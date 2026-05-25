Pep Guardiola và dàn công thần đẫm nước mắt trong ngày chia tay sân Etihad Một thập kỷ vàng của Manchester City đã chính thức khép lại bằng buổi lễ tri ân đầy xúc động dành cho HLV Pep Guardiola cùng hai công thần John Stones và Bernardo Silva.

Sân vận động Etihad vừa trải qua một trong những đêm đầy cảm xúc nhất lịch sử câu lạc bộ khi chính thức nói lời tạm biệt với "vị kiến trúc sư" Pep Guardiola. Dù kết quả thất bại 1-2 trước Aston Villa trong ngày hạ màn Ngoại hạng Anh, nhưng điều đó dường như chỉ là phông nền cho những giây phút chia ly đầy nghẹn ngào của dàn hào thủ đã cùng nhau định nghĩa lại bóng đá xứ sở sương mù trong suốt 10 năm qua.

Pep Guardiola và Bernardo Silva rơi lệ tại Etihad.

Những giọt nước mắt của những người cận vệ trung thành

Bầu không khí tại Manchester trở nên nặng trĩu ngay từ khi các cầu thủ bước vào đường hầm. Bernardo Silva - một trong những tiền vệ tài hoa nhất kỷ nguyên Pep - đã không thể kìm lòng. Phút thứ 58, khi anh rời sân để nhường chỗ cho đồng đội, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đã đứng thành hai hàng danh dự. Pep Guardiola, người vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng trên sa bàn, cũng phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt khi thấy học trò cưng khóc.

Bên cạnh Silva, John Stones cũng trải qua những giây phút nghẹn ngào trong ngày khép lại hành trình tại Etihad. Trung vệ người Anh khẳng định đây sẽ luôn là "nhà", nơi anh đã cùng các đồng đội biến những giấc mơ hoang đường nhất của người hâm mộ thành sự thật. Hình ảnh Stones đi qua hàng rào danh dự lần thứ hai trong ngày đã trở thành biểu tượng cho sự gắn kết và tình anh em khăng khít tại nửa xanh thành Manchester.

Sự tri ân xứng tầm dành cho những người con ưu tú

Buổi lễ thêm phần trọn vẹn khi Ilkay Gundogan và Ederson, những người đã rời câu lạc bộ thầm lặng từ mùa hè năm ngoái, được mời trở lại để nhận lời chào từ biệt. Họ bước qua hàng rào danh dự và nhận chiếc áo khung kính ghi dấu số lần ra sân từ chính tay Pep. Những bức tranh khảm tái hiện cú cản phá không tưởng của Ederson tại chung kết Champions League hay những bàn thắng quyết định của Gundogan là lời nhắc nhở về một thời kỳ hoàng kim không thể thay thế.

Di sản vĩnh cửu của Pep Guardiola tại Manchester

Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là Pep Guardiola. Sau một thập kỷ dẫn dắt, ông đã đưa Manchester City lên đỉnh cao thế giới. Để vinh danh những đóng góp vô tiền khoáng hậu này, câu lạc bộ đã quyết định đổi tên khán đài phía Bắc thành "Khán đài Pep Guardiola" và đúc tượng ông bên ngoài sân vận động.

Pep có thể tự hào về hành trình 10 năm qua ở Man City.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, với sự hiện diện của người cha 95 tuổi trên khán đài, đã gửi lời nhắn nhủ chân thành đến các cổ động viên: "Tên của gia đình tôi sẽ hiện diện ở đây trong nhiều năm tới. Đó là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi". Dù kỷ nguyên của những Fernandinho, De Bruyne, Stones hay Bernardo đang dần khép lại, nhưng tiêu chuẩn mà Pep thiết lập sẽ là di sản vĩnh cửu tại Etihad.