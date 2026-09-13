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PEC Zwolle 0-7 Feyenoord: Feyenoord giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 16:49

Feyenoord thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo trước PEC Zwolle trong các lần đối đầu gần đây. Với phong độ ổn định, đội khách tự tin hướng tới kết quả tích cực.

PEC Zwolle0 - 7FeyenoordKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    PEC Zwolle tiếp đón Feyenoord.

  • 11'VAR

    Phút 11': Bàn thắng không được công nhận — Nacho Ferri (Feyenoord).

  • 12'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 27% - 73% Feyenoord, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 1.

  • 18'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-1)

    Phút 18': Simon Graves Jensen (PEC Zwolle) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-2)

    Phút 23': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 0 - 2.

  • 24'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 29% - 71% Feyenoord, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 27% - 73% Feyenoord, dứt điểm 1 - 11 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 40'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-3)

    Phút 40': Gjivai Zechiel (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (PEC Zwolle): Sydney van Hooijdonk vào sân thay Odysseus Velanas.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (PEC Zwolle): Tijs Velthuis vào sân thay Nick Fichtinger.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (PEC Zwolle): Elias Sörensen vào sân thay Ibrahim Cissoko.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 27% - 73% Feyenoord, dứt điểm 1 - 16 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 6; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 49'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-4)

    Phút 49': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

  • 60'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 31% - 69% Feyenoord, dứt điểm 3 - 17 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 63'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-5)

    Phút 63': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Luciano Valente). Tỷ số: 0 - 5.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Charles Vanhoutte.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Feyenoord): Shaqueel Van Persie vào sân thay Nacho Ferri.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Feyenoord): Jivayno Zinhagel vào sân thay Luciano Valente.

  • 69'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-6)

    Phút 69': Jivayno Zinhagel (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 0 - 6.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (PEC Zwolle): Thijs Oosting vào sân thay Koen Kostons.

  • 72'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 35% - 65% Feyenoord, dứt điểm 4 - 21 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 4 - 2.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Feyenoord): Mats Deijl vào sân thay Givairo Read.

  • 77'BÀN THẮNG! Feyenoord (0-7)

    Phút 77': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 7.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Feyenoord): Thijs Kraaijeveld vào sân thay Jeremiah St. Juste.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (PEC Zwolle): jan burger vào sân thay Olivier Aertssen.

  • 84'Feyenoord ép sân

    Cầm bóng: PEC Zwolle 39% - 61% Feyenoord, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 3 - 10), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 3.

  • KTKết thúc: PEC Zwolle 0-7 Feyenoord

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 23:38 13/09/2026

Đội hình chính thức
PEC Zwolle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry van der Vegt
Feyenoord
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. van Bronckhorst
1
Schendelaar
3
O. Aertssen
28
S. Graves
24
N. Viergever
33
van der Haar
34
N. Fichtinger
8
T. Sommer
11
D. Mbayo
18
O. Velanas
22
I. Cissoko
10
K. Kostons
1
T. Ernst
26
G. Read
4
T. Watanabe
6
J. St. Juste
35
Mika Màrmol
28
Targhalline
34
C. Vanhoutte
23
Hadj-Moussa
10
L. Valente
8
G. Zechiël
19
Nacho Ferri
Dự bị
PEC Zwolle
41 D. Verduin4 T. Velthuis17 van Hooijdonk9 E. Sørensen42 Dylan Ruward20 G. Reiziger26 Jadiel Pereira da Gama25 T. Oosting16 T. de Graaff
Feyenoord
20 M. Deijl27 G. Diarra33 Kastenmeier24 Kraaijeveld16 Javi López14 S. Steijn22 van den Elshout39 L. Bossin57 Jerayno Schaken
Cập nhật đội hình lúc 21:20 13/09/2026
PEC ZwolleThống kêFeyenoord
38%
Kiểm soát bóng
62%
6
Dứt điểm
26
3
Trúng đích
11
5
Phạt góc
6
9
Phạm lỗi
8
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Hadj-Moussa
Hadj-Moussa
Feyenoord
2 bàn
Nacho Ferri
Nacho Ferri
Feyenoord
2 bàn
G. Read
G. Read
Feyenoord
3 kiến tạo · điểm 9.64
G. Zechiël
G. Zechiël
Feyenoord
1 bàn
J. Zinhagel
J. Zinhagel
Feyenoord
1 bàn
L. Valente
L. Valente
Feyenoord
1 kiến tạo · điểm 7.7

Feyenoord thường gây khó cho PEC Zwolle trong các lần chạm trán trực tiếp, và chuyến hành quân đến sân vận động MAC³PARK Stadion vào lúc 21:45 ngày 13/09/2026 được dự báo sẽ tiếp tục mang lại muôn vàn thử thách cho đội chủ nhà. Sự chênh lệch về vị thế lẫn phong độ giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh rõ nét bức tranh trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu áp đảo thuộc về đội khách

Lịch sử những lần so tài gần đây đang ủng hộ hoàn toàn đại diện tới từ Rotterdam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Feyenoord thể hiện sự vượt trội toàn diện khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng, không để cho PEC Zwolle giành được bất kỳ trận hòa hay khúc khải hoàn nào.

Sự áp đảo này tạo ra điểm tựa tâm lý vô cùng lớn cho Feyenoord trước chuyến làm khách sắp tới. Về phía PEC Zwolle, việc liên tiếp nhận kết quả bất lợi trước đối thủ kỵ giơ đặt lên vai ban huấn luyện bài toán phòng ngự nan giải nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà.

Sự đối lập về phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Không chỉ vượt trội ở thành tích đối đầu, Feyenoord còn thể hiện bộ mặt ổn định hơn nhiều ở giai đoạn hiện tại. Đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của họ rất thuyết phục khi duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, PEC Zwolle đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Đội chủ sân MAC³PARK Stadion hiện xếp ở vị trí thứ 13 với 4 điểm tích lũy được. Đáng chú ý, trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ tại MAC³PARK Stadion

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế hiếm hoi của PEC Zwolle ở màn so tài này. Để hy vọng phá vỡ chuỗi trận thất vọng trước đối thủ, đội chủ nhà bắt buộc phải xây dựng cấu trúc phòng ngự kiên cố, hạn chế tối đa các khoảng trống trước vòng cấm.

Trong khi đó, với đà tâm lý hưng phấn cùng vị thế của đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu, Feyenoord nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu tiếp tục duy trì được sự sắc bén ở các tình huống dứt điểm và phong độ ổn định thời gian qua, các vị khách hoàn toàn nắm quyền tự quyết để nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước PEC Zwolle.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
PEC Zwolle · 0 thắng0 hòaFeyenoord · 5 thắng
17/05/2026
PEC Zwolle
0 - 2
Feyenoord
FEY
07/12/2025
Feyenoord
6 - 1
PEC Zwolle
FEY
26/04/2025
Feyenoord
4 - 0
PEC Zwolle
FEY
18/08/2024
PEC Zwolle
1 - 5
Feyenoord
FEY
06/05/2024
Feyenoord
5 - 0
PEC Zwolle
FEY
PEC Zwolle
5 trận gần nhất
HBTBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
10
Thủng lưới
Feyenoord
5 trận gần nhất
BTHTH
5
Trận
3-2-0
T-H-B
13
Ghi (TB 2.6)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
2PSV Eindhoven5410+1213TTTTH
3Twente6411+713TTHTT
4Feyenoord5320+611THTHT
5Ajax5311+810TBTHT
12Heerenveen5122-25BHBHT
13PEC Zwolle5113-44HBTBB
14Telstar5113-64BHBBT
Tình hình lực lượng
PEC Zwolle
S. Floranus (Injury)
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
J. Burger (Knock)
R. Thomas (Injury)
S. Floranus (Injury)
F. Krastev (Achilles Tendon Injury)
Y. Namli (Knee Injury)
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
R. Nelson (Inactive)
B. Nieuwkoop (Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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