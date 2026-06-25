Pépé lập cú đúp hạ Curaçao, Bờ Biển Ngà nắm lợi thế lớn ở lượt cuối vòng bảng
Cuộc đối đầu giữa Curaçao và Bờ Biển Ngà tại sân Lincoln Financial Field là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả hai đội trong chiến dịch World Cup 2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Curaçao tiếp đón Bờ Biển Ngà.
- 7'BÀN THẮNG! Bờ Biển Ngà (0-1)
Phút 7': Nicolas Pépé (Bờ Biển Ngà) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 0 - 1.
- 35'Thẻ vàng
Phút 35': Nicolas Pépé (Bờ Biển Ngà) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Bờ Biển Ngà): Amad Diallo vào sân thay Christ Inao Oulaï.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 61'Thay người
Phút 61' (Curaçao): Livano Comenencia vào sân thay Jeremy Antonisse.
- 64'BÀN THẮNG! Bờ Biển Ngà (0-2)
Phút 64': Nicolas Pépé (Bờ Biển Ngà) lập công (kiến tạo: Ibrahim Sangaré). Tỷ số: 0 - 2.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bờ Biển Ngà): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Oumar Diakité.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bờ Biển Ngà): Nicolas Pépé vào sân thay Sepe Elye Wahi.
- 67'Thay người
Phút 67' (Bờ Biển Ngà): Yan Diomande vào sân thay Bazoumana Touré.
- 75'Thẻ vàng
Phút 75': Juninho Bacuna (Curaçao) nhận thẻ vàng (Foul).
- 77'Thay người
Phút 77' (Curaçao): Jurien Gaari vào sân thay Gervane Kastaneer.
- 77'Thay người
Phút 77' (Curaçao): Deveron Fonville vào sân thay Tyrese Noslin.
- 77'Thay người
Phút 77' (Bờ Biển Ngà): Franck Kessié vào sân thay Jean Michaël Seri.
- 83'Thẻ vàng
Phút 83': Gervane Kastaneer (Curaçao) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thay người
Phút 90' (Curaçao): Joshua Brenet vào sân thay Shurandy Sambo.
- 90'Thay người
Phút 90' (Curaçao): Jürgen Locadia vào sân thay Brandley Kuwas.
- KTKết thúc: Curaçao 0-2 Bờ Biển Ngà
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 05:01 26/06/2026
03h00 ngày 26/06 - World Cup
Trận đấu giữa Curaçao và Bờ Biển Ngà trong khuôn khổ World Cup sẽ được tổ chức tại sân vận động Lincoln Financial Field. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý khi cả hai đại diện đều đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.
Phân tích phong độ hai đội
Bờ Biển Ngà bước vào trận đấu này với phong độ tương đối thất thường. Trong hai trận đấu gần nhất tại giải đấu, đại diện từ châu Phi đã có được một chiến thắng nhưng cũng phải nhận một thất bại. Sự thiếu ổn định này buộc huấn luyện viên và các cầu thủ phải tập trung tối đa để không rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.
Phía bên kia chiến tuyến, Curaçao đang đối mặt với nhiều áp lực hơn. Đội bóng này vẫn chưa thể tìm thấy niềm vui chiến thắng sau hai lượt trận vừa qua, với kết quả một trận hòa và một trận thua. Để có thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như Bờ Biển Ngà, Curaçao cần cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm cũng như sự tập trung của hàng phòng ngự.
Nhận định thế trận và chiến thuật
Với thực lực được đánh giá nhỉnh hơn, Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ vốn là bản sắc của các đội bóng Tây Phi sẽ là vũ khí chính để họ gây sức ép lên phần sân của Curaçao. Mục tiêu của Bờ Biển Ngà không gì khác ngoài việc tận dụng tối đa các cơ hội để sớm định đoạt trận đấu.
Ngược lại, Curaçao có thể sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Việc giành được một trận hòa trong chuỗi trận gần đây cho thấy họ có khả năng tổ chức phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ từ các tình huống phản công. Tuy nhiên, trước một đối thủ có đẳng cấp vượt trội, sự kỷ luật trong lối chơi sẽ là yếu tố tiên quyết nếu Curaçao muốn có điểm tại Lincoln Financial Field.
Nhìn chung, đây là trận đấu mà Bờ Biển Ngà nắm giữ nhiều lợi thế về cả con người lẫn tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, tính chất khắc nghiệt của World Cup luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và Curaçao chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để nuôi hy vọng đi tiếp.
Phong độ gần đây của Curaçao
- 21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)
- 15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thua)
- 07/06/2026: Curaçao 4-0 Aruba (Thắng)
- 30/05/2026: Scotland 4-1 Curaçao (Thua)
- 31/03/2026: Úc 5-1 Curaçao (Thua)
Phong độ gần đây của Bờ Biển Ngà
- 21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thua)
- 15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thắng)
- 09/06/2026: Philadelphia Union II 0-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)
- 05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)
- 01/04/2026: Scotland 0-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
Phong độ và thống kê đội
Curaçao (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: LD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 1 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)
- Thủng lưới: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)
Bờ Biển Ngà (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 2 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Curaçao: Không có thông tin chấn thương
Ivory Coast: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Ivory Coast
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 0%
- Hòa: 50%
- Khách thắng: 50%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : draw or Ivory Coast
Cập nhật đội hình lúc 02:31 26/06/2026
Đội hình chính thức
Curaçao
Sơ đồ: 5-3-2
HLV: D. Advocaat
Đội hình xuất phát:
- 1. E. Room (G)
- 20. J. Brenet (D)
- 3. J. Gaari (D)
- 18. A. Obispo (D)
- 5. S. Floranus (D)
- 24. Deveron Fonville (D)
- 21. T. Chong (F)
- 10. L. Bacuna (M)
- 8. L. Comenencia (M)
- 9. J. Locadia (F)
- 7. J. Bacuna (F)
Dự bị:
- 23. R. Bazoer
- 17. B. Kuwas
- 19. G. Kastaneer
- 14. K. Gorré
- 4. R. van Eijma
- 6. G. Roemeratoe
- 26. T. Doornbusch
- 2. S. Sambo
- 11. J. Antonisse
- 22. K. Felida
- 12. S. Hansen
- 15. A. Martha
- 16. J. Margaritha
- 25. T. Bodak
- 13. T. Noslin
Bờ Biển Ngà
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: E. Faé
Đội hình xuất phát:
- 1. Y. Fofana (G)
- 17. G. Doué (D)
- 7. O. Kossounou (D)
- 2. O. Diomande (D)
- 13. C. Operi (D)
- 15. A. Diallo (F)
- 18. I. Sangaré (M)
- 8. F. Kessié (M)
- 11. Y. Diomande (F)
- 19. N. Pépé (F)
- 9. A. Bonny (F)
Dự bị:
- 26. C. Inao OulaÃ¯
- 24. B. Touré
- 14. O. Diakité
- 16. M. Koné
- 10. S. Adingra
- 12. E. Wahi
- 20. E. Agbadou
- 25. P. Guiagon
- 22. E. Guessand
- 21. E. Ndicka
- 3. G. Konan
- 23. A. Lafont
- 4. J. Seri
- 6. S. Fofana
- 5. W. Singo