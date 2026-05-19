Pep Guardiola rời Manchester City: Nguy cơ làn sóng tháo chạy của dàn sao hàng đầu Sau một thập kỷ gắn bó, việc Pep Guardiola chia tay Etihad không chỉ để lại khoảng trống quyền lực mà còn có thể kích hoạt cuộc đại tu đội hình toàn diện với nhiều ngôi sao lớn.

Manchester City đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển giao lịch sử khi HLV Pep Guardiola xác nhận sẽ rời ghế thuyền trưởng vào cuối mùa giải năm nay. Sau hơn 10 năm tại Etihad với 20 danh hiệu lớn nhỏ, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một đế chế vận hành hoàn toàn dựa trên triết lý cá nhân. Sự ra đi của ông không chỉ kết thúc một kỷ nguyên thành công mà còn đặt dấu hỏi lớn về tương lai của những trụ cột cốt cán trong đội hình.

Pep Guardiola ra đi có thể khiến các cầu thủ Man City cân nhắc tương lai.

Rủi ro mất đi các trụ cột hàng phòng ngự và tuyến giữa

Josko Gvardiol, một trong những trung vệ tài năng nhất thế giới, đang không còn giữ được vị thế bất khả xâm phạm tại sân Etihad. Việc câu lạc bộ chiêu mộ thêm Marc Guehi và Khusanov, cùng với sự thăng tiến mạnh mẽ của tài năng trẻ Nico O'Reilly bên hành lang trái, đã thu hẹp đáng kể không gian phát triển của cầu thủ người Croatia. Hiện tại, cả Real Madrid và Bayern Munich đều đang theo sát tình hình của Gvardiol. Nếu tân HLV trưởng không thể cam kết một suất đá chính, khả năng trung vệ này rời đi trong mùa hè tới là rất cao.

Ở hàng tiền vệ, Tijjani Reijnders cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Dù từng được Pep Guardiola kỳ vọng lớn với mức phí chuyển nhượng 55 triệu euro, nhưng tuyển thủ Hà Lan chỉ có duy nhất 1 lần đá chính trong 12 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Giá trị chuyển nhượng sụt giảm cùng sự bế tắc trong việc tìm kiếm suất thi đấu chính thức có thể đẩy Reijnders đến Juventus nhằm cứu vãn sự nghiệp.

Sự đào thải ở hàng công và vị trí khung gỗ

Trường hợp của Omar Marmoush là minh chứng cho sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá Anh. Gia nhập vào tháng 1/2025 với mức giá 75 triệu euro, tiền đạo người Ai Cập vẫn chưa thể thích nghi với cường độ thi đấu của Manchester City. Với sự hiện diện của Jeremy Doku, Rayan Cherki và Antoine Semenyo, cơ hội của Marmoush gần như không còn. Barcelona và Dortmund hiện là những điểm đến tiềm năng nếu Man City quyết định "cắt lỗ" sớm.

Foden và Marmoush có thể chuyển bến đỗ.

Ở vị trí thủ môn, James Trafford đang cân nhắc việc rời đi để tìm kiếm suất bắt chính. Thương vụ chiêu mộ Gianluigi Donnarumma vào phút chót đã đẩy thủ thành này lên băng ghế dự bị dài hạn, với chỉ 8% số trận được ra sân từ đầu mùa. Brighton và Aston Villa hiện đang là hai đội bóng quan tâm đến việc giải phóng tài năng của thủ môn trẻ này.

Dấu hỏi lớn nhất mang tên Phil Foden

Đáng kinh ngạc nhất trong danh sách có thể rời đi chính là Phil Foden, biểu tượng của lò đào tạo trẻ City. Suốt sự nghiệp, Foden luôn được xem là học trò cưng và được bảo bọc dưới hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Tuy nhiên, khi người thầy rời đi, Foden sẽ phải đối mặt với một hệ thống huấn luyện mới đòi hỏi sự ổn định và phong cách thi đấu khác biệt.

Hiện tại, Bayern Munich và Atletico Madrid đang sẵn sàng đưa ra những đề nghị hấp dẫn để lôi kéo cầu thủ người Anh. Nếu cảm thấy bản thân không còn là trung tâm trong kế hoạch phát triển thời hậu Guardiola, việc Phil Foden tìm kiếm thử thách mới tại châu Âu là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.