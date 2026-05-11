Peter Schmeichel chỉ trích VAR dữ dội sau khi West Ham bị tước bàn thắng trước Arsenal Huyền thoại Man United cho rằng quyết định từ chối bàn thắng của Callum Wilson là sai lầm nghiêm trọng, giúp Arsenal hưởng lợi lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận thắng 1-0 của Arsenal trước West Ham tại London Stadium không chỉ mang ý nghĩa bước ngoặt cho cuộc đua vô địch mà còn châm ngòi cho một trong những tranh cãi dữ dội nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Quyết định hủy bỏ bàn gỡ hòa của Callum Wilson ở phút bù giờ đã khiến huyền thoại Peter Schmeichel và giới chuyên môn phản ứng gay gắt về tính khách quan của tổ trọng tài VAR.

Kịch tính nghẹt thở tại London Stadium

Khi Leandro Trossard ghi bàn mở tỷ số ở phút 83, Arsenal đã ở rất gần chiến thắng. Tuy nhiên, kịch tính thực sự chỉ bắt đầu khi Callum Wilson sút tung lưới David Raya ở những giây cuối cùng của trận đấu. Niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ khi trọng tài Chris Kavanagh, sau khi tham khảo VAR, đã từ chối bàn thắng.

VAR xác nhận thủ thành Raya bị phạm lỗi.

Tổ trọng tài xác định cầu thủ Pablo đã có hành vi ngăn cản trái phép thủ thành David Raya, dẫn đến việc Wilson hưởng lợi để ghi bàn. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía West Ham và các chuyên gia bóng đá hàng đầu.

Peter Schmeichel: "Quyết định hoàn toàn sai lầm"

Cựu thủ môn lừng danh Peter Schmeichel đã không giấu được sự tức giận khi phân tích tình huống trên sóng truyền hình. Ông cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng có thể định đoạt cả mùa giải:

"Quyết định đó hoàn toàn sai lầm trên mọi phương diện. Arsenal đã ghi rất nhiều bàn thắng bằng cách ngăn cản, ôm người đối phương... vậy mà ở đây, trọng tài Darren England mất tới 5 phút xem đi xem lại VAR. Việc xem lại quá lâu cho thấy chính họ không chắc chắn. Đó không bao giờ là một tình huống bị thổi phạt!", Schmeichel nhấn mạnh.

Tác động lớn đến cục diện bảng xếp hạng

Nếu bàn thắng của Wilson được công nhận, khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City sẽ bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, với 3 điểm trọn vẹn, "Pháo thủ" đã chính thức nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm, nắm quyền tự quyết cực lớn cho danh hiệu vô địch đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Đội bóng Khoảng cách điểm Tình trạng Arsenal +5 điểm Nắm quyền tự quyết vô địch Manchester City -5 điểm Đá ít hơn 1 trận West Ham Kém Tottenham 1 điểm Đối mặt nguy cơ xuống hạng

Ngược lại, West Ham đang lún sâu vào khủng hoảng. Trận thua này khiến họ kém Tottenham 1 điểm và đá nhiều hơn một trận, khiến nguy cơ xuống hạng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Trong khi HLV Nuno Espirito Santo gọi đây là một tình huống "đấu vật" khó hiểu, thì Mikel Arteta lại lên tiếng bảo vệ sự dũng cảm của tổ trọng tài trong việc đưa ra quyết định khó khăn.

Dù tranh cãi vẫn chưa hồi kết, nhưng đối với Arsenal, chiến thắng nhọc nhằn này là nền tảng quan trọng để họ tiến gần hơn tới vinh quang lịch sử, bất chấp những hoài nghi về sự công tâm của VAR trong những thời điểm quyết định.