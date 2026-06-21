Patrick Vieira ví Michael Olise với huyền thoại Zidane: Ứng viên tương lai cho Quả bóng Vàng Huyền thoại Patrick Vieira khẳng định Michael Olise sở hữu tài năng thiên bẩm tương đồng với Zinedine Zidane và dự báo ngôi sao này sẽ sớm đoạt Quả bóng Vàng.

Patrick Vieira, cựu thủ quân huyền thoại của ĐT Pháp, vừa đưa ra những nhận định gây sốt về Michael Olise. Ông không ngần ngại đặt ngôi sao trẻ đang khoác áo Bayern Munich lên bàn cân so sánh với những tượng đài vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ lục lăng như Zinedine Zidane hay Michel Platini.

Sự tương đồng kinh ngạc với Zinedine Zidane

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ L'Equipe, Vieira nhấn mạnh vào bộ kỹ năng đặc biệt mà Olise đang sở hữu. Theo ông, cầu thủ chạy cánh này không chỉ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn sở hữu nhãn quan chiến thuật và sự tinh tế hiếm có trong bóng đá hiện đại.

Olise là niềm hy vọng của ĐT Pháp.

"Tương lai sẽ trả lời liệu Olise có thể trở thành một Zidane, một Platini hay một cầu thủ ở đẳng cấp đó hay không. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là cậu ấy có tiềm năng tương tự Zidane. Cậu ấy có sự sáng tạo, sự tinh tế và đặc biệt là tính hiệu quả trong lối chơi," Vieira phân tích sâu về phẩm chất của đàn em.

Bệ phóng Bayern Munich và mục tiêu Quả bóng Vàng

Việc chuyển đến thi đấu cho Bayern Munich được xem là bước ngoặt chiến thuật quan trọng trong sự nghiệp của Olise. Tại môi trường đỉnh cao của Bundesliga, ngôi sao sinh năm 2001 đã nhanh chóng thích nghi và để lại dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn bùng nổ.

Vieira tin rằng việc được tôi luyện trong môi trường áp lực cao tại nước Đức sẽ giúp Olise sớm đạt đến độ chín về sự nghiệp. Ông khẳng định: "Những gì cậu ấy thể hiện cùng Bayern mùa này thực sự rất ấn tượng. Olise sẽ ngày càng chín chắn hơn nhờ tích lũy kinh nghiệm ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia."

Đáng chú ý, cựu danh thủ Arsenal còn đưa ra dự đoán táo bạo về khả năng đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới của Olise. Theo Vieira, World Cup 2026 đang diễn ra chính là bệ phóng hoàn hảo để cầu thủ này bước ra ánh sáng rực rỡ nhất.

"Cậu ấy đơn giản là một chủ nhân tương lai của Quả bóng Vàng. World Cup sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Olise, và đó sẽ là nơi cậu ấy khẳng định vị thế trên sân khấu bóng đá thế giới," Vieira kết luận.

Với sự kỳ vọng lớn lao từ những bậc tiền bối, Michael Olise hiện đang gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công ĐT Pháp. Sự tiến bộ không ngừng của anh được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp "Les Bleus" hiện thực hóa giấc mơ đăng quang tại giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay.