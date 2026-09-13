PEC Zwolle 0-7 Feyenoord: Feyenoord giành chiến thắng Feyenoord thường xuyên tạo ra thế trận áp đảo trước PEC Zwolle trong các lần đối đầu gần đây. Với phong độ ổn định, đội khách tự tin hướng tới kết quả tích cực.

PEC Zwolle 0 - 7 Feyenoord Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu PEC Zwolle tiếp đón Feyenoord.

11' VAR Phút 11': Bàn thắng không được công nhận — Nacho Ferri (Feyenoord).

12' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 27% - 73% Feyenoord, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 1.

18' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-1) Phút 18': Simon Graves Jensen (PEC Zwolle) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

23' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-2) Phút 23': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 0 - 2.

24' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 29% - 71% Feyenoord, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

36' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 27% - 73% Feyenoord, dứt điểm 1 - 11 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

40' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-3) Phút 40': Gjivai Zechiel (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (PEC Zwolle): Sydney van Hooijdonk vào sân thay Odysseus Velanas.

45' Thay người Phút 45' (PEC Zwolle): Tijs Velthuis vào sân thay Nick Fichtinger.

45' Thay người Phút 45' (PEC Zwolle): Elias Sörensen vào sân thay Ibrahim Cissoko.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 27% - 73% Feyenoord, dứt điểm 1 - 16 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 6; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

49' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-4) Phút 49': Nacho Ferri (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

60' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 31% - 69% Feyenoord, dứt điểm 3 - 17 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 1.

63' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-5) Phút 63': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Luciano Valente). Tỷ số: 0 - 5.

64' Thay người Phút 64' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Charles Vanhoutte.

64' Thay người Phút 64' (Feyenoord): Shaqueel Van Persie vào sân thay Nacho Ferri.

65' Thay người Phút 65' (Feyenoord): Jivayno Zinhagel vào sân thay Luciano Valente.

69' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-6) Phút 69': Jivayno Zinhagel (Feyenoord) lập công (kiến tạo: Givairo Read). Tỷ số: 0 - 6.

70' Thay người Phút 70' (PEC Zwolle): Thijs Oosting vào sân thay Koen Kostons.

72' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 35% - 65% Feyenoord, dứt điểm 4 - 21 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 3 - 6; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 4 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Feyenoord): Mats Deijl vào sân thay Givairo Read.

77' BÀN THẮNG! Feyenoord (0-7) Phút 77': Anis Hadj Moussa (Feyenoord) lập công. Tỷ số: 0 - 7.

79' Thay người Phút 79' (Feyenoord): Thijs Kraaijeveld vào sân thay Jeremiah St. Juste.

79' Thay người Phút 79' (PEC Zwolle): jan burger vào sân thay Olivier Aertssen.

84' Feyenoord ép sân Cầm bóng: PEC Zwolle 39% - 61% Feyenoord, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 3 - 10), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 3.

KT Kết thúc: PEC Zwolle 0-7 Feyenoord Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 23:38 13/09/2026

Đội hình chính thức PEC Zwolle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry van der Vegt Feyenoord Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. van Bronckhorst 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 28 S. Graves 24 N. Viergever 33 van der Haar 34 N. Fichtinger 8 T. Sommer 11 D. Mbayo 18 O. Velanas 22 I. Cissoko 10 K. Kostons 1 T. Ernst 26 G. Read 4 T. Watanabe 6 J. St. Juste 35 Mika Màrmol 28 Targhalline 34 C. Vanhoutte 23 Hadj-Moussa 10 L. Valente 8 G. Zechiël 19 Nacho Ferri Dự bị PEC Zwolle 41 D. Verduin 4 T. Velthuis 17 van Hooijdonk 9 E. Sørensen 42 Dylan Ruward 20 G. Reiziger 26 Jadiel Pereira da Gama 25 T. Oosting 16 T. de Graaff Feyenoord 20 M. Deijl 27 G. Diarra 33 Kastenmeier 24 Kraaijeveld 16 Javi López 14 S. Steijn 22 van den Elshout 39 L. Bossin 57 Jerayno Schaken Cập nhật đội hình lúc 21:20 13/09/2026

PEC Zwolle Thống kê Feyenoord 38% Kiểm soát bóng 62% 6 Dứt điểm 26 3 Trúng đích 11 5 Phạt góc 6 9 Phạm lỗi 8 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Hadj-Moussa Feyenoord 2 bàn Nacho Ferri Feyenoord 2 bàn G. Read Feyenoord 3 kiến tạo · điểm 9.64 G. Zechiël Feyenoord 1 bàn J. Zinhagel Feyenoord 1 bàn L. Valente Feyenoord 1 kiến tạo · điểm 7.7

Feyenoord thường gây khó cho PEC Zwolle trong các lần chạm trán trực tiếp, và chuyến hành quân đến sân vận động MAC³PARK Stadion vào lúc 21:45 ngày 13/09/2026 được dự báo sẽ tiếp tục mang lại muôn vàn thử thách cho đội chủ nhà. Sự chênh lệch về vị thế lẫn phong độ giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh rõ nét bức tranh trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu áp đảo thuộc về đội khách

Lịch sử những lần so tài gần đây đang ủng hộ hoàn toàn đại diện tới từ Rotterdam. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Feyenoord thể hiện sự vượt trội toàn diện khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng, không để cho PEC Zwolle giành được bất kỳ trận hòa hay khúc khải hoàn nào.

Sự áp đảo này tạo ra điểm tựa tâm lý vô cùng lớn cho Feyenoord trước chuyến làm khách sắp tới. Về phía PEC Zwolle, việc liên tiếp nhận kết quả bất lợi trước đối thủ kỵ giơ đặt lên vai ban huấn luyện bài toán phòng ngự nan giải nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà.

Sự đối lập về phong độ và khoảng cách trên bảng xếp hạng

Không chỉ vượt trội ở thành tích đối đầu, Feyenoord còn thể hiện bộ mặt ổn định hơn nhiều ở giai đoạn hiện tại. Đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của họ rất thuyết phục khi duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa.

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, PEC Zwolle đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Đội chủ sân MAC³PARK Stadion hiện xếp ở vị trí thứ 13 với 4 điểm tích lũy được. Đáng chú ý, trong 5 trận đấu gần đây nhất, họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ tại MAC³PARK Stadion

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế hiếm hoi của PEC Zwolle ở màn so tài này. Để hy vọng phá vỡ chuỗi trận thất vọng trước đối thủ, đội chủ nhà bắt buộc phải xây dựng cấu trúc phòng ngự kiên cố, hạn chế tối đa các khoảng trống trước vòng cấm.

Trong khi đó, với đà tâm lý hưng phấn cùng vị thế của đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu, Feyenoord nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu tiếp tục duy trì được sự sắc bén ở các tình huống dứt điểm và phong độ ổn định thời gian qua, các vị khách hoàn toàn nắm quyền tự quyết để nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước PEC Zwolle.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất PEC Zwolle · 0 thắng 0 hòa Feyenoord · 5 thắng PEC Zwolle 0 - 2 Feyenoord FEY Feyenoord 6 - 1 PEC Zwolle FEY Feyenoord 4 - 0 PEC Zwolle FEY PEC Zwolle 1 - 5 Feyenoord FEY Feyenoord 5 - 0 PEC Zwolle FEY

PEC Zwolle 5 trận gần nhất H B T B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới Feyenoord 5 trận gần nhất B T H T H 5 Trận 3-2-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Twente 6 4 1 1 +7 13 T T H T T 4 Feyenoord 5 3 2 0 +6 11 T H T H T 5 Ajax 5 3 1 1 +8 10 T B T H T … 12 Heerenveen 5 1 2 2 -2 5 B H B H T 13 PEC Zwolle 5 1 1 3 -4 4 H B T B B 14 Telstar 5 1 1 3 -6 4 B H B B T …

Tình hình lực lượng PEC Zwolle ✚ S. Floranus (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ J. Burger (Knock) ✚ R. Thomas (Injury) ✚ S. Floranus (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ Y. Namli (Knee Injury) Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ R. Nelson (Inactive) ✚ B. Nieuwkoop (Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury)