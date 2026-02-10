Pendikspor 3-3 Galatasaray: Hai đội chia điểm Galatasaray sở hữu thành tích sân khách đáng nể cùng sự vượt trội trong các lần chạm trán, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính trước chủ nhà Pendikspor.

Pendikspor 3 - 3 Galatasaray Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pendikspor tiếp đón Galatasaray.

15' BÀN THẮNG! Pendikspor (1-0) Phút 15': T. E. Ince (Pendikspor) lập công (kiến tạo: B. Karadeniz). Tỷ số: 1 - 0.

24' BÀN THẮNG! Pendikspor (2-0) Phút 24': H. Yesil (Pendikspor) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

35' BÀN THẮNG! Pendikspor (3-0) Phút 35': B. Karadeniz (Pendikspor) lập công (kiến tạo: M. Ozdemir). Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Pendikspor): J. Clarke-Harris vào sân thay E. Bassan.

46' Thay người Phút 46' (Pendikspor): I. Manga vào sân thay Rogerio Thuram.

46' Thẻ vàng Phút 46': M. Ozdemir (Pendikspor) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

46' Thay người Phút 46' (Pendikspor): F. Dogan vào sân thay S. Abifade.

46' Thay người Phút 46' (Pendikspor): E. Daduk vào sân thay U. Yuvakuran.

46' Thay người Phút 46' (Galatasaray): I. Jakobs vào sân thay E. Aydin.

46' Thay người Phút 46' (Galatasaray): A. Kolazli vào sân thay A. Guner.

64' Thay người Phút 64' (Galatasaray): E. Karasu vào sân thay Gabriel Sara.

64' Thay người Phút 64' (Galatasaray): F. Kocak vào sân thay L. Sane.

67' BÀN THẮNG! Galatasaray (3-1) Phút 67': A. Unyay (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

67' Thay người Phút 67' (Pendikspor): Y. Sonmez vào sân thay M. Ozdemir.

67' Thay người Phút 67' (Pendikspor): E. Pekdemir vào sân thay K. Kalafat.

76' Thay người Phút 76' (Pendikspor): M. Kiprit vào sân thay D. Hrelja.

84' BÀN THẮNG! Galatasaray (3-2) Phút 84': A. Kolazli (Galatasaray) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

85' Thay người Phút 85' (Pendikspor): O. Cakiroglu vào sân thay B. Karadeniz.

85' Thay người Phút 85' (Pendikspor): E. Gokce vào sân thay H. Yesil.

85' Thay người Phút 85' (Galatasaray): O. Yildiz vào sân thay K. Karatas.

85' Thay người Phút 85' (Galatasaray): A. Tagay vào sân thay I. Gundogan.

88' BÀN THẮNG! Galatasaray (3-3) Phút 88': K. Ayhan (Galatasaray) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Galatasaray): A. Yuzgec vào sân thay B. Lus.

KT Kết thúc: Pendikspor 3-3 Galatasaray Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 23:28 02/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Pendikspor và Galatasaray diễn ra vào lúc 21h30 ngày 02/10/2026 đang thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Tâm điểm của màn so tài này hướng về bản lĩnh thi đấu xa nhà của Galatasaray, nơi đội bóng này luôn thể hiện thành tích sân khách vô cùng đáng nể trước các đối thủ.

Sự đối lập về phong độ gần đây

Bước vào trận đấu tới, chủ nhà Pendikspor đang có được sự tự tin nhất định khi vừa giành thắng lợi ở trận đấu gần nhất. Tinh thần hưng phấn từ kết quả tích cực này là điểm tựa lớn để đội chủ nhà chuẩn bị cho chuyến tiếp đón một đối thủ sừng sỏ.

Trong khi đó, Galatasaray vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Xét trong 5 trận đấu vừa qua, phong độ của đội bóng có phần biến động với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Dẫu vậy, việc vừa có được chiến thắng giải tỏa áp lực giúp các cầu thủ Galatasaray lấy lại sự tự tin cần thiết cho chuyến làm khách sắp tới.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ, yếu tố then chốt tạo nên niềm tin cho Galatasaray chính là kết quả chạm trán trong quá khứ giữa hai câu lạc bộ. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Galatasaray hoàn toàn áp đảo khi giành trọn vẹn cả 3 chiến thắng, trong khi Pendikspor chưa từng giành được trận hòa hay chiến thắng nào.

Sự chênh lệch từ những lần chạm trán trước đó cho thấy Galatasaray luôn biết cách hóa giải lối chơi của Pendikspor. Dù phải thi đấu trên sân khách, bản lĩnh thi đấu dày dặn cùng thành tích đối đầu vượt trội vẫn biến Galatasaray thành thử thách rất lớn đối với nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi của đội chủ nhà.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân bãi và đà tâm lý sau trận thắng vừa qua, Pendikspor nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế sức ép từ đối phương. Ngược lại, Galatasaray sở hữu thành tích sân khách ấn tượng cùng sự áp đảo về thành tích đối đầu được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu để tìm kiếm cơ hội xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Pendikspor · 0 thắng 0 hòa Galatasaray · 3 thắng Galatasaray 4 - 1 Pendikspor GAL Pendikspor 0 - 2 Galatasaray GAL Galatasaray 3 - 1 Pendikspor GAL

Pendikspor 5 trận gần nhất H H T B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Galatasaray 5 trận gần nhất B T B T T 5 Trận 1-1-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 11 Thủng lưới