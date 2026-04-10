Pedro Henrique tỏa sáng, Viettel hạ Thanh Hóa trong trận cầu đầy kịch tính tại V-League Viettel rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 6 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa. Trận đấu khép lại với tấm thẻ đỏ của HLV Popov và sự can thiệp từ VAR.

Pedro Henrique đã trở thành người hùng của Viettel khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 73, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Thanh Hóa tại vòng 18 V-League. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp đội bóng áo đỏ củng cố vị trí thứ hai, tiếp tục gây áp lực lên đội dẫn đầu CAHN.

Sức ép nghẹt thở và sự can thiệp của VAR

Cuộc đối đầu tại Hà Nội khởi đầu với cường độ rất cao. Thanh Hóa cho thấy họ không hề e sợ khi sở hữu Rimario, người liên tục gây áp lực lên hàng thủ đối phương bằng khả năng tì đè và càn lướt. Ngay từ những phút đầu, trung vệ Kyle Colonna của Viettel đã phải nhận thẻ phạt sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm để ngăn chặn pha thoát xuống của tiền đạo đối phương.

Viettel giành chiến thắng tối thiểu

Sau những phút đầu chệch choạc, Viettel dần kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Phút 27, sân vận động dường như vỡ òa khi thủ thành Êli Niê bên phía đội khách để bóng lọt lưới sau quả treo bóng của Tuấn Tài. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do xác định tiền đạo Lucao phạm lỗi với thủ môn trong vùng cấm.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền

Sang hiệp hai, Viettel tiếp tục gia tăng sức ép với khối đội hình dâng cao. Dù Thanh Hóa chơi phòng ngự kỷ luật, sai lầm cá nhân đã khiến họ phải trả giá. Phút 73, hậu vệ Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm, buộc trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ngay lập tức.

Thanh Hóa thi đấu cố gắng nhưng không thể giành điểm

Trên chấm 11m, Pedro Henrique dứt điểm quyết đoán. Dù Êli Niê đã đoán đúng hướng và chạm được tay vào bóng, nhưng lực sút quá mạnh vẫn đưa bóng vào lưới, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công bền bỉ của đoàn quân áo đỏ trong suốt hiệp hai.

Hỗn loạn phút cuối và thẻ đỏ của HLV Popov

Những phút bù giờ chứng kiến sự kịch tính đẩy lên đỉnh điểm. Thanh Hóa dồn toàn lực tấn công nhưng bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Viettel. Điểm nhấn cuối cùng diễn ra ở phút 90+9, khi HLV Velizar Popov nhận thẻ đỏ trực tiếp do lỗi phản ứng thái quá với tổ trọng tài. Chiến lược gia này thậm chí đã tháo bảng tên và ném xuống sân trong sự tức giận trước khi rời khu vực chỉ đạo.

Chiến thắng này giúp Viettel có được 38 điểm sau 18 vòng đấu, tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Trong khi đó, Thanh Hóa rơi vào tình thế báo động khi dậm chân ở vị trí thứ 11, đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Thống kê trận đấu Viettel vs Thanh Hóa FC