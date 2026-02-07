Park Min Jung phản hồi nghi vấn mang thai trước khi kết hôn với Song Hyeong Joo Cựu người mẫu Maxim Park Min Jung chính thức bác bỏ tin đồn mang thai trước hôn nhân, đồng thời chia sẻ quan điểm về trách nhiệm gia đình và kế hoạch tuần trăng mật tại châu Âu.

Mới đây, Park Min Jung - cựu người mẫu tạp chí Maxim kiêm YouTuber nổi tiếng - đã chính thức lên tiếng phủ nhận những tin đồn liên quan đến việc mang thai trước hôn nhân. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi cô công bố kết hôn, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Park Min Jung lên tiếng về những thắc mắc gần đây.

Lý do Park Min Jung phủ nhận tin đồn mang thai

Trên trang cá nhân, Park Min Jung đã đăng tải dòng trạng thái giải thích cụ thể để giải đáp thắc mắc của người hâm mộ. Cô khẳng định tình trạng hiện tại hoàn toàn bình thường và không có việc "cưới chạy bầu" như dư luận suy đoán.

"Gần đây tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mang thai trước hôn nhân. Tôi xin khẳng định là không phải. Nếu có, tôi đã không thể duy trì thói quen uống bia như hiện tại. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ đó cũng là một điều may mắn", Park Min Jung chia sẻ.

Park Min Jung khoe ảnh cưới với nhan sắc cực đỉnh sau ồn ào tin đồn. (Nguồn: Instagram nhân vật)

Để minh chứng cho lời nói của mình, cựu người mẫu đăng kèm hình ảnh diện áo croptop khoe vòng eo thon gọn. Dù vậy, cô cũng bày tỏ sự không thoải mái khi đời tư bị soi mói quá mức. Theo Park Min Jung, việc mang thai trước hôn nhân trong xã hội hiện đại không phải là điều sai trái mà là hạnh phúc và trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhưng cô muốn mọi người tôn trọng sự thật.

Kế hoạch hôn nhân và tuần trăng mật tại châu Âu

Bên cạnh việc đính chính tin đồn, Park Min Jung cũng tiết lộ chi tiết về kế hoạch sau đám cưới với Song Hyeong Joo. Thay vì đi nghỉ ngay lập tức, cặp đôi dự định sẽ thực hiện chuyến trăng mật vào tháng 9 tới.

Sau khi cân nhắc giữa nhiều địa điểm nổi tiếng như Maldives, vợ chồng cô đã quyết định lựa chọn hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Đây là hai quốc gia được cặp đôi ưu tiên để tận hưởng những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Ảnh cưới ngọt ngào của Park Min Jung và Song Hyeong Joo. (Nguồn: Instagram nhân vật)

Kết thúc hôn lễ, Park Min Jung đã gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ và bạn bè đã gửi lời chúc phúc. Cô cam kết sẽ xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Hiện tại, những chia sẻ của cô vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Hàn Quốc và khu vực.