Pedro Neto lập hat-trick đẳng cấp, Chelsea vùi dập Hull City 4-0 tại FA Cup

Cú hat-trick của Pedro Neto cùng bàn thắng từ tài năng trẻ Estevao giúp Chelsea đè bẹp Hull City 4-0. "The Blues" chính thức ghi tên vào vòng 5 FA Cup sau màn trình diễn áp đảo.

Pedro Neto đã có một đêm thăng hoa tại MKM Stadium khi ghi danh vào lịch sử với cú hat-trick đầy ấn tượng, giúp Chelsea đè bẹp Hull City với tỷ số 4-0 trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup. Chiến thắng này không chỉ đưa đoàn quân của HLV Chelsea tiến vào vòng tiếp theo mà còn là lời khẳng định về sức mạnh tấn công đáng gờm của đội bóng thành London.

Đội hình xuất phát của Chelsea và Hull City tại vòng 4 FA Cup
Đội hình xuất phát của 2 CLB. Ảnh: BongDa.com.vn.

Sự bế tắc trong hiệp thi đấu thứ nhất

Bước vào trận đấu với nhiều thay đổi trong đội hình, đặc biệt là sự trở lại của thủ quân Reece James, Chelsea nhanh chóng áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, đại diện Ngoại hạng Anh đã gặp không ít khó khăn trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Hull City. Sự vô duyên của các chân sút khiến những cơ hội mười mươi lần lượt trôi qua.

Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 17, tài năng trẻ Estevao đã vượt qua cả thủ thành Phillips nhưng lại dứt điểm ra ngoài trước khung thành bỏ trống. Ngay sau đó, Liam Delap cũng khiến cổ động viên tiếc nuối với cú dứt điểm dội xà ngang ở cự ly gần. Tưởng chừng như hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì đẳng cấp của Pedro Neto đã lên tiếng.

Tiền đạo Pedro Neto ăn mừng bàn thắng vào lưới Hull City
Pedro Neto tỏa sáng rực rỡ.

Phút 40, nhận đường chuyền từ Delap, Neto thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Bàn thắng này giúp Chelsea trút bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý trước khi bước vào giờ nghỉ.

Màn hủy diệt trong hiệp hai

Sang hiệp hai, Chelsea chủ động tăng tốc và nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 51. Pedro Neto thực hiện quả đá phạt góc đầy khó chịu, bóng đi cuộn và xuyên qua hàng phòng ngự dày đặc của Hull City trước khi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Phillips. Đây là bàn thắng có phần may mắn nhưng xứng đáng với sức ép mà Chelsea tạo ra.

Đến phút 59, tỷ số đã là 3-0. Liam Delap lập công chuộc tội bằng pha tì đè mạnh mẽ bên cánh phải rồi thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Estevao dứt điểm gọn gàng, ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Cầu thủ trẻ Estevao ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0
Estevao cũng điền tên lên bảng tỷ số.

Ngày thi đấu hoàn hảo của cá nhân Pedro Neto được khép lại ở phút 71. Tận dụng khoảng trống mênh mông nơi hàng thủ đội chủ nhà, Neto phối hợp ăn ý với Delap trước khi dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú hat-trick cá nhân và ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea. Phía bên kia chiến tuyến, nỗ lực của Hull City chỉ dừng lại ở cú dứt điểm dội cột dọc của Koumas trong những phút bù giờ.

Thống kê sau trận đấu

Chiến thắng thuyết phục này giúp Chelsea tiếp tục hành trình tại FA Cup với phong độ cao. Pedro Neto chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 3 bàn thắng, trong khi tài năng trẻ Estevao và Liam Delap cũng để lại những dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn.

Thông số Hull City Chelsea
Tỷ số 0 4
Bàn thắng - Pedro Neto (40', 51', 71'), Estevao (59')

Nếu độc giả quan tâm Chelsea, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.

