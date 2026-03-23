Pep Guardiola và vũ điệu tại Wembley: Man City hạ Arsenal, lập kỷ lục Carabao Cup Với chiến thắng 2-0 trước Arsenal, Pep Guardiola chính thức vượt qua Sir Alex Ferguson để trở thành HLV vô địch Carabao Cup nhiều nhất lịch sử (5 lần).

Vũ điệu ăn mừng cuồng nhiệt của Pep Guardiola dọc theo đường biên sân Wembley không chỉ là sự giải tỏa cảm xúc nhất thời, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng ngọn lửa cạnh tranh trong ông vẫn đang cháy rực hơn bao giờ hết. Sau thất bại tại đấu trường châu lục trước Real Madrid, Manchester City đã tìm lại bản sắc bằng một chiến thắng bản lề trước đối thủ trực tiếp Arsenal.

Màn trình diễn bùng nổ của Nico O'Reilly

Trận chung kết Carabao Cup chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của tài năng trẻ Nico O'Reilly. Chỉ trong vòng vỏn vẹn bốn phút, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man City đã đánh đầu ghi hai bàn thắng liên tiếp, ấn định tỷ số 2-0. Khoảnh khắc này khiến Guardiola dường như hòa mình hoàn toàn vào niềm vui vỡ òa cùng các cổ động viên.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại đấm tay vào không trung và nhảy lên bảng quảng cáo để ăn mừng. Chia sẻ về cảm xúc mãnh liệt này, Pep Guardiola hóm hỉnh: "Tôi không phải trí tuệ nhân tạo (AI), tôi là một con người, và tôi muốn ăn mừng. Đó không phải là sự thiếu tôn trọng với Arsenal, tôi chỉ đang chia sẻ niềm vui với những người của mình".

Quyết định nhân sự trái ngược của hai vị thuyền trưởng

Sự khác biệt lớn nhất của trận chung kết nằm ở vị trí khung gỗ. Trong khi Mikel Arteta kiên định với lựa chọn Kepa Arrizabalaga, thì Pep Guardiola lại đặt niềm tin vào thủ thành trẻ James Trafford. Thực tế chứng minh quyết định của Pep đã mang lại hiệu quả tuyệt đối.

James Trafford đã tỏa sáng rực rỡ với những pha cứu thua xuất sắc trước các cú dứt điểm của Kai Havertz và Bukayo Saka ngay trong hiệp một. Ngược lại, Kepa đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi để rơi quả tạt của Rayan Cherki, tạo điều kiện cho O'Reilly mở tỷ số trận đấu.

Kỷ lục mới của Pep Guardiola

Chiến thắng này giúp Pep Guardiola chính thức sở hữu 5 chức vô địch Carabao Cup, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Sir Alex Ferguson. Đây cũng là danh hiệu lớn thứ 16 của ông cùng đội chủ sân Etihad. Quan trọng hơn, kết quả này giáng một đòn mạnh vào tâm lý của Arsenal – đội bóng vốn đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm.

Dù Arsenal vẫn còn những mục tiêu quan trọng tại Champions League và FA Cup, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa thiếu tham vọng tại Wembley là một tín hiệu đáng lo ngại. Pep Guardiola đã thành công trong việc gieo rắc sự nghi ngờ vào tâm trí đối thủ ngay trước giai đoạn quyết định của mùa giải.