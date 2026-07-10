Penybont 0-1 FC Santa Coloma: FC Santa Coloma giành chiến thắng Penybont tiếp đón FC Santa Coloma trên sân Cardiff City Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, với lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về phía đội khách.

Penybont 0 - 1 FC Santa Coloma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Penybont tiếp đón FC Santa Coloma.

16' BÀN THẮNG! FC Santa Coloma (0-1) Phút 16': G. Lopez (FC Santa Coloma) lập công (kiến tạo: P. Munoz). Tỷ số: 0 - 1.

26' Thay người Phút 26' (Penybont): O. Pritchard vào sân thay B. Borge.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Penybont): E. Cann vào sân thay C. Venables.

49' Thẻ vàng Phút 49': P. Munoz (FC Santa Coloma) nhận thẻ vàng.

52' Hỏng phạt đền Phút 52': R. Hill (Penybont) sút hỏng phạt đền.

53' Thẻ vàng Phút 53': A. Baker (Penybont) nhận thẻ vàng.

61' Thay người Phút 61' (Penybont): N. Daley vào sân thay A. Baker.

67' Thay người Phút 67' (Penybont): J. Clay vào sân thay L. Shephard.

69' Thay người Phút 69' (FC Santa Coloma): K. Temenuzhkov vào sân thay A. Villar.

73' Thay người Phút 73' (FC Santa Coloma): A. Arjona vào sân thay P. Munoz.

88' Thay người Phút 88' (FC Santa Coloma): Abreu vào sân thay A. Gomez.

KT Kết thúc: Penybont 0-1 FC Santa Coloma Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:40 10/07/2026

Penybont sẽ có trận đấu đáng chú ý khi tiếp đón FC Santa Coloma vào lúc 01h45 ngày 10/7 tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra trên sân Cardiff City Stadium, nơi đội bóng xứ Wales hy vọng tạo lợi thế sân nhà trước đại diện đến từ Andorra.

Bối cảnh và tính chất trận đấu

Đây là cuộc chạm trán thuộc vòng sơ loại của UEFA Europa Conference League, giải đấu cấp câu lạc bộ dành cho các đội bóng đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau tại châu Âu. Với Penybont, việc được thi đấu trên sân Cardiff City Stadium thay vì sân nhà thường lệ có thể mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, khi đội bóng cần thích nghi nhanh với không gian thi đấu mới.

Thế đối đầu gần đây

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần nhất giữa hai đội, FC Santa Coloma đang có phần nhỉnh hơn khi thắng 1 trong 2 lần chạm trán gần đây, trong khi Penybont chưa thể giành chiến thắng và có 1 trận hòa. Xu hướng này cho thấy đại diện Andorra không phải là đối thủ dễ bị đánh bại, dù Penybont sẽ có động lực lớn để thay đổi cục diện ngay trên sân đấu lần này.

Đối với Penybont, mục tiêu trước mắt là chấm dứt chuỗi trận chưa thể thắng FC Santa Coloma. Một kết quả tích cực không chỉ giúp đội bóng xứ Wales cải thiện tâm lý thi đấu mà còn tạo tiền đề tốt cho hành trình tiếp theo tại đấu trường châu lục.

Nhận định chiến thuật

Với việc thi đấu trên sân trung lập là Cardiff City Stadium, yếu tố tâm lý và khả năng thích nghi sân bãi sẽ đóng vai trò quan trọng. Penybont nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu trận nhằm tận dụng sự cổ vũ từ khán giả nhà, đồng thời tránh lặp lại kịch bản bất lợi từng xảy ra trong quá khứ trước FC Santa Coloma.

Ngược lại, FC Santa Coloma với kinh nghiệm từng đánh bại đối thủ trong quá khứ có thể sẽ chơi chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công. Sự tự tin có được từ thành tích đối đầu gần đây có thể giúp đại diện Andorra giữ được sự bình tĩnh cần thiết trước sức ép từ đối thủ chủ nhà.

Dự đoán xu hướng

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó lường khi cả hai đội đều có những lý do riêng để tin vào khả năng giành kết quả có lợi. Penybont cần khai thác tối đa lợi thế được thi đấu gần nhà hơn để xóa bỏ mặc cảm tâm lý từ các cuộc chạm trán trước, trong khi FC Santa Coloma sẽ cố gắng duy trì phong độ ổn định đã giúp họ có được lợi thế trong quá khứ. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu cảm xúc, nơi bản lĩnh và sự tập trung sẽ là yếu tố quyết định.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

20/07/2023: FC Santa Coloma 2 - 0 Penybont

14/07/2023: Penybont 1 - 1 FC Santa Coloma

Phong độ gần đây của Penybont

24/06/2026: Trethomas Bluebirds 0-3 Penybont (Thắng)

13/06/2026: Penybont - Caerau (Ely)

02/05/2026: Penybont 2-0 Haverfordwest County AFC (Thắng)

25/04/2026: Colwyn Bay 0-0 Penybont (Hòa)

18/04/2026: Caernarfon Town 2-0 Penybont (Thua)

Phong độ gần đây của FC Santa Coloma

23/05/2026: FC Santa Coloma 2-3 Atlètic Club d'Escaldes (Thua)

17/05/2026: Ranger's 2-0 FC Santa Coloma (Thua)

10/05/2026: FC Santa Coloma 0-1 Ordino (Thua)

01/05/2026: FC Santa Coloma 3-0 UE Santa Coloma (Thắng)

25/04/2026: UE Santa Coloma 0-0 FC Santa Coloma (Hòa)

Tình hình lực lượng

Penybont: Không có thông tin chấn thương

FC Santa Coloma: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: FC Santa Coloma

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Penybont thắng: 0%

Hòa: 50%

FC Santa Coloma thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Penybont: bàn

FC Santa Coloma: bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or FC Santa Coloma