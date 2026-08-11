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Peterborough 0-5 Reading: Reading giành chiến thắng

Văn Thể08/11/2026 00:17

Peterborough và Reading bước vào trận chung kết mà đội thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua bị loại. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 08/11 tại ABAX Stadium.

Peterborough0 - 5ReadingKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Peterborough tiếp đón Reading.

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': Ethan Williams (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Peterborough 55% - 45% Reading; phạm lỗi 3 - 4.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Daniel·Kyerewaa (Reading) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Peterborough 46% - 54% Reading, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5.

  • 26'BÀN THẮNG! Reading (0-1)

    Phút 26': Daniel·Kyerewaa (Reading) lập công (kiến tạo: Andy Rinomhota). Tỷ số: 0 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Reading (0-2)

    Phút 34': Jack Marriott (Reading) lập công (kiến tạo: Haydon Roberts). Tỷ số: 0 - 2.

  • 37'Reading ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 44% - 56% Reading, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Reading): Ashqar Ahmed vào sân thay Udoka Godwin-Malife.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Peterborough): Vernon Masara vào sân thay Ethan Williams.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Peterborough): James Dornelly vào sân thay Lucca Mendonça.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Peterborough): Liam Kelly vào sân thay Harry Ashfield.

  • 45+4'BÀN THẮNG! Reading (0-3)

    Phút 45+4': Charlie Savage (Reading) lập công (kiến tạo: Jack Marriott). Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Harley Mills (Peterborough) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 52'Reading ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 46% - 54% Reading, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 9.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Peterborough): D. Ormerod vào sân thay Matthew Garbett.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Reading): Jamie Reid vào sân thay Jack Marriott.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Reading): Randell Williams vào sân thay Kyreece Joshua Lisbie.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Ashqar Ahmed (Reading) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Peterborough): Joshua Feeney vào sân thay Sam Hughes.

  • 64'Reading ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 47% - 53% Reading, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 14, cứu thua 1 - 0.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Brandon·Singh Khela (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'BÀN THẮNG! Reading (0-4)

    Phút 72': Jamie Reid (Reading) lập công (kiến tạo: Paudie O’Connor). Tỷ số: 0 - 4.

  • 76'BÀN THẮNG! Reading (0-5)

    Phút 76': Jamie Reid (Reading) lập công (kiến tạo: Liam Fraser). Tỷ số: 0 - 5.

  • 76'Reading ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 44% - 56% Reading, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 2 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Reading): Conor Masterson vào sân thay Josh Knight.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Reading): Emmanuel Osho vào sân thay Daniel·Kyerewaa.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Liam Kelly (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Peterborough 43% - 57% Reading, dứt điểm 10 - 15 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 5; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 2 - 3.

  • KTKết thúc: Peterborough 0-5 Reading

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 04:57 08/11/2026

Đội hình chính thức
Peterborough
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Robert William Savage
Reading
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Richardson
1
A. Bass
18
Lucca Mendonça
5
S. Hughes
6
O'Connor
14
Harley Mills
8
B. Khela
45
Harry Ashfield
19
Bolu Shofowoke
28
M. Garbett
10
Ethan Williams
9
H. Leonard
1
Joel Pereira
2
Godwin-Malife
20
J. Knight
15
O'Connor
5
H. Roberts
6
L. Fraser
4
A. Rinomhota
19
Kyreece Lisbie
8
C. Savage
11
D. Kyerewaa
7
J. Marriott
Dự bị
Peterborough
33 James Dornelly12 Joshua Feeney7 Harrison Jones4 L. Kelly21 P. Sykut27 D. Ormerod17 Vernon Masara39 Nathaniel Joseph23 C. Andeng Ndi
Reading
10 L. Wing14 R. Williams28 J. Stokes25 J. Stevens9 J. Reid22 S. Patton49 E. Osho23 C. Masterson39 A. Ahmed
Cập nhật đội hình lúc 02:32 08/11/2026
PeterboroughThống kêReading
40%
Kiểm soát bóng
60%
10
Dứt điểm
18
3
Trúng đích
8
1
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
16
0
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
3

Chỉ có một đội rời sân với chức vô địch. Peterborough và Reading gặp nhau ở trận chung kết loại trực tiếp: thắng là đăng quang, thua là chia tay giấc mơ. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 08/11/2026 trên sân ABAX Stadium.

Một trận đấu, không đường lùi

Thể thức loại trực tiếp khiến bài toán của cả hai đội đơn giản mà khắc nghiệt. Không có lượt về để sửa sai và cũng không có cơ hội làm lại sau một sai lầm. Mọi quyết định, từ cách vào trận đến cách xử lý từng tình huống bóng chết, đều mang giá trị quyết định.

Với áp lực như vậy, bản lĩnh thường quan trọng không kém chất lượng chuyên môn. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những phút đầu và sau mỗi pha bóng nguy hiểm sẽ có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Peterborough mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Phong độ gần đây là điểm khiến Peterborough phải dè chừng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Trận thua xuất hiện ở cả hai trận mới nhất, cho thấy mạch kết quả đang đi xuống đúng vào thời điểm cần sự tự tin nhất.

Tuy nhiên, một trận chung kết có thể xóa nhòa những gì đã qua. Lợi thế sân nhà tại ABAX Stadium là yếu tố Peterborough có thể dựa vào để lấy lại nhịp độ. Điều đội bóng cần là sự tập trung ngay từ đầu để không phải vào cuộc rượt đuổi với tâm lý nặng nề.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Reading

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Reading thắng 2 trận, Peterborough thắng 1 trận và hai đội hòa 2 trận. Con số này cho thấy cuộc đối đầu khá cân bằng, nhưng Reading nhỉnh hơn một chút về số lần giành chiến thắng. Đáng chú ý, hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khó phân thắng bại.

Chính vì vậy, trận chung kết này có thể kéo dài căng thẳng. Nếu thế trận bế tắc, kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ là yếu tố tạo ra khác biệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội đang chật vật tìm chiến thắng như Peterborough, ưu tiên hàng đầu là giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và hạn chế sai lầm cá nhân. Một bàn thua sớm có thể đẩy cả kế hoạch vào thế khó, nhất là khi chuỗi trận gần đây đang tạo áp lực tâm lý.

Ở chiều ngược lại, Reading có lý do để tin vào khả năng làm chủ cuộc chơi nhờ thế đối đầu thuận lợi hơn đôi chút. Họ nhiều khả năng sẽ tìm cách kiểm soát nhịp độ, kéo trận đấu vào những pha tranh chấp mà đối thủ dễ mất tập trung. Tuy vậy, chơi trên sân khách trong trận đấu quyết định cũng đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ.

Nhận định

Khó có thể tách bạch hai đội trên giấy tờ. Peterborough có lợi thế sân nhà nhưng đang mang theo chuỗi 5 trận không thắng, còn Reading nhỉnh hơn ở thế đối đầu gần đây. Trong một trận chung kết loại trực tiếp, những con số này chỉ mang tính tham khảo, bởi kết quả thường được định đoạt bởi bản lĩnh và khả năng giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc then chốt.

Đội nào hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ tiến gần hơn tới chiếc cúp. Với một bên thắng tất cả, một bên mất tất cả, trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu căng thẳng từ tiếng còi khai cuộc đến phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Peterborough · 1 thắng2 hòaReading · 2 thắng
30/12/2025
Peterborough
1 - 1
Reading
Hòa
10/12/2025
Reading
1 - 2
Peterborough
PET
29/03/2025
Reading
3 - 1
Peterborough
REA
23/11/2024
Peterborough
1 - 2
Reading
REA
26/12/2023
Peterborough
2 - 2
Reading
Hòa
Peterborough
5 trận gần nhất
BBHBH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Reading
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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