Pep Guardiola và kế hoạch lội ngược dòng không tưởng trước Real Madrid Đối mặt với cách biệt ba bàn sau lượt đi, Manchester City đặt trọn niềm tin vào điểm tựa Etihad. Pep Guardiola chấp nhận rủi ro tối đa nhằm lật ngược thế cờ trước nhà đương kim vô địch Real Madrid.

Manchester City đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất trong kỷ nguyên của Pep Guardiola tại sân vận động Etihad. Sau thất bại nặng nề 0-3 trước Real Madrid của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa trong trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League, đội bóng thành Manchester buộc phải ghi ít nhất ba bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhiệm vụ khổng lồ tại Etihad

Đây là một nhiệm vụ mà chính Pep Guardiola cũng phải thừa nhận là "khổng lồ" khi đối thủ là đội bóng từng 15 lần lên ngôi vô địch châu Âu. Tuy nhiên, sự tự tin vẫn hiện hữu trong từng lời nói của chiến lược gia người Tây Ban Nha trước trận tái đấu quan trọng này.

Pep Guardiola hiểu nhiệm vụ lội ngược dòng trước Real Madrid khi bị dẫn 3 bàn là rất khó khăn.

Phát biểu trước báo giới, Pep Guardiola thẳng thắn chia sẻ về cục diện hiện tại: "Tôi phải thừa nhận nhiệm vụ này rất lớn lao. Ghi hơn ba bàn thắng vào lưới Real Madrid không hề là điều dễ dàng và kết quả ở lượt đi thực sự không hoàn hảo. Nhưng đồng thời, chúng tôi đang ở đây, tại Etihad, nơi chúng tôi luôn có thể tạo ra động lực lớn nhất cùng với người hâm mộ của mình. Đây phải là một trận đấu hoàn hảo ở rất nhiều khía cạnh".

Ông nhấn mạnh rằng trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra và yêu cầu các học trò phải mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn thắng, bất chấp rủi ro từ những tình huống phản công của đối thủ. Chiến thuật này đòi hỏi sự tập trung tối đa ở hàng thủ để ngăn chặn những pha lên bóng tốc độ của Real Madrid.

Điểm tựa từ lịch sử và tinh thần lội ngược dòng

Điểm tựa tinh thần lớn nhất mà Pep Guardiola nhắc lại chính là màn lội ngược dòng kinh điển trước Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22. Khi đó, Man City đã bị dẫn 0-2 cho đến phút 74 nhưng đã ghi liên tiếp ba bàn thắng chỉ trong vòng 12 phút để lên ngôi vô địch.

"Tất nhiên chúng tôi phải chấp nhận rủi ro, nhưng ngay cả khi kết quả trong hiệp một không tốt, chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến lên, bởi vì bạn không bao giờ biết trước được điều gì", Pep khẳng định. Tinh thần không bỏ cuộc này chính là chìa khóa mà ông muốn truyền tải cho các cầu thủ trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà.

Quyết định nhân sự và canh bạc thể lực

Để chuẩn bị cho trận cầu sinh tử này, Pep Guardiola đã có một quyết định gây ngạc nhiên khi cho các cầu thủ nghỉ ngơi hoàn toàn vào ngày thứ Hai thay vì tập luyện cường độ cao. Ông giải thích rằng với lịch thi đấu dày đặc như hiện nay, việc hồi phục thể chất và tâm lý quan trọng hơn là sự lặp lại các bài tập trên sân.

Đây là một canh bạc về mặt thể lực, nhưng nó cho thấy sự thấu hiểu của Pep đối với trạng thái của các học trò sau một tuần lễ đầy áp lực. Việc giảm tải khối lượng vận động có thể giúp các trụ cột đạt trạng thái sung mãn nhất cho cuộc đối đầu đỉnh cao.

Thời cơ từ những lỗ hổng của đối thủ

Về phía lực lượng, mặc dù Real Madrid đã đón chào sự trở lại của những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappé và Jude Bellingham trong danh sách đăng ký, nhưng đội chủ sân Etihad tin rằng đối thủ vẫn chưa ở trạng thái sung mãn nhất. Có nhiều dự đoán cho rằng bộ đôi này khó có thể thi đấu trọn vẹn với 100% phong độ sau chấn thương.

Erling Haaland cần nỗ lực hơn nữa để giúp Man City "mơ" lật đổ Real Madrid.

Đây chính là thời cơ để những nhân tố đầy sáng tạo như Rayan Cherki hay Jeremy Doku bên phía Man City khai thác khoảng trống. Đặc biệt, sự kỳ vọng được đặt lên vai Erling Haaland – người cần một màn trình diễn bùng nổ để đập tan những chỉ trích về phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây.

Trận đấu tới không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là thử thách về bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch đang bị dồn vào chân tường. Nếu Manchester City có thể ghi được bàn thắng sớm, sức ép khủng khiếp từ khán đài Etihad sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất để họ tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.