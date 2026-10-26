Paris Saint Germain 2-0 Lyon: Paris Saint Germain giành chiến thắng Paris Saint Germain đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp trước khi tiếp Lyon trên sân Parc des Princes lúc 02:30 ngày 27/10/2026.

Paris Saint Germain 2 - 0 Lyon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paris Saint Germain tiếp đón Lyon.

12' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 77% - 23% Lyon, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

26' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 66% - 34% Lyon, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1); phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 1 - 2.

31' Thẻ vàng Phút 31': Vitinha (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 72% - 28% Lyon, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 72% - 28% Lyon, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 4.

51' Thẻ vàng Phút 51': Maghnes Akliouche (Paris Saint Germain) nhận thẻ vàng (Foul).

57' Thay người Phút 57' (Paris Saint Germain): Mika Godts vào sân thay João Neves.

63' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 72% - 28% Lyon, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 4 - 6.

65' Thay người Phút 65' (Paris Saint Germain): Lucas Hernández vào sân thay Warren Zaire-Emery.

65' Thay người Phút 65' (Paris Saint Germain): Senny Mayulu vào sân thay Ferrán Torres.

72' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-0) Phút 72': Senny Mayulu (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Mika Godts). Tỷ số: 1 - 0.

74' Thẻ vàng Phút 74': Ernest Nuamah (Lyon) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 69% - 31% Lyon, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 6.

76' Thay người Phút 76' (Lyon): Noah Teye Nartey vào sân thay Khalis Merah.

76' Thay người Phút 76' (Lyon): Ruben Kluivert vào sân thay Corentin Tolisso.

81' Thay người Phút 81' (Paris Saint Germain): Quentin Ndjantou vào sân thay Maghnes Akliouche.

81' Thay người Phút 81' (Paris Saint Germain): Lucas Beraldo vào sân thay Désiré Doue.

81' Thay người Phút 81' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Julien Duranville.

84' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (2-0) Phút 84': Mika Godts (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Quentin Ndjantou). Tỷ số: 2 - 0.

88' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Paris Saint Germain 68% - 32% Lyon, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 10 - 4), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 7.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Lyon): Remi Himbert vào sân thay Tyler Morton.

KT Kết thúc: Paris Saint Germain 2-0 Lyon Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:23 27/10/2026

Đội hình chính thức Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 6 I. Zabarnyi 51 W. Pacho 33 Zaïre-Emery 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 14 D. Doué 9 Ferran Torres 11 M. Akliouche 1 D. Greif 13 Z. Athekame 20 F. Bacher 19 M. Niakhaté 16 Abner 6 T. Tessmann 23 T. Morton 8 C. Tolisso 7 E. Nuamah 18 K. Merah 24 J. Duranville Dự bị Paris Saint Germain 4 Beraldo 42 D. Boly 30 L. Chevalier 12 L. Digne 27 Pedro Fernández 22 M. Godts 21 L. Hernández 24 Senny Mayulu 47 Quentin Ndjantou Mbitcha Lyon 99 N. Nartey 21 R. Kluivert 26 K. Boudache 2 M. Bidstrup 40 R. Descamps 44 A. Hamdani 45 R. Himbert 85 N. Kamara 22 Clinton Mata Cập nhật đội hình lúc 02:02 27/10/2026

Paris Saint Germain Thống kê Lyon 68% Kiểm soát bóng 32% 17 Dứt điểm 8 10 Trúng đích 5 7 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật M. Godts Paris Saint Germain 1 bàn · 1 kiến tạo Senny Mayulu Paris Saint Germain 1 bàn Quentin Ndjantou Mbitcha Paris Saint Germain 1 kiến tạo · điểm 6.62 M. Safonov Paris Saint Germain Điểm 7.85 W. Pacho Paris Saint Germain Điểm 7.67 I. Zabarnyi Paris Saint Germain Điểm 7.64

Paris Saint Germain bước vào trận gặp Lyon với mạch thắng ấn tượng: đội bóng thủ đô thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 27/10/2026 trên sân Parc des Princes, nơi chủ nhà muốn kéo dài chuỗi kết quả tích cực trước một đối thủ đang cùng điểm số với mình.

Paris Saint Germain giữ mạch thắng trọn vẹn

Đội chủ nhà đang ở trạng thái rất tốt. Paris Saint Germain thắng cả 5 trận gần nhất, không để chuỗi kết quả bị gián đoạn bởi một trận hòa hay thua nào.

Một chuỗi thắng dài thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định. Khi được thi đấu trên sân nhà Parc des Princes, đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội bóng thủ đô.

Lyon thiếu ổn định trong các trận gần đây

Trong khi đó, phong độ của Lyon có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất.

Tuy vậy, Lyon vẫn cho thấy khả năng bật dậy sau thất bại. Họ từng thắng liên tiếp 2 trận sau khi để thua trước đó, nên không thể xem nhẹ khi đến Paris.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp gỡ gần đây ủng hộ Paris Saint Germain. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không có trận hòa nào, còn Lyon thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Lyon vẫn tìm được cách gây khó khăn, nhưng phần lớn các cuộc chạm trán gần đây đều kết thúc có lợi cho đội bóng thủ đô.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng sít sao

Hai đội đang ở sát nhau trên bảng xếp hạng. Lyon đứng hạng 4 với 14 điểm, còn Paris Saint Germain đứng hạng 5 với cùng 14 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, không phải số điểm. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể quyết định đội nào đứng trên đội nào ở thời điểm hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với mạch thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà, Paris Saint Germain nhiều khả năng chủ động nắm thế trận. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và nhịp độ đã giúp đội thắng 5 trận gần nhất.

Về phía Lyon, thử thách lớn nhất là chấm dứt sự thiếu ổn định và phản ứng ngay sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội, đội khách vẫn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà đều nghiêng về Paris Saint Germain. Dù vậy, việc hai đội bằng điểm nhau khiến trận đấu hứa hẹn cạnh tranh, và Lyon hoàn toàn có thể làm chậm bước tiến của chủ nhà nếu thi đấu kỷ luật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Paris Saint Germain · 4 thắng 0 hòa Lyon · 1 thắng Paris Saint Germain 1 - 2 Lyon LYO Lyon 2 - 3 Paris Saint Germain PSG Lyon 2 - 3 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 3 - 1 Lyon PSG Lyon 1 - 2 Paris Saint Germain PSG

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất B T T B T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Rennes 8 5 1 2 +4 16 T B T B T 2 Lille 8 4 3 1 +5 15 H H T B T 3 Monaco 8 4 3 1 +4 15 H B H T H 4 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 5 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 6 Paris FC 8 4 2 2 +4 14 B T B T H …

Tình hình lực lượng Paris Saint Germain ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ Marquinhos (Thigh Injury) ✚ N. Mendes (Muscle Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ O. Dembele (Thigh Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ Marquinhos (Thigh Injury) Lyon ✚ S. Kango (Concussion) ✚ K. Nakamura (Red Card) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Muscle Injury) ✚ S. Kango (Concussion) ✚ K. Nakamura (Red Card)