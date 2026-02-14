Pedro Neto lập hat-trick đẳng cấp giúp Chelsea đè bẹp Hull City 4-0 tại MKM Stadium Ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi 3 bàn thắng chỉ với chỉ số xG 0,55, giúp Chelsea giải tỏa áp lực bằng chiến thắng thuyết phục trước Hull City tại vòng đấu mới nhất.

Pedro Neto vừa có màn trình diễn bùng nổ nhất kể từ khi gia nhập Chelsea với cú hat-trick vào lưới Hull City, giúp đội bóng thành London giành chiến thắng áp đảo 4-0. Trong bối cảnh hàng công The Blues gặp nhiều bế tắc khi các ngôi sao trẻ liên tục bỏ lỡ cơ hội, sự tỏa sáng của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trở thành lời giải cho bài toán ghi bàn của HLV Liam Rosenior.

Màn độc diễn tại MKM Stadium

Trước khi trận đấu diễn ra, mọi sự chú ý đổ dồn vào những tài năng trẻ như Estevao hay Liam Delap. Tuy nhiên, khi các đồng đội liên tục phung phí cơ hội, Pedro Neto đã lên tiếng đúng lúc để khẳng định giá trị của một ngôi sao lớn.

Neto thăng hoa trước Hull City.

Bàn mở tỷ số ở phút 40 là minh chứng cho kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Neto. Từ khoảng cách 20 mét, anh tung cú sút chìm hiểm hóc xé toang mành lưới Hull City, trực tiếp cởi bỏ áp lực tâm lý cho toàn đội sau quãng thời gian thi đấu có phần bế tắc.

Bộ kỹ năng dứt điểm toàn diện của số 7

Điểm đáng chú ý trong cú hat-trick này chính là sự đa dạng trong cách dứt điểm. Neto không chỉ ghi bàn bằng những pha dàn xếp thông thường mà còn tận dụng tối đa các tình huống cố định và khả năng phối hợp nhóm mẫu mực.

Neto lập hattrick bàn thắng.

Phút 51, Neto thực hiện cú đá phạt góc xoáy đầy khó chịu, khiến bóng đập đất bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Đến phút 71, anh hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo bằng pha đập nhả ăn ý với Liam Delap trước khi bình tĩnh dứt điểm gọn gàng ấn định tỷ số.

Những con số thống kê hủy diệt

Theo dữ liệu từ FotMob, Pedro Neto nhận số điểm gần như tuyệt đối là 9,7. Hiệu suất chuyển hóa cơ hội của cầu thủ này đạt mức kinh ngạc khi anh ghi được 3 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ vỏn vẹn 0,55. Điều này cho thấy khả năng dứt điểm của Neto đang ở trạng thái thăng hoa nhất.

Bên cạnh đó, tiền đạo cánh này còn sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92% và tạo ra 2 cơ hội rõ rệt cho đồng đội. Sự xông xáo và nhiệt huyết của anh đã lan tỏa năng lượng tích cực, giúp Chelsea hoàn toàn kiểm soát thế trận trong suốt hiệp hai.

Chiến thắng 4-0 mang đậm dấu ấn cá nhân của Pedro Neto không chỉ mang lại 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định đanh thép trước những chỉ trích. Với sự tự tin đã trở lại, ngôi sao người Bồ Đào Nha hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại nhất của Chelsea trong chặng đường đầy thử thách còn lại của mùa giải.