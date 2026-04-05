Phạm Lý Đức và bước ngoặt tại CAHN: Từ trụ cột U23 Việt Nam đến bài toán tìm lại vị thế Từng là nhân tố không thể thay thế trong màu áo U23 Việt Nam, trung vệ Phạm Lý Đức đang đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp sau khi chuyển đến Công an Hà Nội.

Phạm Lý Đức, cái tên từng được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của hàng thủ đội tuyển quốc gia, đang trải qua một giai đoạn đầy biến động. Từ vị thế một ngôi sao rực sáng tại các giải trẻ quốc tế đến thực tế khắc nghiệt tại câu lạc bộ, hành trình của trung vệ này là minh chứng rõ nét cho sự mong manh giữa đỉnh cao và vực sâu trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Lý Đức đã có giai đoạn rực rỡ với U23 Việt Nam.

Đỉnh cao rực rỡ và bệ phóng từ phố Núi

Giai đoạn 2025 và những tháng đầu năm 2026 đánh dấu bước tiến thần tốc của Phạm Lý Đức. Trong màu áo HAGL, anh không chỉ là một tài năng trẻ mà còn là chốt chặn tin cậy bậc nhất với 23 lần ra sân. Đáng chú ý, chuỗi 16 trận đá chính liên tiếp tại V.League đã khẳng định năng lực chuyên môn và sự bền bỉ của trung vệ này.

Phong độ ổn định tại câu lạc bộ chính là tấm vé thông hành đưa Lý Đức lên đỉnh cao cùng các cấp độ đội tuyển trẻ. Anh là nhân tố then chốt trong đội hình U23 Việt Nam chinh phục chức vô địch Đông Nam Á, giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và tấm Huy chương Đồng danh giá tại giải U23 châu Á 2026. Với khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và tư duy phòng ngự hiện đại, Lý Đức thậm chí đã lọt vào tầm ngắm của các đội bóng tại K-League 2, mở ra triển vọng về một chuyến xuất ngoại đầy hứa hẹn.

Cú vấp tại Công an Hà Nội: Khi hào quang bị che lấp

Quyết định gia nhập Công an Hà Nội (CAHN) – đội bóng được ví như dải ngân hà của bóng đá Việt Nam – tưởng chừng là bước đệm để Lý Đức vươn tầm, nhưng thực tế lại mang đến một kịch bản trái ngược. Tại đây, trung vệ trẻ này chỉ có chưa đầy 100 phút ra sân, một con số khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu.

Lý Đức đã gặp khó ở CAHN.

Sự chững lại của Lý Đức tại CAHN được giới chuyên môn đánh giá là hệ quả tất yếu của một môi trường cạnh tranh quá khốc liệt. Hàng thủ của đội bóng ngành Công an hiện sở hữu những ngôi sao dạn dày kinh nghiệm nhất bóng đá Việt Nam cùng dàn ngoại binh chất lượng cao. Đối với một cầu thủ mới ngoài 20 tuổi, việc chen chân vào đội hình chính tại một tập thể đang đua vô địch là một rào cản quá lớn, khiến quá trình tích lũy kinh nghiệm thi đấu bị gián đoạn nghiêm trọng.

PVF-CAND và lựa chọn thực tế để hồi sinh sự nghiệp

Nhận thấy nguy cơ bị thui chột tài năng trên băng ghế dự bị, việc chuyển đến PVF-CAND theo dạng cho mượn là một bước đi chiến thuật hợp lý của Lý Đức. Tại môi trường mới, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, anh ngay lập tức được tin dùng để khỏa lấp khoảng trống mà trung vệ Hiểu Minh để lại do chấn thương.

Sự thay đổi này đã mang lại những con số thống kê tích cực. Lý Đức đã nâng tổng số trận thi đấu ở mùa giải này lên con số 14 với hơn 900 phút xuất hiện trên sân. Dù sân chơi hạng Nhất không hào nhoáng như V.League, nhưng việc được thi đấu thường xuyên là yếu tố tiên quyết giúp anh duy trì cảm giác bóng, nhịp độ vận động đỉnh cao và quan trọng nhất là lấy lại sự tự tin vốn có.

Quá trình phát triển của một vận động viên đỉnh cao hiếm khi là một biểu đồ đi lên thẳng tắp. Những khó khăn tại CAHN không hẳn là thất bại, mà là một bài học cần thiết về sự kiên nhẫn và nỗ lực bền bỉ. Với nền tảng kỹ thuật và bản lĩnh đã được kiểm chứng, Phạm Lý Đức đang từng bước kiên trì trên con đường trở lại với hình ảnh của một "lá chắn thép" đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam.