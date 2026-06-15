Patrik Lê Giang tỏa sáng đưa Công an TP.HCM lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 Thủ thành Việt kiều nhận mưa lời khen từ HLV Phùng Thanh Phương sau màn trình diễn xuất sắc giúp đội bóng ngành Công an đánh bại Ninh Bình 2-1 trong trận chung kết.

Trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 đã khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1 của CLB Công an TP.HCM trước đối thủ Ninh Bình. Danh hiệu vô địch này không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá TP.HCM trên bản đồ quốc nội mà còn là thành quả xứng đáng sau một mùa giải đầy nỗ lực của tập thể đội bóng.

Khoảnh khắc vỡ òa tại sân vận động

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, không khí ăn mừng bùng nổ đã bao trùm khắp khán đài. Với việc cán đích ở vị trí thứ 5 tại V-League, chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia chính là nền tảng vững chắc cho những mục tiêu tham vọng hơn của đội bóng trong tương lai. Chia sẻ trong niềm hạnh phúc, HLV Phùng Thanh Phương cho biết ông cảm thấy cảm xúc thực sự vỡ òa khi tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ thành Patrik Lê Giang nâng cúp vô địch.

Sự tri ân và dấu ấn của Patrik Lê Giang

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, chiến lược gia Phùng Thanh Phương không quên tri ân người tiền nhiệm, HLV Lê Huỳnh Đức. Ông khẳng định những viên gạch đầu tiên trong việc định hình lối chơi bài bản và xây dựng tinh thần đoàn kết từ người đồng nghiệp đã đóng góp một phần quan trọng vào vinh quang hiện tại.

Trong hành trình đăng quang này, thủ môn Patrik Lê Giang chính là cái tên nổi bật nhất. Suốt trận chung kết lẫn chặng đường dài đã qua, thủ thành Việt kiều luôn là điểm tựa an toàn nhất ở hậu phương, đóng vai trò như một "rào chắn" thép trước khung thành.

HLV Phùng Thanh Phương dành những lời ngợi khen đặc biệt cho học trò: "Không chỉ riêng trận đấu này mà xuyên suốt ba mùa giải qua, Patrik Lê Giang đã thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời. Anh ấy là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên lớn cho toàn đội. Màn trình diễn hiệu quả và xuất sắc trong trận chung kết đã minh chứng cho đẳng cấp của anh ấy."

Màn trình diễn điểm 10 trong trận chung kết không chỉ làm giàu thêm phòng truyền thống của Công an TP.HCM mà còn biến Patrik Lê Giang trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn tầm của bóng đá TP.HCM trong giai đoạn mới.