Paul Scholes đề xuất Man United thanh lý 8 ngôi sao để hướng tới ngôi vương Huyền thoại Paul Scholes cho rằng Manchester United cần thực hiện một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ, loại bỏ 8 cái tên để đủ sức cạnh tranh tại Premier League và Champions League.

Huyền thoại Paul Scholes vừa gây chú ý khi khẳng định Manchester United cần một cuộc đại tu toàn diện về nhân sự nếu muốn trở lại vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Trong buổi thảo luận trên podcast "The Good, The Bad & The Football", cựu tiền vệ này đã thẳng thắn chỉ tên 8 cầu thủ mà ông tin rằng không còn nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng.

Danh sách 8 cái tên cần thanh lý theo quan điểm của Paul Scholes

Dù Manchester United đang có sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, Paul Scholes tin rằng chất lượng đội hình hiện tại vẫn chưa đủ để chinh phục các danh hiệu lớn nhất. Tám cầu thủ được ông đề xuất bán đi bao gồm: Harry Maguire, Leny Yoro, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Mason Mount, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee.

Paul Scholes nêu rõ quan điểm về đội hình Man United hiện tại.

Đáng chú ý, đối với trường hợp của Harry Maguire, Scholes thừa nhận trung vệ người Anh đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, ông vẫn ưu tiên giữ lại Matthijs De Ligt cho bộ khung tương lai nhờ lợi thế về tuổi trẻ và tốc độ. Đối với Leny Yoro, huyền thoại Quỷ đỏ bày tỏ sự hoài nghi về khả năng thích nghi, trong khi Joshua Zirkzee được đề xuất bán để đội bóng sớm "cắt lỗ".

Rào cản từ chấn thương và sự phù hợp chiến thuật

Vấn đề thể lực là lý do chính khiến Paul Scholes mất kiên nhẫn với bộ đôi Luke Shaw và Mason Mount. Dù đánh giá cao tài năng của cả hai, ông cho rằng tiền sử chấn thương liên miên khiến họ không thể đóng góp thường xuyên cho câu lạc bộ. Đây là một thực tế phũ phàng khi Manchester United cần những nhân tố có tính ổn định cao hơn.

Trong khi đó, những bản hợp đồng mới như Manuel Ugarte, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui bị Scholes đánh giá là không thực sự phù hợp với triết lý của đội bóng hoặc chỉ nên dừng lại ở vai trò dự bị chiến lược thay vì suất đá chính.

Xây dựng bộ khung mới cho tương lai

Bên cạnh danh sách thanh lý, Scholes cũng xác nhận tiền vệ kỳ cựu Casemiro chắc chắn sẽ rời Old Trafford sau khi mùa giải này khép lại. Ở chiều hướng tích cực, ông dành lời khen ngợi cho các bản hợp đồng mới như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, coi đây là những sự bổ sung chất lượng.

Để xây dựng lại đội bóng, Scholes nhấn mạnh tầm quan trọng của các hạt nhân trung tâm bao gồm Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và thủ thành Senne Lammens. Hiện tại, Manchester United đang giữ vị thế tốt trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 7 điểm với nhóm bám đuổi trong khi mùa giải còn 7 vòng đấu.