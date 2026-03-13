Petrovietnam kích hoạt kịch bản khẩn cấp đảm bảo an ninh năng lượng trước căng thẳng Trung Đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng công suất lọc dầu lên trên 100%, đa dạng hóa nguồn cung LNG và đề xuất ưu tiên dầu thô nội địa nhằm ứng phó rủi ro từ eo biển Hormuz.

Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông leo thang, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường nội địa, sẵn sàng đối phó với kịch bản tiêu cực nhất là đóng cửa eo biển Hormuz.

Chiến lược bảo đảm nguồn dầu thô và vận hành nhà máy lọc dầu

Petrovietnam đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị sản xuất bám sát thị trường để điều chỉnh phương án sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng. Cụ thể, tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), người đại diện của Tập đoàn đã làm việc với các đối tác nước ngoài để cung cấp khẩn lượng dầu dự phòng, duy trì công suất vận hành ổn định. Song song đó, các nhà máy lọc dầu trong nước được yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn và tối ưu hóa công suất.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đang nỗ lực đưa nhà máy vận hành trên 100% công suất quy đổi. Tập đoàn cũng đang đàm phán với các nhà thầu dầu khí để ưu tiên bán dầu khai thác nội địa cho các nhà máy trong nước trong trường hợp cấp bách.

Về mặt chính sách, Nghị quyết 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ đã cho phép Petrovietnam chủ động hơn trong việc mua bán, nhập khẩu dầu thô. Để bảo vệ nguồn lực chiến lược, Tập đoàn tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét biện pháp dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Đa dạng hóa nguồn cung khí và LNG chiến lược

Trong lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung LNG và LPG. Nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát, đơn vị này đã thu xếp thành công hai chuyến tàu LNG với khối lượng khoảng 140.000 tấn ở mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, PV GAS cũng đẩy mạnh khai thác nội địa tại các nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau.

PV GAS nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung LNG và LPG phục vụ sản xuất và đời sống.

Duy trì mạch máu phân phối xăng dầu hạ nguồn

Tại phân khúc hạ nguồn, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đóng vai trò điều tiết thị trường với hệ thống hơn 900 cửa hàng trên toàn quốc. Dù giá xăng dầu thế giới biến động gây áp lực lên chi phí nhập khẩu, PVOIL vẫn quyết liệt gia tăng sản lượng nhập khẩu và mở thêm các lô thầu mới để đảm bảo cung ứng thông suốt. Đơn vị này cũng sẵn sàng triển khai diện rộng xăng sinh học E10 nhằm giảm áp lực lên nguồn xăng khoáng.

Hệ thống hơn 900 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc của PVOIL duy trì hoạt động liên tục, góp phần ổn định thị trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị như PVEP và Liên doanh Vietsovpetro đang nỗ lực tăng công suất khai thác, trong khi PVTrans rà soát các phương án vận tải an toàn. Các nhà máy Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau cũng duy trì vận hành ổn định để đảm bảo nguồn cung phân bón cho nông nghiệp. Petrovietnam đã thiết lập cơ chế trao đổi thông tin theo thời gian thực với các đơn vị thành viên để đưa ra quyết định điều hành kịp thời nhất trước các biến động địa chính trị toàn cầu.