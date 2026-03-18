Pep Guardiola và nỗi ám ảnh Real Madrid: Khi thiên tài bất lực tại Champions League Thất bại thảm hại 1-5 trước Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League một lần nữa phơi bày cái dớp của Pep Guardiola. Dù sở hữu di sản đồ sộ, "Kền kền trắng" vẫn là ngọn núi không thể vượt qua với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Pep Guardiola được xem là một trong những bộ óc chiến thuật vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới với 12 chức vô địch quốc nội từ Barcelona, Bayern Munich cho đến Manchester City. Tuy nhiên, đằng sau di sản đồ sộ ấy, sân chơi Champions League lại mang đến cho chiến lược gia người Tây Ban Nha những cảm xúc trái ngược và cay đắng.

Thất bại thảm hại 1-5 chung cuộc trước Real Madrid ở vòng 16 đội mùa này tiếp tục xát thêm muối vào nỗi đau của Pep. Kết quả này khiến giới mộ điệu phải đặt câu hỏi: Phải chăng triết lý của ông dần đánh mất sự linh nhiệm tại đấu trường danh giá nhất châu Âu?

Man City của Pep dừng bước trước Real Madrid.

Nỗi ám ảnh Champions League kéo dài 15 năm

Xét về mặt thành tích, với 3 chiếc cúp bạc Champions League (2 cùng Barcelona, 1 cùng Man City), Pep Guardiola chỉ xếp sau duy nhất kỷ lục gia Carlo Ancelotti (5 lần). Ông chia sẻ vị trí thứ hai trong ngôi đền huyền thoại cùng với Zinedine Zidane và cố HLV Bob Paisley. Kể từ mùa giải ra mắt tại đấu trường này, không một nhà cầm quân nào dẫn dắt nhiều trận đấu từ vòng tứ kết trở đi hơn Guardiola.

Tuy nhiên, những con số thống kê hào nhoáng ấy không thể che lấp một sự thật phũ phàng: trong vòng 15 năm qua, kể từ lần đăng quang cùng thế hệ vàng Barcelona năm 2011, Pep mới chỉ duy nhất một lần chạm tay lại vào chiếc cúp tai voi vào năm 2023. Quãng thời gian 3 năm dẫn dắt Bayern Munich là những kỷ niệm buồn tại đấu trường châu lục, bất chấp việc ông mang về Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Với một người luôn coi Champions League là thước đo tối thượng của sự vĩ đại như Pep, tỷ lệ thành công này chắc chắn mang lại sự thất vọng khôn tả. Hình ảnh vị thuyền trưởng 55 tuổi ôm đầu tuyệt vọng bên đường biên, gục ngã trên sân cỏ, hay vung tay bất lực trước Lyon năm 2020 và Chelsea ở chung kết năm 2021, đã trở thành những thước phim quen thuộc đến ám ảnh.

Pep cùng Man City 1 lần vô địch Champions League.

Người hâm mộ từng kỳ vọng chức vô địch năm 2023 trước Inter Milan sẽ là chiếc chìa khóa hóa giải mọi lời nguyền, mở ra một kỷ nguyên thống trị mới cho nửa xanh thành Manchester. Thế nhưng, thực tế lại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Kể từ sau đêm Istanbul huyền diệu đó, Man City chỉ thắng đúng một vòng knock-out (trước Copenhagen) và đã để thua tới 9 trong tổng số 17 trận gần nhất tại châu Âu.

Bình luận về vấn đề này, huyền thoại Clarence Seedorf đã nhận định trên Amazon Prime: "Không ai bàn cãi về chất lượng của Pep. Triết lý tấn công của ông ấy là luôn muốn ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Nhưng triết lý đó đi kèm với một cái giá rất đắt khi phải đối đầu với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở tứ kết hay bán kết."

Real Madrid - Khắc tinh định mệnh của Pep Guardiola

Mối lương duyên của Pep Guardiola với Real Madrid dường như đã được định sẵn để trở thành một cuốn tiểu thuyết bi kịch. Trận lượt đi vòng 16 đội tại Bernabeu mùa này đánh dấu lần thứ 50 ông chạm trán đại kình địch trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Thất bại 1-5 chung cuộc mùa này đánh dấu lần thứ 5 Pep bị Real Madrid đá văng khỏi Champions League.

Đáng kinh ngạc hơn, kể từ sau trận thua Chelsea ở chung kết năm 2021, Real Madrid là đội bóng duy nhất đủ sức loại Man City khỏi đấu trường châu Âu. Cách Real Madrid gieo sầu cho đội bóng của Pep vô cùng đa dạng và đau đớn: từ màn lội ngược dòng nhờ cú hat-trick của Karim Benzema mùa 2019-20, đến loạt sút luân lưu mùa 2023-24, và mới đây nhất là chiếc thẻ đỏ của Bernardo Silva dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ.

Với tổng cộng 7 lần thất bại, Pep Guardiola chính là HLV bị Los Blancos đánh bại nhiều nhất trong lịch sử Champions League. Con số này phản ánh một sự thật rằng, dù sở hữu đội hình toàn sao và chiến thuật ưu việt, Man City vẫn thường xuyên hụt hơi trước bản lĩnh và ADN vô địch của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Hoàng hôn của một đế chế và dấu hỏi về tương lai

Sau thất bại ê chề trước Real Madrid, Pep tỏ ra kiên cường khi khẳng định đội bóng vẫn có tương lai tươi sáng. Thế nhưng, thực tế cho thấy Man City đang bước vào một giai đoạn chuyển giao đầy biến động. 15 trên tổng số 23 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết năm 2023 hiện không còn thuộc biên chế đội bóng.

Pep có thể rời Man City?

Mùa giải năm ngoái được bào chữa bằng bão chấn thương và sự thích nghi của các tân binh. Nhưng nếu viễn cảnh một mùa giải không danh hiệu thứ hai liên tiếp xảy ra, hồi chuông báo động sẽ chính thức vang lên tại Etihad. Hợp đồng của Pep Guardiola sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải tới, nhưng đã xuất hiện những đồn đoán về việc ông có thể chia tay Man City ngay sau chiến dịch năm nay.

Liệu 3 chức vô địch Champions League đã là đủ để thỏa mãn khao khát của một bộ óc vĩ đại, hay sự dang dở trong một thập kỷ qua tại Manchester sẽ là vết gợn lớn nhất trong di sản đồ sộ của ông? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào việc Pep có thể tìm ra công thức chiến thắng mới trước khi triều đại của ông tại Anh khép lại.