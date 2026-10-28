Parma 0-0 Udinese: Hai đội chia điểm Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Parma và Udinese gặp nhau lúc 00h30 ngày 29/10/2026 trên sân Ennio Tardini.

Parma 0 - 0 Udinese Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Parma tiếp đón Udinese.

12' Udinese ép sân Cầm bóng: Parma 42% - 58% Udinese, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Parma 44% - 56% Udinese, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Alberto Gilardino (Parma) nhận thẻ vàng (Dissent).

38' Udinese ép sân Cầm bóng: Parma 42% - 58% Udinese, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Jesper Karlstrom (Udinese) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Udinese ép sân Cầm bóng: Parma 41% - 59% Udinese, dứt điểm 3 - 12 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Parma): Matija Frigan vào sân thay José David Romero.

60' Thay người Phút 60' (Parma): Emanuele Valeri vào sân thay Franco Carboni.

62' Udinese ép sân Cầm bóng: Parma 41% - 59% Udinese, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Udinese): Mergim Vojvoda vào sân thay Nicolo Bertola.

69' Hỏng phạt đền Phút 69': Adrián Bernabé García (Parma) sút hỏng phạt đền.

71' Thay người Phút 71' (Udinese): Enzo Ebosse vào sân thay Hassane Kamara.

71' Thay người Phút 71' (Udinese): Jakub Piotrowski vào sân thay Jesper Karlstrom.

74' Thay người Phút 74' (Parma): Giovanni Fabbian vào sân thay Adrián Bernabé García.

74' Thay người Phút 74' (Parma): Simone Lontani vào sân thay El Bilal Toure.

74' Udinese ép sân Cầm bóng: Parma 42% - 58% Udinese, dứt điểm 8 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 2.

81' Thẻ vàng Phút 81': Nicolo Zaniolo (Udinese) nhận thẻ vàng (Argument).

81' Thẻ vàng Phút 81': Simone Lontani (Parma) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (Udinese): Lennon Miller vào sân thay Giorgi Chakvetadze.

84' Thay người Phút 84' (Udinese): Unai Gómez vào sân thay Nicolo Zaniolo.

86' Thay người Phút 86' (Parma): Pontus Almqvist vào sân thay Sascha Britschgi.

86' Udinese ép sân Cầm bóng: Parma 41% - 59% Udinese, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 3 - 2.

KT Kết thúc: Parma 0-0 Udinese Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 02:21 29/10/2026

Đội hình chính thức Parma Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic 30 G. Daffara 15 E. Del Prato 37 M. Troilo 72 D. Drobnic 27 S. Britschgi 10 Adrián Bernabé 4 V. Sierro 16 M. Keita 29 F. Carboni 9 D. Romero 19 E. Touré 40 M. Okoye 14 J. Abankwah 27 C. Kabasele 13 N. Bertola 16 M. Palma 8 J. Karlström 30 Chakvetadze 11 H. Kamara 10 N. Zaniolo 32 Ekkelenkamp 9 K. Davis Dự bị Parma 11 P. Almqvist 40 E. Corvi 25 T. De Martis 8 B. Cremaschi 7 Ousmane Diallo 32 C. Ordoñez 14 E. Valeri 34 Diego Carlos 80 G. Fabbian Udinese 6 Oier Zarraga 20 J. Arizala 77 E. Ebosse 46 Unai Gómez 91 L. JovanoviÄ 4 S. Lovrić 38 L. Miller 41 B. Mrozek 93 D. Padelli Cập nhật đội hình lúc 00:02 29/10/2026

Parma Thống kê Udinese 42% Kiểm soát bóng 58% 8 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 5 3 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật G. Daffara Parma Điểm 7.91 M. Palma Udinese Điểm 7.23 Chakvetadze Udinese Điểm 7.2

Parma và Udinese bước vào trận đấu với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều có 4 điểm, đang đứng gần nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng và đều thua ít nhất 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 29/10/2026 trên sân vận động Ennio Tardini.

Hai chuỗi phong độ cùng đi xuống

Parma thua 4 và thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà đã thua cả ba trận mới nhất, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược về trước.

Udinese cũng không khá hơn. Đội khách thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây, chưa có chiến thắng nào. Giống Parma, Udinese thua liên tiếp ba trận gần nhất, nên áp lực phải có điểm là rất rõ ràng với cả hai phía.

Vị trí sát nhau trên bảng xếp hạng

Udinese đang đứng thứ 17 với 4 điểm, còn Parma đứng thứ 19 cũng với 4 điểm. Hai đội cách nhau 2 bậc dù bằng điểm. Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 3, Parma thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy Udinese thường có lợi thế khi đối đầu với Parma. Tuy nhiên, lợi thế đó chưa chắc còn nguyên giá trị khi phong độ hiện tại của đội khách đang đi xuống.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội đang thiếu tự tin, yếu tố tâm lý có thể quan trọng không kém chiến thuật. Parma có lợi thế sân nhà trước khán giả quen thuộc và cần tận dụng điều đó để phá chuỗi thua. Udinese muốn dựa vào thành tích đối đầu tốt hơn để lấy lại niềm tin.

Đội nào giữ được sự chắc chắn trong những giai đoạn đầu và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu. Khi cả hai đều cần chiến thắng, một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định trận đấu.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng đi qua giai đoạn khó khăn, với số điểm bằng nhau và phong độ gần đây đều kém. Udinese nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng. Parma lại có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng, với nhiều toan tính thận trọng từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Parma · 1 thắng 1 hòa Udinese · 3 thắng Udinese 0 - 1 Parma PAR Parma 0 - 2 Udinese UDI Udinese 1 - 0 Parma UDI Parma 2 - 3 Udinese UDI Parma 2 - 2 Udinese Hòa

Parma 5 trận gần nhất B B B T B 8 Trận 1-1-6 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 15 Thủng lưới Udinese 5 trận gần nhất B B B H B 8 Trận 1-1-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 16 Genoa 8 2 1 5 -7 7 T B T B H 17 Udinese 8 1 1 6 -9 4 B B B B B 18 Fiorentina 8 1 1 6 -10 4 B B B H T 19 Parma 8 1 1 6 -10 4 B B B T B 20 Venezia 8 1 0 7 -11 3 B T B B B

Tình hình lực lượng Parma ✚ N. Elphege (Illness) ✚ L. Valenti (Coach's decision) ✚ N. Elphege (Illness) ✚ L. Valenti (Coach's decision) Udinese ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury) ✚ O. Solet (Muscle Injury) ✚ A. Zanoli (Muscle Injury) ✚ D. Alaba (Calf Injury) ✚ V. Bayo (Thigh Injury) ✚ I. Gueye (Ankle Injury)