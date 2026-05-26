Pep Guardiola rời Man City: Nhìn lại hành trình 10 năm và di sản 20 danh hiệu vĩ đại Sau một thập kỷ thống trị bóng đá Anh với 20 danh hiệu, Pep Guardiola chính thức khép lại kỷ nguyên huy hoàng tại Etihad bằng những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Trận đấu thứ 593 của Pep Guardiola trên cương vị thuyền trưởng Manchester City không kết thúc bằng một chiến thắng, nhưng thất bại trước Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 2025/26 không thể làm mờ đi ánh hào quang của một triều đại vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau 10 mùa giải lẫy lừng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói lời chia tay, để lại phía sau một di sản đồ sộ đã tái định nghĩa hoàn toàn bộ mặt của bóng đá Anh.

Pep chia tay Man City sau 10 năm huy hoàng.

Đế chế 20 danh hiệu trên mọi đấu trường

Trong suốt một thập kỷ tại vị, Pep Guardiola đã biến phòng truyền thống của Etihad trở nên chật chội với 20 danh hiệu lớn nhỏ trên 7 đấu trường khác nhau. Điểm nhấn lớn nhất chính là 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, đưa ông trở thành nhà cầm quân thành công thứ hai trong lịch sử giải đấu, ngang hàng với những huyền thoại như Bob Paisley và George Ramsay, chỉ xếp sau Sir Alex Ferguson.

Đáng chú ý, tại đấu trường League Cup, Pep đã thiết lập một kỷ lục mới khi 5 lần nâng cúp, vượt qua cột mốc 4 lần của các vị tiền bối lừng lẫy. Bên cạnh đó, 3 chức vô địch FA Cup cũng là minh chứng cho sự thống trị tuyệt đối của Man City trong các giải đấu quốc nội dưới thời chiến lược gia này.

Sức mạnh thống trị tại Ngoại hạng Anh

Những con số thống kê đã chỉ ra sự áp đảo của Man City so với phần còn lại. Với tỷ lệ giành điểm trung bình 2,28 điểm/trận, Pep Guardiola sở hữu hiệu suất cao nhất lịch sử giải đấu đối với các huấn luyện viên dẫn dắt từ 20 trận trở lên. Trong tổng số 380 trận tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của ông tích lũy được 865 điểm, tạo khoảng cách lên tới 64 điểm so với đội xếp thứ hai trong cùng giai đoạn.

Kỷ lục 100 điểm ở mùa giải 2017/18 vẫn là một "kiệt tác" chưa có lời giải. Đó là mùa bóng mà Man City thiết lập hàng loạt cột mốc không tưởng: thắng 32 trận, ghi 106 bàn thắng và tạo cách biệt 19 điểm với đội á quân. Đặc biệt, chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp từ mùa 2020/21 đến 2023/24 đã khẳng định vị thế độc tôn của đội chủ sân Etihad.

Những quân bài then chốt và cỗ máy ghi bàn

Trong 10 năm, Pep đã sử dụng tổng cộng 111 cầu thủ, nhưng chỉ một số ít trở thành những biểu tượng không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật phức tạp của ông. Bernardo Silva là người được tin dùng nhất với 460 lần ra sân, trong khi thủ thành Ederson dẫn đầu về số phút thi đấu và số lần đá chính.

Pep và Bernardo Silva.

Trên mặt trận tấn công, Kevin De Bruyne xứng danh "vua kiến tạo" với 158 đường chuyền dọn cỗ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Erling Haaland mới thực sự tạo nên những thống kê kinh ngạc. Tiền đạo người Na Uy đã nổ súng 162 lần chỉ sau 198 trận, chính thức gia nhập nhóm các chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB cùng Sergio Aguero và Raheem Sterling.

Bản lĩnh trước những đối thủ lớn

Tỷ lệ chiến thắng 70,2% (416 trận thắng) là con số biết nói về sự ổn định của Man City. Trong số 159 chiến lược gia từng đối đầu với Pep, có tới 142 người đã phải nếm mùi thất bại. Sự ra đi của Pep Guardiola không chỉ để lại khoảng trống tại Manchester mà còn đánh dấu sự kết thúc của một chương chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại, nơi sự mộng mơ và tính kỷ luật tàn nhẫn đã hòa quyện để tạo nên một bản giao hưởng bất diệt trên mặt cỏ xanh.