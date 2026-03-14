Petrovietnam kích hoạt kịch bản khẩn cấp bảo đảm an ninh năng lượng trước căng thẳng Trung Đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai phương án ứng phó rủi ro đóng cửa eo biển Hormuz, chỉ đạo các nhà máy lọc dầu vận hành tối đa công suất và tăng cường nhập khẩu LNG.

Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông leo thang phức tạp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp. Mục tiêu trọng yếu của kịch bản này là bảo đảm tuyệt đối nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường nội địa, đồng thời chủ động các phương án dự phòng trước nguy cơ gián đoạn vận tải biển quốc tế.

Sẵn sàng kịch bản ứng phó rủi ro đóng cửa eo biển Hormuz

Trọng tâm trong kế hoạch của Petrovietnam là xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đối phó với tình huống eo biển Hormuz bị đóng cửa – một trong những điểm nghẽn vận tải dầu khí quan trọng nhất thế giới. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh bám sát thị trường để điều chỉnh phương án sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng dự phòng.

Tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), đại diện Petrovietnam đã làm việc với các đối tác nước ngoài để cung cấp khẩn cấp lượng dầu dự phòng, duy trì công suất vận hành ổn định. Song song đó, các nhà máy lọc dầu trong nước được yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn và tối ưu hóa công suất. Tập đoàn cũng tiến hành đàm phán với các nhà thầu dầu khí để ưu tiên bán dầu khai thác nội địa cho các nhà máy lọc dầu trong nước trong trường hợp cấp bách.

Tăng tốc sản lượng khai thác và đa dạng hóa nguồn cung LNG

Trong lĩnh vực thăm dò và khai thác, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Vietsovpetro đang nỗ lực tăng công suất khai thác. Các đơn vị này đồng thời triển khai giải pháp giảm thiểu tác động từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí vận tải leo thang.

Đối với lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung LNG và LPG. Nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát, đơn vị đã thu xếp thành công hai chuyến tàu LNG với khối lượng khoảng 140.000 tấn với mức giá cạnh tranh.

Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, PV GAS đẩy mạnh khai thác nội địa và gia tăng sản lượng tại các nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau. Mô hình “giải pháp năng lượng tích hợp” cũng được áp dụng giúp khách hàng công nghiệp chủ động chuyển đổi nhiên liệu, giảm lệ thuộc vào thị trường quốc tế.

Đảm bảo huyết mạch phân phối và kiến nghị chiến lược

Tại phân khúc hạ nguồn, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đóng vai trò then chốt trong việc phân phối. Dù giá xăng dầu thế giới biến động mạnh gây áp lực lên chi phí, PVOIL vẫn quyết liệt gia tăng sản lượng nhập khẩu và mở thêm các lô thầu mới để đảm bảo nguồn cung cho hệ thống bán lẻ.

Hệ thống hơn 900 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc của PVOIL duy trì hoạt động liên tục, góp phần ổn định thị trường.

Đáng chú ý, Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Petrovietnam chủ động hơn trong việc mua bán, nhập khẩu dầu thô. Tập đoàn cũng đã kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn như dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước nếu tình hình trở nên cấp bách.

Tại các nhà máy lọc dầu, tinh thần “sản xuất không nghỉ” được đẩy lên cao nhất. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nỗ lực đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành trên 100% công suất quy đổi. Trong khi đó, các nhà máy Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau và đội tàu PVTrans cũng duy trì vận hành ổn định, đảm bảo an toàn vận tải và cung ứng vật tư nông nghiệp.