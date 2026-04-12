Pep Guardiola cảnh báo Man City: Phải thắng Chelsea để định đoạt ngôi vương Sau thất bại của Arsenal, Pep Guardiola lập tức yêu cầu học trò duy trì sự hoàn hảo, bắt đầu từ chuyến làm khách tại Stamford Bridge trước khi nghĩ đến đại chiến.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi đội đầu bảng Arsenal bất ngờ trắng tay trong chuyến làm khách trước Bournemouth. Dù đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn đang duy trì khoảng cách 9 điểm, nhưng Manchester City hiện nắm lợi thế cực lớn với 2 trận chưa đấu trong tay. Đây là cơ hội vàng để thầy trò Pep Guardiola tự định đoạt số phận của mình trong phần còn lại của mùa giải.

HLV Guardiola yêu cầu các học không nên vội mừng sau khi Arsenal thua trận.

"Tối hậu thư" tại Stamford Bridge

Trái với sự hưng phấn của người hâm mộ sau cú sẩy chân của đối thủ, HLV Pep Guardiola đã lập tức đưa các học trò trở lại mặt đất. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định mọi tính toán cho trận đại chiến với Arsenal vào tuần tới sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu Manchester City không thể vượt qua thử thách Chelsea tại Stamford Bridge vào Chủ nhật này.

Phát biểu một cách đầy quyết liệt trong buổi họp báo, Pep nhấn mạnh: "Nếu không thể thắng tại Chelsea, có lẽ chúng ta chẳng cần tổ chức họp báo trước trận gặp Arsenal làm gì, vì khi đó mọi thứ đã kết thúc. Tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này". Thông điệp này như một gáo nước lạnh giội vào sự chủ quan, buộc dàn sao của Man City phải tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt.

Công thức vô địch: Không có chỗ cho những trận hòa

Với 8 vòng đấu còn lại, áp lực về sự hoàn hảo là điều kiện bắt buộc mà Pep Guardiola đặt ra. Ông không chỉ yêu cầu chiến thắng, mà là một chuỗi trận toàn thắng tuyệt đối để lật đổ ngôi vương của Arsenal. Trong bối cảnh đội bóng thành London bắt đầu bộc lộ dấu hiệu hụt hơi, Man City cần tận dụng triệt để từng cơ hội nhỏ nhất.

"Chúng ta phải thắng tất cả. Không được phép có một trận hòa nào. Hãy quên việc chia điểm đi, chúng ta buộc phải giành trọn vẹn điểm số trong mọi trận đấu", Pep đưa ra yêu cầu khắt khe. Theo phân tích của giới chuyên môn, chính tư duy "thắng hoặc là hết" này đã giúp Man City nhiều lần thực hiện những cú bứt tốc ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa trong các năm trước.

Bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc

Trước những nhận định cho rằng Man City đang sở hữu một "hào quang" khiến các đối thủ e sợ, Pep vẫn giữ thái độ thực tế và tỉnh táo. Ông bày tỏ niềm tự hào khi đội nhà đang đứng thứ hai và tràn đầy cơ hội cạnh tranh thay vì rơi vào tình cảnh ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rõ giá trị của áp lực.

Theo chiến lược gia này, chính kinh nghiệm thực chiến trong những thời khắc sinh tử và bản lĩnh vượt qua áp lực mới là yếu tố then chốt giúp Man City duy trì vị thế thống trị. Việc Arsenal bộc lộ dấu hiệu tâm lý sau thất bại vừa qua là minh chứng cho thấy cuộc đua đường dài đòi hỏi sự bền bỉ về cả thể chất lẫn tinh thần. Sự tập trung tuyệt đối mà Pep yêu cầu sẽ là chìa khóa để đội chủ sân Etihad hiện thực hóa cú lội ngược dòng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.