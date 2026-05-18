Paris FC hạ gục PSG 2-1: Cú đúp phút bù giờ và chiến thắng lịch sử sau 46 năm Paris FC đã tạo nên cú sốc lớn nhất vòng cuối Ligue 1 khi ngược dòng đánh bại PSG với tỷ số 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Alimami Gory và chiến thuật pressing tầm cao hiệu quả.

Trận derby thủ đô Paris tại vòng đấu cuối cùng Ligue 1 đã khép lại với một kịch bản không tưởng. Paris FC, đội bóng vừa trở lại đấu trường cao nhất nước Pháp sau 46 năm, đã tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã gã khổng lồ Paris Saint-Germain (PSG) với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của thầy trò HLV Antoine Kombouare.

Sự tính toán của Luis Enrique và tổn thất sớm

Bước vào trận đấu, PSG không giấu giếm ý đồ giữ sức cho các trụ cột nhằm chuẩn bị cho trận chung kết Champions League sắp tới tại Budapest. Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Luis Enrique sớm bị xáo trộn khi Ousmane Dembele phải rời sân ngay từ phút 27 vì lý do y tế. Việc thiếu vắng ngòi nổ quan trọng này khiến sức tấn công của đội khách giảm sút đáng kể trong hiệp một.

Ngược lại, Paris FC nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất. Jonathan Ikone liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải, khai thác triệt để vị trí của cầu thủ trẻ Lucea bên phía PSG. Dù kiểm soát bóng không quá áp đảo, nhưng sự nhiệt huyết và tính tổ chức trong lối chơi đã giúp đội chủ nhà tạo ra một thế trận sòng phẳng với nhà đương kim vô địch.

Áp đảo về thống kê và bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Mặc dù Bradley Barcola đã đưa PSG vươn lên dẫn trước ở phút 50 sau đường kiến tạo tinh tế của Fabian Ruiz, nhưng đó là tất cả những gì dàn sao đắt giá làm được. Những con số thống kê sau trận đã phản ánh một thực tế phũ phàng cho đội khách: Paris FC sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.13, trong khi PSG chỉ dừng lại ở con số 0.62 khiêm tốn.

Nhận thấy cơ hội, HLV Antoine Kombouare đã thực hiện những điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt. Việc tung bộ ba Alimami Gory, Ilan Kebbal và Luca Koleosho vào sân đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Lối chơi pressing tầm cao mạnh mẽ giúp Paris FC liên tục đoạt bóng ngay bên phần sân đối phương, đẩy hàng thủ PSG vào trạng thái báo động đỏ.

Cơn thịnh nộ tại Stade Jean Bouin

Sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà cuối cùng đã được cụ thể hóa ở phút 76. Từ cú dứt điểm không chuẩn xác của Lees-Melou, bóng tìm đến đúng vị trí của Alimami Gory và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành san bằng tỷ số. Bàn thắng như tiếp thêm lửa cho các khán đài tại Stade Jean Bouin, tạo tiền đề cho một màn ngược dòng kinh điển.

Phút 90+4, từ một pha phản công mẫu mực, Ilan Kebbal tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự PSG để Luca Koleosho bứt tốc. Tiền đạo người Italia thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Gory hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 trong sự vỡ òa của người hâm mộ. Kết quả này giúp Paris FC hoàn tất cú đúp chiến thắng trước kình địch cùng thành phố trong mùa giải lịch sử của họ.

Thất bại này là hồi chuông cảnh báo cho Luis Enrique trước trận đánh lớn nhất mùa giải. Trong khi đó, Paris FC đã khép lại chiến dịch Ligue 1 theo cách không thể tuyệt vời hơn, hứa hẹn sẽ là một đối trọng đáng gờm tại thủ đô Paris trong những mùa giải tới.