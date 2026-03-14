Pep Guardiola và bài toán đánh thức 'quái vật' Erling Haaland trước thềm đấu West Ham Manchester City hành quân đến London Stadium trong bối cảnh Erling Haaland sa sút phong độ kỷ lục với chỉ 4 bàn thắng sau 17 trận, buộc Pep Guardiola phải điều chỉnh hệ thống.

Manchester City đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với một nỗi lo thường trực: bản năng sát thủ của Erling Haaland dường như đang "ngủ quên". Chuyến làm khách tới sân của West Ham United không chỉ là bài kiểm tra về điểm số mà còn là cơ hội để Pep Guardiola tìm lại công thức vận hành tối ưu cho trung phong người Na Uy trong bối cảnh cuộc đua danh hiệu đang ở giai đoạn khốc liệt.

Chuỗi phong độ báo động của chân sút chủ lực

Thống kê cho thấy Erling Haaland đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad. Tiền đạo này chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong 17 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, có tới một nửa số pha lập công trong số đó đến từ chấm phạt đền, cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống bóng sống đang suy giảm nghiêm trọng.

Man City cần Haaland tỏa sáng.

Kể từ sau cú đúp vào lưới đội bóng của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo hồi tháng 12 năm ngoái, Haaland chỉ có thêm đúng 2 pha lập công từ bóng sống khi đối đầu với Galatasaray và Fulham. Bản thân tiền đạo người Na Uy cũng thẳng thắn thừa nhận sự sa sút này: "Tôi biết mình phải cải thiện. Tôi cần phải sắc bén hơn và không có bất kỳ lời ngụy biện nào cho phong độ của mình".

Nghịch lý hệ thống và sự đơn điệu trong di chuyển

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, vấn đề của Haaland đến từ cả hai phía: hệ thống cung cấp bóng của Man City và cách di chuyển cá nhân. Manchester City dường như đang lãng phí những tình huống chạy chỗ thông minh của Haaland khi đối đầu với các khối phòng ngự lùi sâu tại Ngoại hạng Anh. Ngay cả trong những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, các đồng đội vẫn thường xuyên phớt lờ đà băng lên của anh.

Tuy nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về tập thể. Cách di chuyển của Haaland trong vòng cấm đang dần trở nên dễ đoán khi anh thường xuyên "đóng đinh" ở khu vực cột xa. Việc thiếu sự đa dạng trong các hướng chạy cắt mặt khiến các hậu vệ đối phương dễ dàng bắt bài. Huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận: "Chúng tôi bắt buộc phải tìm thấy Haaland nhiều hơn trong các vị trí dứt điểm".

London Stadium: Điểm tựa lịch sử cho màn tái xuất

Chuyến hành quân đến London Stadium lần này mang theo hy vọng giải tỏa áp lực cực lớn. Thống kê chỉ ra rằng đây là "miền đất phúc" của Haaland, nơi anh đã ghi tới 6 bàn thắng. Tổng cộng, chân sút sinh năm 2000 đã xé lưới "Búa tạ" tới 11 lần chỉ sau 7 lần chạm trán.

Haaland sa sút phong độ.

Dù West Ham đang có dấu hiệu hồi sinh với chuỗi 4 trận bất bại trên sân nhà, lịch sử lại nghiêng hẳn về phía đội khách. Đội bóng thủ đô đã trải qua 20 trận liên tiếp không thể đánh bại Man City tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2015. Với sức mạnh từ những nhân tố như Axel Disasi hay Jean-Clair Todibo, West Ham được kỳ vọng sẽ tạo ra thách thức cực đại cho hàng công Man City.

Chuyên gia Chris Sutton dự đoán Man City sẽ có một chiến thắng nhọc nhằn 2-1. Trận đấu này không chỉ là cuộc đọ sức về thể lực mà còn là bàn cờ chiến thuật cân não, nơi Pep Guardiola kỳ vọng họng pháo chủ lực của mình sẽ một lần nữa khai hỏa để khẳng định vị thế nhà vô địch.