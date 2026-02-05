Phạm Lý Đức ghi điểm với HLV Polking sau chiến thắng 6-1 của CAHN trước Tampines Rovers Dù CAHN sớm dừng bước tại Shopee Cup, hậu vệ trẻ Phạm Lý Đức đã tận dụng tối đa cơ hội đá chính để khẳng định năng lực trong màn hủy diệt đối thủ từ Singapore.

Trong bối cảnh CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã sớm không còn cơ hội đi tiếp tại ASEAN Shopee Cup, trận đấu hạ màn vòng bảng gặp Tampines Rovers tưởng chừng chỉ mang tính chất thủ tục. Tuy nhiên, với những cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị, đây lại là cơ hội vàng để chứng minh giá trị. Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng áp đảo 6-1 của đại diện Việt Nam chính là màn trình diễn của hậu vệ trẻ Phạm Lý Đức.

Sự trở lại ấn tượng của nhân tố U23 Việt Nam

Được HLV Mano Polking điền tên vào đội hình xuất phát, Phạm Lý Đức đã không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tầm ảnh hưởng ở hành lang cánh. Thi đấu trọn vẹn 90 phút, tuyển thủ U23 Việt Nam cho thấy nền tảng thể lực sung mãn và khả năng bao quát tốt, góp phần quan trọng vào hệ thống phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công của đội bóng ngành Công an.

Lý Đức vấp phải sự cạnh tranh gay gắt ở CLB.

Chia sẻ sau trận đấu, Lý Đức không giấu được sự xúc động khi được trở lại sân cỏ sau thời gian dài vắng bóng: "Đã rất lâu rồi tôi mới được HLV Polking trao cơ hội. Hôm nay toàn đội đã chiến đấu tuyệt vời, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được góp mặt trên sân để thể hiện khả năng của mình."

Bản lĩnh tích lũy từ những đấu trường lớn

Dù phải đối mặt với thực tế ít được ra sân tại V.League, Lý Đức vẫn duy trì được cảm giác bóng ấn tượng. Anh cho biết chính kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu quốc tế trong màu áo U23 Việt Nam như VCK U23 châu Á hay SEA Games đã giúp bản thân giữ vững tâm lý, không bị ngợp khi quay lại môi trường thi đấu đỉnh cao.

Tại một tập thể sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu như CAHN, sự cạnh tranh vị trí luôn vô cùng khốc liệt. Lý Đức thừa nhận việc tìm kiếm một suất đá chính thường xuyên chẳng khác nào "tìm kim đáy bể". Tuy nhiên, thay vì áp lực, hậu vệ này coi đó là động lực để phát triển: "Việc cạnh tranh trong đội hình CAHN rất khó khăn nhưng đó là sự cạnh tranh tích cực. Đây là cơ hội để tôi học hỏi từ các đàn anh dày dặn kinh nghiệm."

Lời chia tay ngọt ngào và hướng tới AFC Champions League 2

Chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Tampines Rovers không chỉ là lời chào tạm biệt đẹp đẽ của CAHN với đấu trường ASEAN Shopee Cup, mà còn là bước chạy đà quan trọng về mặt tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Những nhân tố như Lý Đức đang dần chứng minh rằng họ luôn sẵn sàng trám vào những vị trí then chốt khi đội bóng cần xoay tua đội hình.

Đáng chú ý, CAHN sẽ sớm có màn tái đấu với chính đối thủ Tampines Rovers tại mặt trận AFC Champions League 2. Với những gì đã thể hiện, Phạm Lý Đức hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào việc tiếp tục được tin dùng trong chặng đường chông gai sắp tới của đội bóng thủ đô.