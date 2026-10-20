Paris Saint Germain 4-2 Barcelona: Paris Saint Germain giành chiến thắng Paris Saint Germain và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận đấu lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Paris Saint Germain 4 - 2 Barcelona Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paris Saint Germain tiếp đón Barcelona.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris Saint Germain 49% - 51% Barcelona, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

17' Thẻ vàng Phút 17': João Cancelo (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

20' Thay người Phút 20' (Paris Saint Germain): Ferrán Torres vào sân thay Ousmane Dembélé.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Paris Saint Germain 53% - 47% Barcelona, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 2.

27' Thay người Phút 27' (Barcelona): Fermín López vào sân thay Daniel Olmo Carvajal.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Paris Saint Germain 52% - 48% Barcelona, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 6.

38' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-0) Phút 38': Désiré Doue (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: João Neves). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Paris Saint Germain 51% - 49% Barcelona, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 2 - 8.

55' BÀN THẮNG! Barcelona (1-1) Phút 55': Xavi Espart (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 1 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Paris Saint Germain): Ilya Zabarnyi vào sân thay Marcos Aoás Corrêa.

59' Thay người Phút 59' (Paris Saint Germain): Maghnes Akliouche vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

60' Thay người Phút 60' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Raphael Dias Belloli.

60' Thay người Phút 60' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Pedri.

60' Thay người Phút 60' (Barcelona): Rodrigo Hernandez Cascante vào sân thay Marc Bernal.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Paris Saint Germain 46% - 54% Barcelona, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 10.

72' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (2-1) Phút 72': Lucas Hernández (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Désiré Doue). Tỷ số: 2 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Barcelona): Alejandro Balde vào sân thay Xavi Espart.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Paris Saint Germain 47% - 53% Barcelona, dứt điểm 18 - 13 (trúng đích 13 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 3 - 10.

78' Thay người Phút 78' (Paris Saint Germain): Warren Zaire-Emery vào sân thay Lucas Hernández.

78' Thay người Phút 78' (Paris Saint Germain): Senny Mayulu vào sân thay Désiré Doue.

79' BÀN THẮNG! Barcelona (2-2) Phút 79': Lamine Yamal (Barcelona) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

81' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (3-2) Phút 81': Vitinha (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

86' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (4-2) Phút 86': Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 4 - 2.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Paris Saint Germain 46% - 54% Barcelona, dứt điểm 21 - 14 (trúng đích 14 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 10.

KT Kết thúc: Paris Saint Germain 4-2 Barcelona Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 03:57 21/10/2026

Đội hình chính thức Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique Barcelona Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Flick 39 M. Safonov 2 A. Hakimi 5 Marquinhos 51 W. Pacho 21 L. Hernández 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 14 D. Doué 10 O. Dembélé 7 Kvaratskhelia 1 Joan García 2 João Cancelo 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 12 X. Espart 22 Marc Bernal 8 Pedri 10 Lamine Yamal 20 Dani Olmo 17 A. Gordon 11 Raphinha Dự bị Paris Saint Germain 11 M. Akliouche 30 L. Chevalier 12 L. Digne 4 Beraldo 27 Pedro Fernández 22 M. Godts 24 Senny Mayulu 80 Adam Mouak 47 Quentin Ndjantou Mbitcha Barcelona 3 Alejandro Balde 41 A. Campos 21 F. de Jong 4 B. Farinas 7 Fermín 9 Gabriel Jesus 6 Gavi 25 D. Livaković 16 Rodri Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

Paris Saint Germain Thống kê Barcelona 47% Kiểm soát bóng 53% 22 Dứt điểm 18 15 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 10

Cầu thủ nổi bật D. Doué Paris Saint Germain 1 bàn · 1 kiến tạo Fabián Ruiz Paris Saint Germain 1 bàn Vitinha Paris Saint Germain 1 bàn Lamine Yamal Barcelona 1 bàn L. Hernández Paris Saint Germain 1 bàn X. Espart Barcelona 1 bàn

Paris Saint Germain và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy kết quả của trận đấu trên sân Parc des Princes lúc 02:00 ngày 21/10/2026 sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Hai đội đang đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng và cùng bước vào trận với mạch thắng trọn vẹn.

Hai đội cùng 6 điểm, chỉ cách nhau một bậc

Paris Saint Germain đang xếp hạng 1 với 6 điểm. Barcelona bám sát ngay sau ở hạng 2, cũng với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng gần như không tồn tại, nên mỗi điểm số ở trận này đều có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu.

Với Paris Saint Germain, một kết quả tích cực sẽ giúp đội chủ nhà củng cố vị trí đầu bảng. Với Barcelona, đây là cơ hội để vượt lên ngay trên sân của đối thủ trực tiếp.

Phong độ: hai chuỗi thắng gặp nhau

Cả hai đội đều đang có phong độ rất cao. Paris Saint Germain thắng cả 5 trận gần nhất, và Barcelona cũng có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Đây là kiểu cặp đấu mà một bên chắc chắn phải chấm dứt mạch bất bại hoặc mạch toàn thắng của đối phương.

Khi cả hai cùng mang trạng thái tâm lý hưng phấn, yếu tố quyết định thường nằm ở khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung trong những thời điểm then chốt của trận đấu. Đội nào sớm kiểm soát được tiết tấu sẽ có lợi thế lớn để áp đặt lối chơi.

Thế đối đầu nghiêng về Paris Saint Germain

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Paris Saint Germain thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Barcelona thắng 1 trận. Thống kê này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn ở các cuộc chạm trán gần đây, dù khoảng cách không quá lớn.

Tuy nhiên, một lần thắng và một lần hòa của Barcelona cho thấy đội khách hoàn toàn có khả năng gây khó khăn. Với phong độ hiện tại, Barcelona sẽ bước vào trận với niềm tin để bù đắp lịch sử đối đầu không mấy thuận lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội ngang điểm, cùng toàn thắng ở những trận gần nhất, trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng và được quyết định bởi các chi tiết nhỏ. Việc ai vào trận tốt hơn, ai kiểm soát được những khoảng thời gian bản lề sẽ tạo ra khác biệt.

Paris Saint Germain có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang giữ vị trí dẫn đầu. Barcelona lại mang theo mạch thắng đầy tự tin và động lực vượt lên trên bảng xếp hạng. Sự đối lập đó hứa hẹn một cuộc đấu giằng co, giàu cường độ.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa hai đội đang ở trạng thái tốt nhất, với thế cân bằng về điểm số lẫn phong độ. Lịch sử đối đầu hơi nghiêng về Paris Saint Germain, trong khi Barcelona có đủ động lực để làm nên bất ngờ. Kết quả cuối cùng sẽ góp phần định hình cuộc đua ngôi đầu trong thời gian tới.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Paris Saint Germain · 3 thắng 1 hòa Barcelona · 1 thắng Barcelona 1 - 2 Paris Saint Germain PSG Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 2 - 3 Barcelona BAR Paris Saint Germain 1 - 1 Barcelona Hòa Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain PSG

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 5.0) 3 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Paris Saint Germain ✚ N. Mendes (Muscle Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ S. Mayulu (Muscle Injury) ✚ N. Mendes (Muscle Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ S. Mayulu (Muscle Injury) Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ E. Garcia (Muscle Injury) ✚ J. Kounde (Ankle Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ E. Garcia (Muscle Injury) ✚ J. Kounde (Ankle Injury)