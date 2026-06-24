Patrik Lê Giang ghi điểm trong ngày đầu lên tuyển và bài toán nhân sự của HLV Kim Sang-sik Đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 với tâm điểm là màn ra mắt đầy cảm xúc của Patrik Lê Giang cùng những điều chỉnh quan trọng trong ban huấn luyện.

Chiều ngày 23/6, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đánh dấu sự khởi đầu cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Trong bầu không khí khẩn trương, sự xuất hiện của thủ thành nhập tịch Patrik Lê Giang và những biến động về nhân sự trong ban huấn luyện đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Khoảnh khắc lịch sử của Patrik Lê Giang

Sau hơn 3 năm chờ đợi và nỗ lực khẳng định bản thân tại sân chơi V-League, giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia của Patrik Lê Giang đã trở thành hiện thực. Thủ môn 33 tuổi không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên hít thở bầu không khí tập luyện trong màu áo đỏ. Sự hòa nhập nhanh chóng và phong thái chuyên nghiệp của anh đã ngay lập tức ghi điểm với HLV Kim Sang-sik.

Patrik Lê Giang trên sân tập cùng các đồng đội.

Chia sẻ về hành trình đầy kiên trì này, ngôi sao sinh năm 1992 nghẹn ngào cho biết đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CLB CA TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và những người đã hỗ trợ quá trình hoàn tất thủ tục với FIFA để anh có cơ hội cống hiến cho tổ quốc.

Nỗi lo thể lực và sự bổ sung chất lượng trên băng ghế huấn luyện

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, HLV Kim Sang-sik cũng phải đối mặt với bài toán đau đầu về tình hình thể trạng của các trụ cột. Do mật độ thi đấu dày đặc tại V.League 2025/26, nhiều gương mặt quan trọng như bộ đôi trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), cùng Khuất Văn Khang và Ngô Đăng Khoa đã phải tập riêng. Việc các ngôi sao này xuất hiện dấu hiệu quá tải ngay ngày đầu hội quân đòi hỏi ban huấn luyện phải có những tính toán kỹ lưỡng về điểm rơi phong độ.

Đáng chú ý, thành phần ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam đã được kiện toàn với sự xuất hiện của trợ lý Kim Do-heon. Cựu tuyển thủ Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay phải" đắc lực, hỗ trợ HLV Kim Sang-sik trong việc xây dựng lối chơi và quản trị nhân sự. Sự kết hợp giữa các cựu binh dày dạn, nhân tố trẻ tiềm năng và những cầu thủ nhập tịch đang có phong độ cao được xem là công thức chiến lược cho mục tiêu chinh phục đỉnh cao khu vực.

Kế hoạch tái thiết của Becamex TP.HCM

Trong một diễn biến khác của bóng đá nội, câu lạc bộ Becamex TP.HCM đã chính thức ấn định thời điểm hội quân trở lại vào đầu tháng 7/2026. Đây là bước đi chiến lược sau cú sốc xuống hạng ở mùa giải vừa qua, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2026/27.

CLB Becamex TP.HCM ấn định thời điểm hội quân.

Thay vì thực hiện những thay đổi cực đoan, ban lãnh đạo đội bóng kiên định với lập trường giữ vững bộ khung nội binh cũ. Việc duy trì sự ổn định được coi là nền tảng cốt lõi để xây dựng lại bản sắc và chuẩn bị cho cuộc đua thăng hạng đầy khốc liệt sắp tới. Trong bối cảnh giải Hạng Nhất ngày càng có tính cạnh tranh cao, sự chuẩn bị sớm và bài bản của Becamex TP.HCM cho thấy quyết tâm sớm trở lại sân chơi danh giá nhất Việt Nam.