Patrick Dorgu: Giải pháp đa năng mang tính đột phá của Michael Carrick tại Man Utd Sự linh hoạt từ hậu vệ đến tiền đạo cánh của Patrick Dorgu đang mở ra những lựa chọn chiến thuật biến ảo cho HLV Michael Carrick trong màu áo Manchester United.

Patrick Dorgu đang nhanh chóng trở thành một trong những quân bài chiến thuật quan trọng nhất của HLV Michael Carrick tại Manchester United. Ban đầu được chiêu mộ như một hậu vệ trái, cầu thủ trẻ này liên tục gây bất ngờ khi thích nghi hoàn hảo ở nhiều vị trí tấn công khác nhau, từ tiền đạo cánh trái đến vai trò mới nhất là tiền đạo cánh phải.

Khoảnh khắc bùng nổ phong cách Arjen Robben

Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia Đan Mạch vừa qua, Dorgu đã bổ sung thêm một vị trí mới vào "kho vũ khí" chiến thuật của mình. Được bố trí thi đấu ở hành lang cánh phải trong trận gặp Ukraine, anh đã thực hiện một pha lập công gợi nhớ đến hình ảnh của huyền thoại Arjen Robben.

Dorgu vừa lập siêu phẩm cho Đan Mạch.

Nhận bóng bên cánh phải, Dorgu tự tin đi bóng cắt vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm chân trái quyết đoán. Tận dụng việc hàng phòng ngự Ukraine không áp sát nhanh, bóng đi với lực căng và găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. Sự tỏa sáng này biến vai trò tiền đạo cánh phải trở thành một phương án khả thi cho ban huấn luyện Man Utd trong thời gian tới.

Sự đa năng mang lại lợi thế chiến thuật cho Carrick

Việc sở hữu một cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt từ hậu vệ biên đến tiền đạo cánh giúp Michael Carrick dễ dàng xoay chuyển sơ đồ tùy theo đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Dorgu có thể chơi như một hậu vệ trái dâng cao hỗ trợ tấn công hoặc một tiền vệ cánh lùi sâu bọc lót khi đối đầu với các đội bóng chơi áp đặt.

Sự đa năng của Dorgu rất hữu ích cho MU.

Sự kết hợp hứa hẹn với Matheus Cunha

Nhiều chuyên gia phân tích về khả năng kết hợp giữa Dorgu và Matheus Cunha bên hành lang cánh trái. Khi Dorgu đá hậu vệ biên, tốc độ của anh cho phép Cunha thoải mái bó vào trong để kiến thiết lối chơi. Ngược lại, trước những đối thủ mạnh, Carrick có thể đẩy Dorgu lên đá tiền vệ cánh nhằm tận dụng khả năng bứt tốc đón đường chuyền dài và hỗ trợ hàng thủ từ sớm.

Tuy nhiên, đội ngũ huấn luyện Man Utd cũng cần duy trì sự thực tế. Hiệu suất ghi bàn từ những cú sút xa của Dorgu khó có thể kéo dài liên tục suốt mùa giải. Ngôi sao trẻ này vẫn hoạt động hiệu quả nhất khi có khoảng trống phía trước – yếu tố thường chỉ xuất hiện khi anh chơi lùi sâu ở vị trí hậu vệ cánh. Nhìn chung, khả năng thích nghi nhanh chóng của Patrick Dorgu vẫn là một điểm cộng lớn, biến anh thành quân bài hữu dụng cho những chặng đường dài phía trước.