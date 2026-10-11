PEC Zwolle 0-1 Cambuur: Cambuur giành chiến thắng Cả PEC Zwolle và Cambuur đều đang rất cần một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thiếu ổn định, hứa hẹn màn so tài căng thẳng ở vòng đấu này.

PEC Zwolle 0 - 1 Cambuur Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PEC Zwolle tiếp đón Cambuur.

12' PEC Zwolle ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 58% - 42% Cambuur, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: PEC Zwolle 55% - 45% Cambuur, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: PEC Zwolle 51% - 49% Cambuur, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 3.

39' Thẻ vàng Phút 39': Sherel Floranus (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Argument).

39' Thẻ vàng Phút 39': Devid Eugene Bouah (Cambuur) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Cambuur): Jason Ceka vào sân thay Fabian Kvam.

45' Thay người Phút 45' (Cambuur): Nicolas Binder vào sân thay Ethan Apkakou.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' PEC Zwolle ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 46% - 54% Cambuur, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 5.

52' Thẻ vàng Phút 52': Ibrahim Cissoko (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thẻ vàng Phút 56': Jason Ceka (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (PEC Zwolle): Elias Sörensen vào sân thay Ibrahim Cissoko.

60' Thay người Phút 60' (PEC Zwolle): Sydney van Hooijdonk vào sân thay Koen Kostons.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PEC Zwolle 44% - 56% Cambuur, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 2 - 5.

67' Thay người Phút 67' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Mathieu Maertens.

73' Thẻ vàng Phút 73': Morgan Costarelli (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (Cambuur): Jamal Amofa vào sân thay Devid Eugene Bouah.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PEC Zwolle 43% - 57% Cambuur, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 3 - 6.

78' Thay người Phút 78' (PEC Zwolle): Gilles Van Der Wal vào sân thay Thijs Oosting.

78' Thay người Phút 78' (PEC Zwolle): Gabriel Reiziger vào sân thay Dylan Mbayo.

79' Thay người Phút 79' (Cambuur): Rik Mulders vào sân thay Jamal Amofa.

83' BÀN THẮNG! Cambuur (0-1) Phút 83': Nicolas Binder (Cambuur) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

86' Thẻ vàng Phút 86': Gabriel Reiziger (PEC Zwolle) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (PEC Zwolle): Damian van der Haar vào sân thay Sherel Floranus.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: PEC Zwolle 45% - 55% Cambuur, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 14, cứu thua 3 - 6.

KT Kết thúc: PEC Zwolle 0-1 Cambuur Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 21:28 11/10/2026

Đội hình chính thức PEC Zwolle Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Henry van der Vegt Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 2 S. Floranus 30 R. Thomas 11 D. Mbayo 25 T. Oosting 8 T. Sommer 22 I. Cissoko 10 K. Kostons 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 17 Ethan Apkakou 8 N. Souren 15 F. Kvam 10 El Arguioui 11 I. Hamache 33 M. Maertens Dự bị PEC Zwolle 34 N. Fichtinger 6 Jan Bürger 9 E. Sørensen 26 Jadiel Pereira da Gama 20 G. Reiziger 18 O. Velanas 4 T. Velthuis 41 D. Verduin 16 T. de Graaff Cambuur 6 J. Amofa 3 J. Berkhout 13 N. Binder 7 S. Bouhoudane 29 Iwan Henstra 23 L. Jetten 24 M. Kalisvaart 27 W. Kooistra 16 R. Mulders Cập nhật đội hình lúc 19:03 11/10/2026

PEC Zwolle Thống kê Cambuur 46% Kiểm soát bóng 54% 15 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 4 5 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 4 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật N. Binder Cambuur 1 bàn T. Jansen Cambuur Điểm 7.69 I. Baouf Cambuur Điểm 7.52 B. van Duijl Cambuur Điểm 7.37 R. Mulders Cambuur Điểm 7.29 Ethan Apkakou Cambuur Điểm 7.2

Cả PEC Zwolle và Cambuur đều bước vào màn chạm trán sắp tới với tâm thế cần một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MAC³PARK Stadion, nơi đội chủ nhà tìm kiếm sự bứt phá trước đối thủ bám sát trên bảng tổng sắp.

Áp lực điểm số trên bảng xếp hạng

Tình cảnh hiện tại phản ánh rõ nét sự chật vật của cả hai đội ở giai đoạn này. Cambuur đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, PEC Zwolle bám đuổi ngay phía sau khi đứng hạng 16 với 4 điểm.

Cách biệt mong manh chỉ đúng 1 điểm giữa đôi bên khiến tính chất của trận so tài trên sân MAC³PARK Stadion trở nên vô cùng quan trọng. Một kết quả thuận lợi lúc này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần về điểm số, mà còn là liều thuốc tinh thần cần thiết để cắt đứt chuỗi phong độ ảm đạm.

Phong độ đối lập nhưng cùng chung sự bất ổn

Nhìn vào 5 trận đấu gần nhất, thành tích của PEC Zwolle là 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Đội chủ nhà từng phải trải qua chuỗi trận nghèo nàn khi nhận 2 thất bại liên tiếp, tiếp tục hòa 1 trận rồi lại trắng tay thêm 1 trận. Dẫu vậy, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi họ vừa có được chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, qua đó tìm lại được cảm giác hân hoan trước khán giả nhà.

Ở chiều ngược lại, Cambuur thể hiện bức tranh phong độ có phần đi xuống theo thời gian. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Đáng chú ý, sau chuỗi bất bại ngắn ngủi với 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận hòa, Cambuur lại trượt dốc khi liên tiếp nhận 2 thất bại ở 2 trận đấu gần đây nhất. Cơn khát điểm đang đè nặng lên các cầu thủ đội khách.

Tương quan đối đầu và nhận định thế trận

Lịch sử chạm trán gần đây mang lại điểm tựa tâm lý nhất định cho PEC Zwolle. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy ưu thế nhỉnh hơn thuộc về PEC Zwolle với 3 chiến thắng, trong khi Cambuur giành được 2 chiến thắng và đôi bên chưa từng chia điểm ở chuỗi trận này.

Dưới góc độ chuyên môn, sự tương đồng về phong độ thiếu ổn định nhiều khả năng sẽ biến cuộc so tài thành một thế trận chặt chẽ và thận trọng. PEC Zwolle nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ chiến thắng vừa qua, nhưng quyết tâm chặn đứng đà sa sút của Cambuur hứa hẹn sẽ mang đến màn giằng co không khoan nhượng cho tới những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 3 thắng 0 hòa Cambuur · 2 thắng PEC Zwolle 3 - 1 Cambuur PZ Cambuur 3 - 4 PEC Zwolle PZ PEC Zwolle 1 - 2 Cambuur CAM PEC Zwolle 2 - 1 Cambuur PZ Cambuur 2 - 0 PEC Zwolle CAM

PEC Zwolle 5 trận gần nhất B B H B T 7 Trận 1-1-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 20 Thủng lưới Cambuur 5 trận gần nhất H T H B B 7 Trận 1-2-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 13 Telstar 7 1 2 4 -7 5 B H B H B 14 Cambuur 7 1 2 4 -9 5 H T H B B 15 Utrecht 7 1 2 4 -13 5 B T H B H 16 PEC Zwolle 7 1 1 5 -14 4 B B H B T 17 ADO Den Haag 7 0 2 5 -10 2 H B B H B …

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ I. Cissoko (Injury) ✚ R. Thomas (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ I. Cissoko (Injury) ✚ R. Thomas (Injury) Cambuur ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ N. Binder (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ N. Binder (Injury)