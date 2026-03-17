Petrovietnam kích hoạt giải pháp khẩn cấp bảo đảm 70% nguồn cung xăng dầu nội địa Trước áp lực từ xung đột Trung Đông, Petrovietnam đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô và vận hành các nhà máy lọc dầu trên 100% công suất nhằm bảo đảm an ninh năng lượng theo Nghị quyết 36/NQ-CP.

Trước rủi ro gián đoạn nguồn cung từ thị trường quốc tế do xung đột tại Trung Đông leo thang, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp. Động thái này nhằm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-CP ban hành ngày 6/3/2026 của Chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung và điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Các giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng

Hiện nay, Việt Nam đã tự chủ được khoảng 70% nguồn cung xăng dầu từ hai đơn vị chiến lược là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, trong khi 30% còn lại vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu. Để giảm thiểu tác động từ chuỗi cung ứng toàn cầu, Petrovietnam đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho.

Đáng chú ý, Petrovietnam đã kiến nghị Chính phủ xem xét phương án dừng xuất khẩu dầu thô nếu cần thiết để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho nhân sự đang làm việc tại khu vực Trung Đông và các tuyến vận tải logistics rủi ro cao.

Tối ưu công suất các nhà máy lọc dầu chủ chốt

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hiện đang vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với công suất trên 100%, đóng vai trò hạt nhân trong việc ổn định thị trường. Để duy trì sản lượng, từ tháng 3 đến tháng 5, BSR đã thu xếp mua khoảng 3.000.000 thùng dầu thô nhập khẩu qua các đầu mối quốc tế.

Dưới đây là thống kê sản lượng sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất qua các năm:

Năm Sản lượng (Triệu tấn) 2022 7,0 2023 7,36 2024 6,6 2025 7,9

Song song đó, Petrovietnam đang hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký kết thêm các hợp đồng mua dầu mới để duy trì sản xuất liên tục, tránh đứt gãy nguồn cung sản phẩm cho nền kinh tế.

Đảm bảo nguồn khí và nhiên liệu cho sản xuất điện

Trong lĩnh vực khí, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết đang cung cấp tối đa nguồn khí nội địa cho các nhà máy điện với sản lượng đạt khoảng 9.000.000 m³/ngày. Để bổ trợ cho nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), PV GAS đã hoàn tất thu xếp hai chuyến tàu LNG nhập khẩu, đảm bảo nhiên liệu cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và sản xuất điện trong thời gian tới.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa BSR và Nhà máy nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) vẫn được duy trì để sản xuất ethanol, phục vụ việc pha chế xăng sinh học E5 và E10, góp phần đa dạng hóa nguồn nhiên liệu và giảm phát thải theo định hướng của Chính phủ.