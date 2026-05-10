Petrolimex bắt tay Selex xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện dùng chung tại Việt Nam Liên doanh VGX giữa Petrolimex và Selex đặt mục tiêu thiết lập hệ thống trạm sạc và đổi pin mở cho mọi thương hiệu xe điện, bắt đầu triển khai tại Hà Nội và TP.HCM.

Công ty Selex cùng tập đoàn Petrolimex và Công ty Xuân Cầu vừa chính thức thành lập liên doanh Vietnam Green Energy Infrastructure (VGX). Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng mạng lưới trạm sạc và đổi pin xe điện không độc quyền, phục vụ đa dạng các dòng xe từ hai bánh đến bốn bánh tại thị trường Việt Nam.

Hạ tầng dùng chung cho mọi thương hiệu xe điện

Khác biệt với mô hình trạm sạc độc quyền, liên doanh VGX tập trung vào khả năng "sử dụng chung". Mục tiêu của mô hình này là tối ưu hóa đầu tư và giảm sự trùng lặp trong hạ tầng năng lượng. Hệ thống của VGX được thiết kế để tương thích với xe điện từ nhiều nhà sản xuất như Honda, Yadea, BYD hay Skoda.

Việc xây dựng một mạng lưới mở giúp các hãng xe điện mới gia nhập thị trường giảm bớt áp lực phải tự thiết lập trạm sạc riêng lẻ trên khắp cả nước. Trước đó, các thương hiệu như Chery cũng từng bày tỏ quan tâm đến việc chia sẻ hạ tầng sạc nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xe điện cho toàn xã hội.

Lộ trình phủ sóng từ các thành phố lớn

Trong giai đoạn đầu, VGX sẽ ưu tiên triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, những khu vực đang thúc đẩy các vùng phát thải thấp và ưu tiên phương tiện điện. Sau đó, mạng lưới sẽ mở rộng dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm trước khi tiến tới mục tiêu phủ khắp cả nước.

Selex, đơn vị khởi nghiệp trong lĩnh vực xe máy điện, đóng góp giải pháp công nghệ đổi pin nhanh chóng. CEO Selex Nguyễn Nguyên nhận định liên doanh này có tiềm năng tác động lớn đến diện mạo hạ tầng năng lượng xanh quốc gia. Hiện tại, các bên liên quan chưa công bố chi tiết về tổng mức đầu tư cho dự án.

Bước chuyển mình của tập đoàn xăng dầu hàng đầu

Sự tham gia của Petrolimex đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của tập đoàn này. Theo Chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh, dự án này giúp đơn vị thoát khỏi "vùng an toàn" của nhiên liệu hóa thạch để trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững tại Việt Nam trong thập kỷ tới.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhưng hạ tầng sạc vẫn còn rời rạc, vai trò của những mạng lưới dùng chung như VGX được dự báo sẽ trở thành yếu tố then chốt giúp giảm chi phí và đẩy nhanh tốc độ tiếp nhận xe điện của người dùng.