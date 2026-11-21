Parma 1-5 AS Roma: AS Roma giành chiến thắng
AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 27 điểm, trong chuyến làm khách của Parma tại sân Ennio Tardini lúc 00h00 ngày 22/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Parma tiếp đón AS Roma.
- 12'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 38% - 62% AS Roma, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; cứu thua 0 - 1.
- 24'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 35% - 65% AS Roma, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 2.
- 36'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 34% - 66% AS Roma, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 3.
- 39'BÀN THẮNG! AS Roma (0-1)
Phút 39': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Emanuele Lulli). Tỷ số: 0 - 1.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Emanuele Valeri (Parma) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 32% - 68% AS Roma, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 4.
- 54'BÀN THẮNG! Parma (1-1)
Phút 54': Nesta Elphege (Parma) lập công (kiến tạo: Mariano Troilo). Tỷ số: 1 - 1.
- 56'Thay người
Phút 56' (AS Roma): Wesley Vinícius França Lima vào sân thay Emanuele Lulli.
- 56'Thay người
Phút 56' (AS Roma): Evan Ndicka vào sân thay Leonardo Balerdi.
- 60'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 32% - 68% AS Roma, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 4.
- 62'Thay người
Phút 62' (AS Roma): Matias Soule vào sân thay Paulo Dybala.
- 66'Thay người
Phút 66' (Parma): Simone Lontani vào sân thay El Bilal Toure.
- 67'Thay người
Phút 67' (Parma): Christian Ordóñez vào sân thay Giovanni Fabbian.
- 68'BÀN THẮNG! AS Roma (1-2)
Phút 68': Donyell Malen (AS Roma) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 71'BÀN THẮNG! AS Roma (1-3)
Phút 71': Rodrigo Mora (AS Roma) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 72'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 30% - 70% AS Roma, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 8; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 4.
- 75'Thay người
Phút 75' (Parma): Hans Nicolussi Caviglia vào sân thay Vincent Sierro.
- 75'Thay người
Phút 75' (Parma): Ousmane Diallo vào sân thay Sascha Britschgi.
- 77'BÀN THẮNG! AS Roma (1-4)
Phút 77': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Wesley Vinícius França Lima). Tỷ số: 1 - 4.
- 83'Thay người
Phút 83' (AS Roma): Konstantinos Koulierakis vào sân thay Nahuel Molina.
- 84'Thay người
Phút 84' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Rodrigo Mora.
- 86'AS Roma ép sân
Cầm bóng: Parma 31% - 69% AS Roma, dứt điểm 16 - 18 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 3 - 8; việt vị 3 - 5, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 4 - 5.
- 90'Thay người
Phút 90' (Parma): Thomas De Martis vào sân thay Nesta Elphege.
- 90'BÀN THẮNG! AS Roma (1-5)
Phút 90': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Wesley Vinícius França Lima). Tỷ số: 1 - 5.
- KTKết thúc: Parma 1-5 AS Roma
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 5.
Cập nhật lúc 01:49 22/11/2026
AS Roma bước vào chuyến làm khách trước Parma với cơ hội giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng thủ đô đang đứng hạng 3 với 27 điểm, trong khi chủ nhà Parma ở hạng 16 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 22/11/2026 trên sân vận động Ennio Tardini.
AS Roma giữ phong độ tốt trong cuộc đua phía trên
Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí hạng 3 và còn nguyên cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu.
Gần nhất, AS Roma vừa thua một trận. Tuy nhiên, trước đó họ có chuỗi thắng 2 trận liên tiếp và một trận hòa, cho thấy khả năng phục hồi nhanh sau thất bại. Với đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu, tâm lý giữ nhịp điểm số luôn quan trọng.
Parma gặp khó trong cuộc đua điểm số
Parma đang có phong độ đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ vừa nhận thất bại ở trận gần nhất, trước khi có một chiến thắng ngắn ngủi ở trận liền trước.
Hạng 16 với 8 điểm đồng nghĩa Parma đang cách AS Roma 19 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà Ennio Tardini, Parma vẫn có động lực để cải thiện hình ảnh trước một đối thủ mạnh.
Thế đối đầu nghiêng về AS Roma
Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AS Roma thắng 4 trận, Parma thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Xu hướng này cho thấy AS Roma thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội chạm trán.
Không chỉ vậy, cả phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng đều đang thuận lợi cho AS Roma. Đây là những yếu tố giúp đội khách bước vào trận với tâm thế chủ động hơn.
Điểm then chốt của trận đấu
Với AS Roma, bài toán là duy trì sự ổn định để không để tuột nhịp trong cuộc đua phía trên. Chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí và giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.
Với Parma, thử thách là chấm dứt chuỗi kết quả kém và gây khó cho đối thủ ngay trên sân nhà. Nếu tìm lại được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, chủ nhà vẫn có thể tạo ra một trận đấu khó chịu cho đội khách.
Nhận định
Nhìn chung, AS Roma được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tốt hơn, vị trí cao hơn và thế đối đầu vượt trội. Parma cần một màn trình diễn bứt phá để đảo ngược xu hướng. Trận đấu lúc 00h00 ngày 22/11/2026 vì thế là cơ hội để AS Roma giữ vững cuộc đua phía trên, còn Parma tìm lại niềm tin trên sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)