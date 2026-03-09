Pep Guardiola cất Erling Haaland: Toan tính cho đại chiến với Real Madrid tại Champions League Quyết định để Erling Haaland nghỉ ngơi trong trận thắng Newcastle cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Man City nhằm hướng tới kết quả thuận lợi trên sân Bernabeu.

Dù vắng mặt trong chiến thắng của Manchester City trước Newcastle tại FA Cup, tiền đạo Erling Haaland được dự báo sẽ hoàn toàn sung sức để góp mặt trong trận cầu tâm điểm vòng 16 đội Champions League với Real Madrid vào giữa tuần này. Đây được xem là một phần trong kế hoạch nhân sự quan trọng của HLV Pep Guardiola cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Haaland có thời gian hồi phục cho trận chiến Real.

Chiến lược xoay tua và bài toán thể lực của Haaland

Trong trận đấu tại vòng 5 FA Cup vừa qua, Manchester City đã đánh bại Newcastle United với tỷ số 3-1 ngay tại St James' Park. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Erling Haaland trong danh sách đăng ký thi đấu đã dấy lên nhiều lo ngại. Trước đó, chân sút người Na Uy đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 2-2 với Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh.

Thực tế, Haaland đã phải vật lộn với một vết đau nhẹ ở vùng cổ chân trong vài tuần qua. Tuy nhiên, theo các báo cáo từ Manchester Evening News, việc anh không hành quân đến sân của Newcastle không phải do chấn thương tái phát nặng mà là một phần trong kế hoạch xoay tua của Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn đảm bảo cậu học trò có được trạng thái thể lực lý tưởng nhất cho chuyến làm khách đến sân Bernabeu.

Trong sơ đồ thiếu vắng Haaland, Omar Marmoush đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp sau bàn mở tỷ số của Savinho. Dẫu vậy, tầm quan trọng của Haaland tại đấu trường Champions League là không thể thay thế, nhất là khi Marmoush vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 6 lần ra sân tại sân chơi này mùa này.

Hiệu suất hủy diệt và cái duyên ghi bàn vào lưới Real Madrid

Sự trở lại của Erling Haaland mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng của Man City. Nhìn vào số liệu thống kê ở mùa giải 2025-2026, tiền đạo này vẫn duy trì phong độ hủy diệt với 29 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường. Riêng tại Champions League, anh đã 7 lần xé lưới đối phương, một hiệu suất khiến mọi hàng phòng ngự phải e dè.

Haaland chạm trán Real trong quá khứ.

Cuộc đối đầu sắp tới đánh dấu lần thứ 7 Haaland chạm trán "Kền kền trắng". Dù từng im hơi lặng tiếng trong 4 lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng hiệu suất của anh đã thay đổi rõ rệt. Với 3 bàn thắng trong 2 lần đối đầu gần nhất, Haaland cho thấy anh đã tìm ra cách để xuyên phá hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Thách thức trên băng ghế chỉ đạo tại Bernabeu

Bên cạnh tin vui về nhân sự, Manchester City phải đối mặt với một tổn thất khác khi Pep Guardiola bị cấm chỉ đạo 2 trận tại các giải quốc nội sau khi nhận thẻ vàng ở trận thắng Newcastle. Tuy nhiên, án phạt này không áp dụng tại Champions League.

Tại sân chơi châu lục, Pep vẫn sẽ trực tiếp điều hành để đối đầu với Alvaro Arbeloa. Sự kết hợp giữa tư duy chiến thuật của Pep và bản năng sát thủ của Haaland là công thức mà các cổ động viên thành Manchester kỳ vọng để ca khúc khải hoàn rời Madrid. Trận lượt đi vòng 16 đội hứa hẹn sẽ là màn trình diễn bùng nổ của chân sút hàng đầu thế giới trước đội bóng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.