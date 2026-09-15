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Peterborough 3-3 Barnsley: Hai đội chia điểm

Văn Thể15/09/2026 20:38

Peterborough chạm trán Barnsley tại vòng 1/16 trong trận cầu sinh tử: Đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp, trong khi kẻ thất bại phải dừng cuộc chơi ngay lập tức.

Peterborough3 - 3BarnsleyKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Peterborough tiếp đón Barnsley.

  • 1'BÀN THẮNG! Barnsley (0-1)

    Phút 1': Cameron McGeehan (Barnsley) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 15'Barnsley ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 43% - 57% Barnsley, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 7); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 5 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Peterborough (1-1)

    Phút 19': Harry Leonard (Peterborough) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Connor O'Riordan (Barnsley) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'BÀN THẮNG! Peterborough (2-1)

    Phút 27': D. Ormerod (Peterborough) lập công (kiến tạo: Harley Mills). Tỷ số: 2 - 1.

  • 27'Barnsley ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 54% - 46% Barnsley, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 5 - 3.

  • 39'Peterborough ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 58% - 42% Barnsley, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 6 - 7), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 5 - 4.

  • 40'BÀN THẮNG! Barnsley (2-2)

    Phút 40': Reyes Cleary (Barnsley) lập công (kiến tạo: Arley Kay). Tỷ số: 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': A. Richards (Barnsley) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 53'Barnsley ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 48% - 52% Barnsley, dứt điểm 8 - 20 (trúng đích 6 - 10), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 8 - 4.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Peterborough): Liam Kelly vào sân thay Harry Ashfield.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Peterborough): Harrison Jones vào sân thay Brandon·Singh Khela.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Barnsley): Noah Town vào sân thay Ben Hamed Touré.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Barnsley): Clayton Taylor vào sân thay A. Richards.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Cameron McGeehan (Barnsley) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 65'Barnsley ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 42% - 58% Barnsley, dứt điểm 9 - 23 (trúng đích 6 - 11), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 8 - 4.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Owura Edwards (Peterborough) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 74'BÀN THẮNG! Barnsley (2-3)

    Phút 74': Reyes Cleary (Barnsley) lập công (kiến tạo: Clayton Taylor). Tỷ số: 2 - 3.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Peterborough): Bolu Shofowoke vào sân thay Ethan Williams.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Harry Leonard (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Barnsley ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 41% - 59% Barnsley, dứt điểm 10 - 26 (trúng đích 6 - 14), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 10 - 4.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Barnsley): L. Alker vào sân thay Cameron McGeehan.

  • 88'BÀN THẮNG! Peterborough (3-3)

    Phút 88': D. Ormerod (Peterborough) lập công (kiến tạo: Harley Mills). Tỷ số: 3 - 3.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Lucca Mendonça (Peterborough) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+4'Thay người

    Phút 90+4' (Peterborough): Chris Conn-Clarke vào sân thay Lucca Mendonça.

  • 90'Barnsley ép sân

    Cầm bóng: Peterborough 45% - 55% Barnsley, dứt điểm 14 - 28 (trúng đích 8 - 15), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 14, cứu thua 11 - 5.

  • KTKết thúc: Peterborough 3-3 Barnsley

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 03:22 16/09/2026

Đội hình chính thức
Peterborough
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Williams
Barnsley
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Stendel
1
A. Bass
18
Lucca Mendonça
12
Joshua Feeney
26
D. Okagbue
14
Harley Mills
45
Harry Ashfield
8
B. Khela
11
O. Edwards
27
D. Ormerod
10
Ethan Williams
9
H. Leonard
51
Kieren Flavell
11
T. Noslin
6
O'Riordan
4
S. Gale
2
A. Kay
8
C. McGeehan
48
L. Connell
17
Amani Richards
22
Patrick Kelly
19
R. Cleary
10
B. Touré
Dự bị
Peterborough
3 E. Weir19 Bolu Shofowoke4 L. Kelly7 Harrison Jones20 Conn-Clarke34 Ejiro Abbey36 N. Freeman35 E. Fox23 C. Andeng Ndi
Barnsley
13 C. Taylor5 J. Shepherd12 J. Okedina9 M. Kirk39 Leo Farrell30 Jonathan Bland28 J. Andrassy34 N. Town36 L. Alker
Cập nhật đội hình lúc 01:03 16/09/2026
PeterboroughThống kêBarnsley
48%
Kiểm soát bóng
52%
17
Dứt điểm
28
9
Trúng đích
15
7
Phạt góc
1
14
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
1
11
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
R. Cleary
R. Cleary
Barnsley
2 bàn
D
D. Ormerod
Peterborough
2 bàn
H. Leonard
H. Leonard
Peterborough
1 bàn
C. McGeehan
C. McGeehan
Barnsley
1 bàn
Harley Mills
Harley Mills
Peterborough
2 kiến tạo · điểm 7.3
C. Taylor
C. Taylor
Barnsley
1 kiến tạo · điểm 7.09

Cuộc đối đầu giữa Peterborough và Barnsley diễn ra vào lúc 01:30 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Weston Homes Stadium mang tính chất của một trận đấu loại trực tiếp thực thụ tại vòng 1/16. Không còn cơ hội sửa sai hay tích lũy điểm số, định dạng phân định thắng bại đồng nghĩa với việc chỉ có một đội giành quyền đi tiếp, còn đội thất bại sẽ chính thức khép lại hành trình.

Phong độ thăng hoa của hai đối thủ

Cả Peterborough lẫn Barnsley đều bước vào màn đọ sức này với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi kết quả thuận lợi trong thời gian gần đây. Về phía đội chủ nhà, Peterborough duy trì phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi gắn kết cùng tinh thần hưng phấn giúp đại diện chủ sân Weston Homes Stadium sở hữu điểm tựa vững chắc trước giờ bóng lăn.

Ở bên kia chiến tuyến, Barnsley cũng không hề kém cạnh khi thể hiện sức mạnh tương tự với thành tích toàn thắng 2 trận vừa qua. Sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật biến Barnsley thành thử thách khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại.

Ưu thế đối đầu áp đảo nghiêng về Barnsley

Dù hai câu lạc bộ đều đang có phong độ tương đồng, lịch sử chạm trán lại nghiêng hẳn về phía đội khách. Thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy Barnsley áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, trong khi Peterborough không có được chiến thắng nào.

Sự vượt trội trong những lần đối đầu trước đây mang lại cho Barnsley lợi thế tâm lý không nhỏ. Ngược lại, Peterborough buộc phải tìm cách phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ nếu muốn giữ tấm vé đi tiếp ở lại sân Weston Homes Stadium.

Toan tính ở trận cầu không có chỗ cho sai lầm

Tính chất loại trực tiếp tại vòng 1/16 buộc cả hai huấn luyện viên phải đưa ra những tính toán thực dụng nhất. Chỉ một khoảnh khắc sơ hở ở hàng phòng ngự có thể khiến mọi nỗ lực đổ vỡ. Với ưu thế sân bãi cùng mạch toàn thắng vừa qua, Peterborough sẽ nỗ lực thiết lập thế trận chặt chẽ để hóa giải sự tự tin từ phía đối phương.

Trong khi đó, Barnsley với bản lĩnh đối đầu ấn tượng nhiều khả năng sẽ chủ động khai thác các kẽ hở từ sự nôn nóng của đội chủ nhà. Cuộc so tài trên sân Weston Homes Stadium hứa hẹn diễn ra căng thẳng và giằng co, nơi đội bóng giữ được sự tập trung cao hơn sẽ là tập thể ghi tên mình vào vòng đấu kế tiếp.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Peterborough · 0 thắng1 hòaBarnsley · 4 thắng
18/02/2026
Barnsley
2 - 1
Peterborough
BAR
06/12/2025
Peterborough
0 - 1
Barnsley
BAR
20/08/2025
Peterborough
0 - 1
Barnsley
BAR
21/04/2025
Barnsley
1 - 1
Peterborough
Hòa
29/12/2024
Peterborough
1 - 3
Barnsley
BAR
Peterborough
5 trận gần nhất
HBHBT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
1
Thủng lưới
Barnsley
5 trận gần nhất
BBTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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