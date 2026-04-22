Pep Guardiola đáp trả Wayne Rooney: Ăn mừng chiến thắng trước Arsenal không hề ngu ngốc Chiến lược gia người Tây Ban Nha gọi những lời chỉ trích nhắm vào Manchester City là thiếu cơ sở, đồng thời khẳng định đội bóng có quyền tận hưởng niềm vui sau trận thắng 2-1.

HLV Pep Guardiola vừa có những phản hồi đanh thép trước các ý kiến cho rằng Manchester City đã ăn mừng quá mức sau chiến thắng quan trọng trước Arsenal. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại gọi những lời chỉ trích này là "ngu ngốc", đồng thời bảo vệ tinh thần của các học trò sau một trận đấu mà ông coi là bước ngoặt của mùa giải.

Pep bảo vệ học trò trước những lời chỉ trích từ Rooney.

Xung đột quan điểm giữa các huyền thoại

Mọi chuyện bắt đầu khi Wayne Rooney, huyền thoại của Manchester United, nhận định rằng những màn ăn mừng tại sân vận động Etihad hôm Chủ nhật vừa qua là "hơi quá đà". Cựu tiền đạo này lo ngại việc ăn mừng sớm có thể tạo ra tâm lý chủ quan hoặc gây tác dụng ngược trong cuộc đua đường dài.

Đồng quan điểm với Rooney, cựu tiền vệ Danny Murphy cũng bày tỏ sự không hài lòng với những cảnh tượng sau tiếng còi mãn cuộc. Ông đặc biệt nhắc đến khoảnh khắc thủ môn Gianluigi Donnarumma nhảy vào đám đông cổ động viên như một minh chứng cho sự phấn khích quá mức cần thiết.

Tầm quan trọng của chiến thắng tại Etihad

Manchester City đã đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1 trong một trận cầu đầy kịch tính. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm mà còn mở ra cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng cho đội bóng nửa xanh thành Manchester, nếu họ tiếp tục vượt qua Burnley tại Turf Moor trong vòng đấu tới.

Đáp lại những ý kiến trái chiều, Pep Guardiola khẳng định: "Khi họ ăn mừng, mọi người có thể nói bất cứ điều ngu ngốc nào họ muốn. Các cầu thủ ăn mừng vì họ hiểu rõ giá trị của đối thủ và tầm quan trọng của khoảnh khắc này." Ông giải thích rằng nếu không có chiến thắng này, hy vọng bảo vệ ngôi vương của Man City có thể đã chấm dứt sớm.

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

Thay vì giữ thái độ im lặng và chờ đợi đến khi nâng cúp vào cuối mùa, Pep khuyến khích các học trò hãy tận hưởng mọi chiến thắng lớn. Ông coi cuộc đối đầu với Arsenal mang tính chất của một trận chung kết thực thụ. Hình ảnh Erling Haaland hát trước máy quay hay các biểu ngữ "Hoảng loạn trên đường phố London" của cổ động viên được ông xem là một phần tất yếu của bóng đá đỉnh cao.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Manchester City cũng đang phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy thách thức. Đội hình của Pep dự kiến sẽ thiếu vắng trụ cột Rodri trong các trận đấu tới do chấn thương háng, một tổn thất không nhỏ khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nhìn chung, sự cứng rắn của Pep không chỉ là lời đáp trả Rooney mà còn là cách ông thắt chặt khối đoàn kết trong phòng thay đồ trước những thử thách phía trước.