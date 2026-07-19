Pathway giảm giá 70% trên Steam: Game chiến thuật đồ họa Pixel-Voxel độc đáo Pathway giảm giá 70% trên Steam, đạt mức thấp kỷ lục 4,79 USD. Tựa game gây ấn tượng với đồ họa pixel-voxel độc đáo và lối chơi chiến thuật theo lượt tại Bắc Phi.

Pathway, tựa game nhập vai chiến thuật (strategy-RPG) đến từ studio Robotality của Đức, đang trở thành tâm điểm chú ý trên Steam với chương trình giảm giá lên tới 70%. Hiện tại, người chơi có thể sở hữu trò chơi này với giá chỉ 4,79 USD cho đến hết ngày 31/07. Đây là mức giá thấp nhất lịch sử của Pathway kể từ khi ra mắt vào năm 2019, biến đây thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích dòng game chiến thuật đội hình.

Công nghệ đồ họa Pixel-Voxel và bối cảnh phiêu lưu thập niên 1930

Điểm khác biệt lớn nhất của Pathway so với các đối thủ cùng thể loại chính là phong cách đồ họa. Nhà phát triển đã sử dụng kỹ thuật hybrid kết hợp giữa pixel art truyền thống và voxel. Phương pháp này cho phép trò chơi duy trì vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn sở hữu hệ thống ánh sáng, bóng đổ và chiều sâu không gian chân thực, tạo nên một bầu không khí phiêu lưu đặc trưng của những năm 1930.

Pathway đưa người chơi trải nghiệm chiến dịch được tạo ngẫu nhiên tại Bắc Phi.

Bối cảnh trò chơi đặt người chơi vào vai một nhóm lính đánh thuê tại khu vực Bắc Phi, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn phe phát xít thu thập các cổ vật huyền bí. Toàn bộ chiến dịch được xây dựng bằng thuật toán (procedurally generated), giúp mỗi lần chơi đều mang lại những thử thách và sự kiện khác nhau, tăng giá trị chơi lại cho sản phẩm.

Cơ chế chiến thuật và khả năng tùy biến nhân vật

Về mặt gameplay, Pathway tập trung vào các trận đánh theo lượt (turn-based tactics). Người chơi có thể tùy chỉnh nhân vật thông qua hệ thống cây kỹ năng sau khi đánh bại kẻ thù. Một điểm đáng lưu ý là tiến trình phát triển và các vật phẩm thu thập được sẽ được bảo lưu giữa các phiên bản chơi, tuy nhiên, nếu thất bại trong một trận chiến, người chơi sẽ mất toàn bộ lượt chạy (run) đó.

Đối với những game thủ tìm kiếm thử thách cao độ, bản cập nhật miễn phí sau khi ra mắt đã bổ sung chế độ "hardcore permadeath", nơi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng việc mất nhân vật vĩnh viễn. Trò chơi được đánh giá là phù hợp cho những người thích những đợt chiến đấu chiến thuật ngắn, dồn dập và giàu tính khí thế hơn là những tựa game kéo dài hàng chục giờ đồng hồ.

Đánh giá từ cộng đồng và giới chuyên môn

Trên nền tảng Steam, Pathway hiện nhận được phản hồi "Rất tích cực" với 79% trong tổng số hơn 2.200 đánh giá là khen ngợi. Giới chuyên môn, điển hình là PC Gamer, đánh giá cao bối cảnh lấy cảm hứng từ Indiana Jones và hệ thống chiến đấu chặt chẽ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cấu trúc nhiệm vụ có phần lặp lại nếu trải nghiệm liên tục trong thời gian dài.

Với mức giá dưới 5 USD trong đợt giảm giá này, Pathway được xem là một khoản đầu tư xứng đáng cho những người yêu thích sự kết hợp giữa chiến thuật kịch tính và nghệ thuật pixel độc đáo.