Park Hang-seo chính thức sang Thái Lan, Ninh Bình chốt hợp đồng kỷ lục với HLV Chu Đình Nghiêm Tiêu điểm bóng đá Việt Nam 28/5: HLV Park Hang-seo nhận nhiệm vụ mới tại Thái Lan; CLB Ninh Bình ký hợp đồng 5 năm với HLV Chu Đình Nghiêm; TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia nữ.

Ngày 28/5/2026 đánh dấu những biến động lớn trên băng ghế huấn luyện của bóng đá khu vực. Tâm điểm đổ dồn về quyết định tái xuất của chiến lược gia Park Hang-seo tại Thái Lan và bản hợp đồng dài hạn hiếm hoi tại V-League của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

HLV Park Hang-seo và tham vọng tại Thai League 2

Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã chính thức đạt thỏa thuận dẫn dắt Kanchanaburi FC. Đây là đội bóng vừa phải xuống chơi tại Thai League 2, nhưng sở hữu tham vọng lớn dưới sự đầu tư mạnh mẽ của ban lãnh đạo. Mục tiêu cốt lõi mà đội bóng Thái Lan đặt ra cho chiến lược gia người Hàn Quốc là giành quyền thăng hạng lên Thai League 1 ngay trong mùa giải tới, đồng thời xây dựng lực lượng để đủ sức cạnh tranh với đối thủ lớn nhất là Buriram United.

Đáng chú ý, quy định hiện hành tại Thai League 2 cho phép các câu lạc bộ đăng ký không giới hạn cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á. Điều này mở ra khả năng HLV Park Hang-seo sẽ chiêu mộ những học trò cũ tại đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan thi đấu, tạo nên một làn sóng xuất ngoại mới cho bóng đá Việt.

HLV Park Hang-seo nhận công việc ở Thái Lan.

CLB Ninh Bình ký hợp đồng kỷ lục với HLV Chu Đình Nghiêm

Tại sân chơi quốc nội, CLB Ninh Bình đã tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên. Sau một mùa giải V-League 2025/26 đầy biến động với việc thay đổi tới 4 huấn luyện viên chỉ sau 24 vòng đấu, đội bóng cố đô đã quyết định đặt niềm tin vào ông Chu Đình Nghiêm. Bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2029 là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của đội bóng này.

Theo thỏa thuận, cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội sẽ được trao toàn quyền về mặt chuyên môn. Ông Nghiêm trực tiếp quyết định từ triết lý lối chơi, nhân sự đội hình cho đến các kế hoạch chuyển nhượng. Đây được xem là bước đi căn cơ nhằm thiết lập một cấu trúc quản trị ổn định, tránh tình trạng khủng hoảng trên băng ghế chỉ đạo như thời gian qua.

TP.HCM bảo vệ ngôi hậu Cúp Quốc gia nữ 2026

Trên bình diện bóng đá nữ, TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế thống trị. Trong trận chung kết Cúp Quốc gia diễn ra tối 27/5 tại Thái Nguyên, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Kim Chi đã có trận đấu đầy bản lĩnh trước Hà Nội I. Sau 90 phút thi đấu chính thức không bàn thắng, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m.

Sự xuất sắc của thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã giúp TP.HCM giành chiến thắng áp đảo 3-0 trong loạt đấu súng, qua đó lần thứ 5 đăng quang tại giải đấu này. Trước đó, đội chủ nhà Thái Nguyên T&T cũng đã giành vị trí thứ ba sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phong Phú Hà Nam nhờ pha lập công của Minh Chuyên.

U19 Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á

Cũng trong ngày 28/5, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Nằm tại bảng A, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ đối đầu với các đối thủ Indonesia, Myanmar và Timor Leste từ ngày 1 đến 13/6.

Chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh việc xây dựng lối chơi hiện đại: "Tôi muốn toàn đội vận hành theo khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều tham gia vào cả quá trình tấn công lẫn phòng ngự nhịp nhàng". Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho lộ trình đào tạo lứa cầu thủ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Thống trị khu vực: Buriram United và vết gợn mang tên Bunmathan

Tại đấu trường châu lục, Buriram United một lần nữa khẳng định đẳng cấp khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Shopee Cup 2025/26. Trong trận chung kết lượt về, đại diện Thái Lan đã ngược dòng thắng Selangor FC (Malaysia) với tỷ số 2-1, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Thái Lan không trọn vẹn khi lão tướng Theerathon Bunmathan nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối trận. Sau khi ghi siêu phẩm vô lê nâng tỷ số lên 2-1, hậu vệ này đã có hành vi tiểu xảo không cần thiết đối với Hugo Boumous. Dù thiếu người, Buriram vẫn bảo toàn được thành quả để lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch cấp câu lạc bộ Đông Nam Á.