Parma 2-1 Genoa: Parma giành chiến thắng Parma đối đầu Genoa lúc 20:00 ngày 20/09/2026 tại Stadio Ennio Tardini khi cả hai đội cùng có 1 điểm và đang chịu sức ép lớn trong cuộc chiến ở nhóm cuối bảng.

Parma 2 - 1 Genoa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Parma tiếp đón Genoa.

9' Thẻ vàng Phút 9': D. Drobnic (Parma) nhận thẻ vàng (Roughing).

13' Parma ép sân Cầm bóng: Parma 62% - 38% Genoa, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

14' Thẻ vàng Phút 14': S. Otoa (Genoa) nhận thẻ vàng (Holding).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Parma 46% - 54% Genoa, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

38' BÀN THẮNG! Parma (1-0) Phút 38': D. Romero (Parma) lập công (kiến tạo: E. B. Toure). Tỷ số: 1 - 0.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Parma 53% - 47% Genoa, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': A. Marcandalli (Genoa) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Genoa ép sân Cầm bóng: Parma 48% - 52% Genoa, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 0.

56' Thay người Phút 56' (Parma): N. Elphege vào sân thay D. Romero.

56' Thay người Phút 56' (Parma): P. Almqvist vào sân thay E. B. Toure.

60' Thay người Phút 60' (Genoa): S. El Shaarawy vào sân thay K. Ehizibue.

60' Thay người Phút 60' (Genoa): D. Puczka vào sân thay S. Otoa.

65' Genoa ép sân Cầm bóng: Parma 44% - 56% Genoa, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 0.

67' Thay người Phút 67' (Parma): G. Fabbian vào sân thay S. Lontani.

69' Thay người Phút 69' (Genoa): L. Colombo vào sân thay T. Baldanzi.

70' BÀN THẮNG! Genoa (1-1) Phút 70': M. Osmajic (Genoa) lập công (kiến tạo: L. Colombo). Tỷ số: 1 - 1.

77' Genoa ép sân Cầm bóng: Parma 44% - 56% Genoa, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 4 - 0.

80' BÀN THẮNG! Parma (2-1) Phút 80': P. Almqvist (Parma) lập công (kiến tạo: N. Elphege). Tỷ số: 2 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Parma): S. Britschgi vào sân thay Diego Carlos.

81' Thay người Phút 81' (Parma): C. Ordonez vào sân thay V. Sierro.

85' Thay người Phút 85' (Genoa): Vitinha vào sân thay D. Sow.

85' Thay người Phút 85' (Genoa): H. J. Traore vào sân thay Junior Messias.

85' Thẻ vàng Phút 85': E. Delprato (Parma) nhận thẻ vàng (Roughing).

89' Genoa ép sân Cầm bóng: Parma 44% - 56% Genoa, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 4 - 0.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': M. E. Ellertsson (Genoa) nhận thẻ vàng (Roughing).

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': M. Troilo (Parma) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

KT Kết thúc: Parma 2-1 Genoa Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:58 20/09/2026

Đội hình chính thức Parma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carlos Cuesta Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Daniele De Rossi 40 Edoardo Corvi 15 Enrico Delprato 34 Diego Carlos 37 Mariano Troilo 72 Dominik Drobnic 4 Vincent Sierro 16 Mandela Keita 14 Emanuele Valeri 76 Simone Lontani 19 El Bilal Touré 9 David Romero 1 Justin Bijlow 27 Alessandro Marcandalli 5 Leo Østigård 34 Sebastian Otoa 3 Kingsley Ehizibue 32 Morten Frendrup 97 Djibril Sow 77 Mikael Ellertsson 10 Junior Messias 8 Tommaso Baldanzi 18 Milutin Osmajić Dự bị Parma 30 Giovanni Daffara 22 Simone Ghidotti 27 Sascha Britschgi 3 Abdoulaye Ndiaye 47 Abdou-Salam Konate 32 Christian Ordoñez 8 Benjamin Cremaschi 80 Giovanni Fabbian 29 Franco Carboni Genoa 99 Franz Stolz 39 Daniele Sommariva 31 David Puczka 2 Mario Mitaj 16 Cody Drameh 4 Alexsandro Amorim 71 Samuel Wiafe 11 Franz-Ethan Meichtry 25 Hamed Junior Traorè Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026

Parma Thống kê Genoa 42% Kiểm soát bóng 58% 5 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Pontus Almqvist Parma 1 bàn Milutin Osmajić Genoa 1 bàn David Romero Parma 1 bàn Nesta Elphege Parma 1 kiến tạo · điểm 7 El Bilal Touré Parma 1 kiến tạo · điểm 6.6 Lorenzo Colombo Genoa 1 kiến tạo · điểm 6.5

Cuộc đối đầu giữa Parma và Genoa diễn ra lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Ennio Tardini mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai câu lạc bộ. Khi cả hai đội bóng đều đang chôn chân ở nhóm cuối bảng, từng điểm số lúc này đều mang giá trị sống còn cho mục tiêu trụ hạng lâu dài.

Áp lực đè nặng từ khu vực nguy hiểm

Hiện tại, Parma và Genoa đang chia sẻ hoàn cảnh vô cùng nan giải trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Parma đứng ở vị trí thứ 18 khi mới tích lũy được vỏn vẹn 1 điểm. Ngay phía sau, Genoa xếp ở vị trí thứ 19 và cũng chỉ sở hữu 1 điểm ít ỏi.

Khoảng cách giữa hai đội hoàn toàn bị san phẳng, biến màn so tài trực tiếp này trở thành thước đo bản lĩnh. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai bên giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề, đồng thời tạo ra cú hích tinh thần cần thiết sau giai đoạn khởi đầu ảm đạm.

Phong độ bất ổn của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, phong độ của cả hai đội bóng đều mang lại sự âu lo rõ rệt. Parma trải qua 4 trận gần nhất với kết quả gồm 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm cùng các khoảng trống nơi hàng phòng ngự đang khiến đội chủ sân Stadio Ennio Tardini liên tiếp đánh rơi những điểm số quan trọng.

Bên phía đối diện, tình cảnh của Genoa cũng không hề khả quan hơn. Đại diện sân khách cũng phải nhận 3 trận thua và chỉ giành được 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất. Lối chơi thiếu tính đột biến khiến Genoa gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận lên đối thủ, dẫn đến chuỗi kết quả nghèo nàn.

Thế cân bằng trong quá khứ và toan tính thận trọng

Lịch sử chạm trán gần đây ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt giữa đôi bên. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Genoa nhỉnh hơn một chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi Parma có 1 chiến thắng và 2 trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Cán cân không quá chênh lệch phản ánh sự quen thuộc về mặt đấu pháp giữa hai câu lạc bộ.

Bước vào trận chiến mang tính chất then chốt ở nhóm cuối, sự thực dụng nhiều khả năng sẽ được cả hai huấn luyện viên đặt lên hàng đầu. Một sai lầm cá nhân vào lúc này có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, vì vậy thế trận chặt chẽ và giằng co là kịch bản rất dễ xảy ra trên mặt cỏ Stadio Ennio Tardini.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Parma · 1 thắng 2 hòa Genoa · 2 thắng Parma 0 - 0 Genoa Hòa Genoa 0 - 0 Parma Hòa Genoa 1 - 0 Parma GEN Parma 0 - 1 Genoa GEN Parma 2 - 0 Genoa PAR

Parma 5 trận gần nhất B H B B B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất T H B B B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 17 Bologna 5 0 2 3 -3 2 H B H B B 18 Parma 4 0 1 3 -4 1 B H B B 19 Genoa 4 0 1 3 -6 1 H B B B 20 Venezia 5 0 0 5 -9 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Parma ✚ A. Bernabe (Injury) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision) ✚ A. Bernabe (Injury) ✚ H. Nicolussi Caviglia (Groin Injury) ✚ L. Valenti (Coach's decision) Genoa ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ J. Vasquez (Red Card) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ J. Vasquez (Red Card) ✚ L. Venturino (Knee Injury)