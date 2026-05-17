Pep Guardiola và triều đại lịch sử tại Man City: Đỉnh cao vinh quang trước hồi kết đại kỷ nguyên Sau chức vô địch FA Cup tại Wembley, Pep Guardiola đứng trước khả năng rời Manchester City cùng các cộng sự thân tín, khép lại một chương huy hoàng với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Darren England vang lên trên thảm cỏ Wembley, giữa rừng cờ hoa rực rỡ của những người chiến thắng, Pep Guardiola lại chọn cho mình một góc lặng. Vị chiến lược gia người Catalan đứng tách biệt khỏi đám đông đang ăn mừng phấn khích, gương mặt hiện rõ sự suy tư sau khi vừa cùng Manchester City bổ sung thêm một chiếc cúp vào bộ sưu tập đồ sộ.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu và di sản độc nhất tại bóng đá Anh

Dù giới chuyên môn vẫn đang tranh luận về việc nên tính 17 hay 20 danh hiệu lớn, kỷ lục mà Pep Guardiola thiết lập tại xứ sở sương mù vẫn là một tượng đài độc nhất vô nhị. Với ba chiếc cúp FA, sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League, ông đã xây dựng nên một đế chế mà có lẽ trong nhiều thập kỷ tới, bóng đá Anh sẽ không tìm thấy người thứ hai đủ sức xô đổ.

Pep Guardiola gặt hái nhiều danh hiệu cùng Manchester City.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, những nguồn tin nội bộ thân cận nhất đều chung một nhận định: Đây có thể là đoạn kết của một triều đại. Quyết định rời đi dường như đã được Pep đưa ra từ vài tuần trước, biến buổi lễ diễu hành tại Co-op Live sắp tới nhiều khả năng sẽ trở thành lời chia tay đầy nước mắt của vị thiên tài 53 tuổi.

Cuộc thay máu triệt để tại thượng tầng Etihad

Không chỉ cá nhân Pep Guardiola, những cộng sự đắc lực gắn bó lâu năm như Lorenzo Buenaventura hay Xabi Mancisidor cũng được cho là đang chuẩn bị hành trang rời Etihad. Một cuộc thay máu triệt để ở thượng tầng đang hiện hữu, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng son kéo dài suốt một thập kỷ, nơi Man City đã thống trị bóng đá Anh bằng một thứ bóng đá gần như hoàn hảo.

Nhưng ngay cả khi đã chạm tới đỉnh cao và chuẩn bị bước xuống, tinh thần cạnh tranh khủng khiếp của Pep vẫn không hề mai một. Trên sân Wembley, người ta vẫn thấy ông quỵ xuống khi Chelsea dồn ép, thấy ông tranh cãi nảy lửa với Jeremy Doku để điều chỉnh vị trí, và say sưa phân tích chiến thuật với các cầu thủ trẻ ngay khi chiến thắng đã nằm chắc trong tay.

Nỗi lo hậu kỷ nguyên Pep Guardiola

Đó chính là bản chất của thiên tài – một người ám ảnh với sự hoàn hảo đến mức cực đoan. Chính ngọn lửa ấy đã biến "The Citizens" thành thỏi nam châm thu hút những siêu sao hàng đầu thế giới. Di sản ông để lại không chỉ là những chiếc cúp bạc trong phòng truyền thống, mà còn là một hệ thống vận hành trơn tru và một đội hình trẻ trung đầy triển vọng.

Di sản của Pep Guardiola tại Manchester City thực sự vĩ đại.

Dù vậy, nỗi lo về một sự sa sút hậu kỷ nguyên Pep Guardiola là hoàn toàn có cơ sở. Sự kiệt quệ về tinh thần và thể chất sau hành trình dài 11 tháng khắc nghiệt là cái giá mà ông phải trả cho sự vĩ đại. Có thể ông cảm thấy mệt mỏi với áp lực nghẹt thở mỗi tuần, nhưng chắc chắn bóng đá Anh sẽ nhớ ông – một người đã thay đổi hoàn toàn tư duy chơi bóng tại xứ sở sương mù.