêm động lực để đảo ngược thế cờ, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.
Điểm then chốt về chiến thuật
Bài toán lớn nhất của Paris FC là phục hồi nhanh sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được sự ổn định đã giúp họ thắng 3 trong 5 trận gần đây, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó cho đối thủ nằm ngay trên họ trên bảng xếp hạng.
Về phía Rennes, hai trận thắng liên tiếp là nền tảng để họ chơi tự tin. Tuy vậy, chuỗi hai trận thua ở giai đoạn trước đó cho thấy đội khách chưa thật sự vững vàng. Việc duy trì sự tập trung suốt 90 phút sẽ quyết định khả năng họ giữ lại điểm số từ chuyến làm khách này.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội cách nhau chỉ hai điểm. Paris FC có lợi thế sân nhà và phong độ tổng thể tốt, trong khi Rennes có đà thăng hoa gần đây cùng hai lần thắng ở các lần gặp nhau gần nhất.
Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng, nên cả hai đội đều có lý do để thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)