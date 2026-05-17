Pep Guardiola thừa nhận Luke Shaw là một trong những cầu thủ yêu thích nhất Thuyền trưởng Manchester City gây bất ngờ với những lời có cánh dành cho hậu vệ Luke Shaw và hệ thống đào tạo trẻ của Manchester United sau chung kết FA Youth Cup.

Sau khi chứng kiến màn so tài tại chung kết FA Youth Cup, huấn luyện viên Pep Guardiola đã dành sự tôn trọng đặc biệt cho công tác đào tạo trẻ của Manchester United, đồng thời tiết lộ hậu vệ Luke Shaw chính là một trong những cái tên ông vô cùng ngưỡng mộ.

Sự ghi nhận cho học viện Manchester United

Dù đội trẻ U18 Manchester City giành chiến thắng chung cuộc, sự hiện diện của ban lãnh đạo và dàn sao đội một "Quỷ đỏ" trên khán đài để cổ vũ lứa đàn em đã gây ấn tượng mạnh với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Pep Guardiola nhận định tương lai của kình địch cùng thành phố đang rất hứa hẹn nhờ sở hữu những tài năng sáng giá.

"Tương lai của Manchester United rất xán lạn. Họ đang sở hữu những cầu thủ giỏi. Tôi cho rằng học viện của họ trong suốt một thời gian dài đã và đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. United luôn thi đấu rất hay", Pep Guardiola chia sẻ đầy khách quan về đối thủ.

Luke Shaw - Quân bài ưa thích trong mắt Pep

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bài phát biểu của Guardiola là khi ông trực tiếp nhắc đến các ngôi sao đội một của United đang có mặt tại sân. Bên cạnh những cái tên như Bruno Fernandes, Mason Mount hay cựu danh thủ Michael Carrick, Pep đã dành sự ưu ái đặc biệt khi nói về Luke Shaw.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại khẳng định: "Thật tuyệt vời khi thấy những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu của United có mặt ở đây, đặc biệt là Luke Shaw – một trong những cầu thủ mà tôi yêu thích nhất". Lời khẳng định này cho thấy dù đứng ở hai đầu chiến tuyến, Pep vẫn luôn đánh giá rất cao năng lực chuyên môn và tư duy chơi bóng của hậu vệ người Anh.

Cuộc hội ngộ với những cộng sự cũ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Pep Guardiola cũng bày tỏ niềm vui khi gặp lại những cộng sự cũ hiện đang giữ các vị trí quan trọng tại Manchester United. Ông nhắc đến Omar Berrada và Jason Wilcox như những nhân tố từng góp công lớn vào hành trình thống trị của Manchester City trong thập kỷ qua.

"Tôi rất vui khi thấy Omar Berrada trên khán đài. Cậu ấy từng là nhân tố quan trọng nhất của câu lạc bộ chúng tôi. Cả Jason Wilcox cũng vậy, cậu ấy từng làm những công việc phi thường tại học viện", ông nói thêm, nhấn mạnh sự kết nối chặt chẽ giữa các nhân sự chuyên môn hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh.

Những chia sẻ đầy thiện chí của Pep Guardiola diễn ra trong bối cảnh Manchester City cũng vừa lên ngôi vô địch FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Chelsea. Sự công nhận từ một trong những HLV vĩ đại nhất thế giới không chỉ là lời động viên cho Luke Shaw mà còn là minh chứng cho sức hút từ công tác đào tạo trẻ tại Manchester.